Dimitriy проводит ещё 2 экскурсии

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Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор

Открыть культуру хори-бурят, побывать в Ацагатском дацане и встретить 33-метрового Будду

Dimitriy
Dimitriy – представитель из Улан-Удэ
От Улан-Удэ мы возьмем курс на северо-восток — в земли хоринских бурят.

Вы познакомитесь с одной из самых аутентичных и колоритный частей бурятского этноса, залюбуетесь сибирскими лесами и пейзажами горы ⛰️ Баян-Хонгор.

В Ацагатском дацане и у 33-метрового изображения Будды почувствуете энергетику буддийских мест силы и узнаете о традициях коренных жителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 69005 865 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор

Что вас ожидает

Ацагатский дацан: погружение в культуру хори-бурят
Наш путь до первой остановки пройдет по живописной долине реки Уда. В дороге вы услышите исторические сюжеты, связанные с хори-бурятами — коренными жителями этих мест и важной частью бурятского этноса. Вскоре мы доберемся до Ацагатского дацана, который в прошлом считался центром книгопечатания и медицины: однажды его посетил даже император Николай II. Мы поговорим об истории 📖 дацана, соседстве буддизма и шаманизма, вместе разберемся в обычаях местных жителей и откроем секрет стремительного развития буддизма в Бурятии.

Трекинг к 33-метровому изображению Будды
После сытного обеда в кафе мы продолжим движение к подножью горы ⛰️ Баян-Хонгор, где вам предстоит совершить небольшой трекинг. Наша цель — красочное 33-метровое изображение Будды Шакьямуни, самое большое в России. Сюда ведет дивная дорога сквозь хвойный лес 🌳 и горные склоны: всего в обе стороны вы преодолеете около 7 км. Мы обсудим, зачем буддисты создают такие места, какие ритуал здесь проводят, почему исполинское изображение Будды стало популярным у местных жителей и как оно появилось. А если останется время, на обратном пути вы посетите еще пару мест, в которых можно почувствовать магию сибирского леса и увидеть буддийские сооружения.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Трансфер на легковом автомобиле 🚘 входит в стоимость экскурсии
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются питание и напитки, а также дополнительные экскурсии 🧭 в Ацагатском дацане и других местах по дороге
  • Экскурсия возможна и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке с гидом)
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dimitriy
Dimitriy
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.
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