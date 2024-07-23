Экскурсии из центра Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Улан-Удэ, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
29 авг в 11:00
30 авг в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Этно-тур в бурятскую деревню
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кочевая жизнь: знакомство с бытом и традициями бурят
Почувствуйте единение с природой, участвуя в национальных играх и дегустируя бурятские блюда
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
29 авг в 11:00
30 авг в 09:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
В гости к старообрядцам Забайкалья
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам Забайкалья
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
29 авг в 12:00
30 авг в 09:00
от 15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Этно-тур в бурятскую деревню
    Не совершенна система оплаты экскурсии: заявлено было об оплате наличными, и это зафиксировано в электронном билете, но организатор экскурсии Сергей Гредасов отказался принимать наличные и потребовал перевод ему на банковскую карту, а это не всем и не всегда возможно.
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Этно-тур в бурятскую деревню
    Поездка - полный восторг! Мы чудесно провели время, научились лептть буузы, стрелять из лука, играть в кости и влюбились в Дилю - хозяйку юрты.)
  • О
    Ольга
    25 февраля 2024
    Этно-тур в бурятскую деревню
    Экскурсия была замечательная! В бурятской деревне нас встретила хозяйка Геля. Познакомила с их бытом, с устройством юрты. Нарядила в бурятский
    читать дальше

    национальный костюм. Научила играть в кости. Постреляли из лука. И, главное, научила готовить бурятское национальное блюдо - буузы. И затем накормила очень вкусным обедом))) Спасибо гиду Сергею за отличную организацию нашего путешествия👍

  • К
    Кристина
    14 октября 2023
    Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
    Шикарные места и очень продуманная экскурсия! Порадовала гибкость программы, умеренная нагрузка и живописные виды Байкала и дорог. И отдельная благодарность гиду Сергею за отлично проведенный день:)
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    Знакомство с Байкалом
    В поездке с Сергеем к Байкалу мы увидели такую красоту, что невозможно описать словами. Сергей забрал прямо от гостиницы в
    читать дальше

    оговорённое время и туда же привёз по окончанию экскурсии. Дорога пролетает почти незаметно, потому что смотришь в окно автомобиля и наслаждаешься красками природы. Мы увидели перевал, реку Хаим, маяк в посёлке Турка(поднялись на него), санаторий в Гремячинске и горячий источник в нем, ну и, конечно, главную цель нашей поездки - бесконечный Байкал. Море эмоций от поездки!

  • О
    Олег
    18 мая 2022
    Знакомство с Байкалом
    Отличное познавательное путешествие!
  • Л
    Лариса
    2 апреля 2022
    Зимний Байкал - на коньках по самому большому катку в мире
    Это совершенно волшебная поездка, позволившая узнать Байкал с еще одной стороны.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
  2. Этно-тур в бурятскую деревню
  3. В гости к старообрядцам Забайкалья
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в августе 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2024 год по теме «Из центра», 9 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам