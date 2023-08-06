Dimitriy проводит ещё 2 экскурсии

Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу бурятской культуры с экскурсией из Улан-Удэ к горе Баян-Хонгор.
Вы узнаете об истории и традициях хори-бурят, посетите Ацагатский дацан, центр буддизма и шаманизма, и читать дальшеуменьшить
встретитесь с самым большим в России изображением Будды Шакьямуни.
Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ищет уникальные впечатления и желает прикоснуться к духовным практикам в местах силы.
Ваш личный гид расскажет интереснейшие истории и обычаи местных жителей, а трекинг к подножию горы позволит насладиться великолепными пейзажами сибирской природы. Экскурсия включает комфортный трансфер и возможность индивидуального подхода к каждому участнику
Лучшее время для экскурсии - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью. В сентябре и октябре можно насладиться золотой осенью, но стоит быть готовым к прохладным дням. В зимние месяцы экскурсия возможна, но потребуется теплая одежда, чтобы насладиться красотой заснеженных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ацагатский дацан
Изображение Будды
Описание экскурсии
Ацагатский дацан: погружение в культуру хори-бурят
Наш путь до первой остановки пройдет по живописной долине реки Уда. В дороге вы услышите исторические сюжеты, связанные с хори-бурятами — коренными жителями этих мест и важной частью бурятского этноса. Вскоре мы доберемся до Ацагатского дацана, который в прошлом считался центром книгопечатания и медицины: однажды его посетил даже император Николай II. Мы поговорим об истории дацана, соседстве буддизма и шаманизма, вместе разберемся в обычаях местных жителей и откроем секрет стремительного развития буддизма в Бурятии.
Трекинг к 33-метровому изображению Будды
После сытного обеда в кафе мы продолжим движение к подножью горы Баян-Хонгор, где вам предстоит совершить небольшой трекинг. Наша цель — красочное 33-метровое изображение Будды Шакьямуни, самое большое в России. Сюда ведет дивная дорога сквозь хвойный лес и горные склоны: всего в обе стороны вы преодолеете около 7 км. Мы обсудим, зачем буддисты создают такие места, какие ритуалы здесь проводят, почему исполинское изображение Будды стало популярным у местных жителей и как оно появилось. А если останется время, на обратном пути вы посетите еще пару мест, в которых можно почувствовать магию сибирского леса и увидеть буддийские сооружения.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Трансфер на легковом автомобиле входит в стоимость экскурсии
Отдельно (по желанию) оплачиваются питание и напитки, а также дополнительные экскурсии в Ацагатском дацане и других местах по дороге
Экскурсия возможна и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1883 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала.
Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на путешествиях из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
С нами был Георгий и я считаю, что нам очень крупно повезло! Превосходные знания темы маршрута, истории, культуры, традиций. Очень хороший рассказчик и приятный собеседник. Весь день прошел быстро и не читать дальшеуменьшить
заметно, хотя экскурсия оказалась на три часа дольше, потому, что Георгий показал нам намного больше интересных и важных мест, чем было заявлено в программе. Отличный водитель, прекрасно знающий дороги, поэтому мы очень комфортно и оперативно оказывались на всех исторических объектах. Благодаря Георгию мы смогли узнать намного больше исторических фактов, этнических традиций и культуры. Всем рекомендую данный маршрут, никогда не пожалеете о таком интересном путешествии. Георгию огромнейшее спасибо!
+1
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Елена
Много увидели, много запомнили, много где побывали, успели покупаться и насладиться видами. Опробовали подьем в гору на Уазике, благодаря чему съэкономили себе 2 часа времени и успели посетить Шулутский дацан.
+2
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Н
Наталья
Очень понравилось! Красивые места, интересные истории. Поход к огромному Будде — дорога через лес, свежий воздух, и в конце такое впечатляющее зрелище! Когда перед тобой открывается 33- метровое изображение, понимаешь, читать дальшеуменьшить
почему оно стало таким важным доя местных. Подниматься не сложно!!! Шулутский дацан — спокойное и сильное место, чувствуется его история. Гид хорошо рассказывал, было нескучно.
Поездка оставила тёплые воспоминания. Хочется вернуться сюда ещё.
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Евгений
«… очень почитаю Буддизм🙏🏽 мечтал увидеть главный Буддизм в России… в Бурятии🙏🏽 Увидеть высеченного в скале 33 метрового Будду… нас сопровождал гид Валерий 🙏🏽 Какой же он интересный рассказчик🔥 много читать дальшеуменьшить
знает о Буддизме, Шаманстве! Его слушаешь на одном дыхании… очень понравился, интересный, познавательный ГИД🙏🏽 Рекомендуем☝🏾🫶🏽 Интересное сопровождение времени с ним, даже было грустно расставаться… очень лёгок в общении, понятно раскрывает тему… на любой вопрос даёт полный ответ.
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Мария
Есть просто гиды, а есть ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ГИДЫ. Вот Гоша — как раз такой. Георгий Великолепный. Мы провели чудесный день в его компании, все ребята в восторге от прекрасной экскурсии, информация подается очень увлекательно и с чувством юмора. Влюбились в Бурятию и теперь хотим еще и еще. Гоша, спасибо!
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Е
Елена
Ездили на эту экскурсию с харизматичным гидом Гошей. Помимо того, что мы проехали и прошли по запланированному экскурсионному маршруту, заглянули в локации, о которых узнали прямо по ходу экскурсии от читать дальшеуменьшить
местных жителей. Надо отметить, что Гоша -- активный, постоянно развивающийся профессионал, его очень интересно слушать. В ходе экскурсии все посетили, узнали много нового, сделали потрясающие фотографии, вкусно поели в только что открытом у Баян-Хонгора кафе, искупались. Дорога долгая, но интересная. К 33-метровому изображению Будды подниматься не сложно. Обо всем, что надо захватить с собой, гид предупредил заранее. От души благодарю Гошу за незабываемый драйвовый день! Всем рекомендую как маршрут,так и гида) Процветания и развития!
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