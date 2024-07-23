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оговорённое время и туда же привёз по окончанию экскурсии. Дорога пролетает почти незаметно, потому что смотришь в окно автомобиля и наслаждаешься красками природы. Мы увидели перевал, реку Хаим, маяк в посёлке Турка(поднялись на него), санаторий в Гремячинске и горячий источник в нем, ну и, конечно, главную цель нашей поездки - бесконечный Байкал. Море эмоций от поездки!