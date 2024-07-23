8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
29 авг в 11:00
30 авг в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кочевая жизнь: знакомство с бытом и традициями бурят
Почувствуйте единение с природой, участвуя в национальных играх и дегустируя бурятские блюда
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
29 авг в 11:00
30 авг в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам Забайкалья
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
29 авг в 12:00
30 авг в 09:00
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 июля 2024Не совершенна система оплаты экскурсии: заявлено было об оплате наличными, и это зафиксировано в электронном билете, но организатор экскурсии Сергей Гредасов отказался принимать наличные и потребовал перевод ему на банковскую карту, а это не всем и не всегда возможно.
- ТТатьяна2 июля 2024Поездка - полный восторг! Мы чудесно провели время, научились лептть буузы, стрелять из лука, играть в кости и влюбились в Дилю - хозяйку юрты.)
- ООльга25 февраля 2024Экскурсия была замечательная! В бурятской деревне нас встретила хозяйка Геля. Познакомила с их бытом, с устройством юрты. Нарядила в бурятский
- ККристина14 октября 2023Шикарные места и очень продуманная экскурсия! Порадовала гибкость программы, умеренная нагрузка и живописные виды Байкала и дорог. И отдельная благодарность гиду Сергею за отлично проведенный день:)
- ННаталья24 сентября 2023Знакомство с БайкаломВ поездке с Сергеем к Байкалу мы увидели такую красоту, что невозможно описать словами. Сергей забрал прямо от гостиницы в
- ООлег18 мая 2022Знакомство с БайкаломОтличное познавательное путешествие!
- ЛЛариса2 апреля 2022Зимний Байкал - на коньках по самому большому катку в миреЭто совершенно волшебная поездка, позволившая узнать Байкал с еще одной стороны.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Из центра»
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