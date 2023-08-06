Dimitriy проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для экскурсии - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью. В сентябре и октябре можно насладиться золотой осенью, но стоит быть готовым к прохладным дням. В зимние месяцы экскурсия возможна, но потребуется теплая одежда, чтобы насладиться красотой заснеженных пейзажей.

Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу бурятской культуры с экскурсией из Улан-Удэ к горе Баян-Хонгор.Вы узнаете об истории и традициях хори-бурят, посетите Ацагатский дацан, центр буддизма и шаманизма, и

встретитесь с самым большим в России изображением Будды Шакьямуни. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ищет уникальные впечатления и желает прикоснуться к духовным практикам в местах силы. Ваш личный гид расскажет интереснейшие истории и обычаи местных жителей, а трекинг к подножию горы позволит насладиться великолепными пейзажами сибирской природы. Экскурсия включает комфортный трансфер и возможность индивидуального подхода к каждому участнику

Описание экскурсии

Ацагатский дацан: погружение в культуру хори-бурят

Наш путь до первой остановки пройдет по живописной долине реки Уда. В дороге вы услышите исторические сюжеты, связанные с хори-бурятами — коренными жителями этих мест и важной частью бурятского этноса. Вскоре мы доберемся до Ацагатского дацана, который в прошлом считался центром книгопечатания и медицины: однажды его посетил даже император Николай II. Мы поговорим об истории дацана, соседстве буддизма и шаманизма, вместе разберемся в обычаях местных жителей и откроем секрет стремительного развития буддизма в Бурятии.

Трекинг к 33-метровому изображению Будды

После сытного обеда в кафе мы продолжим движение к подножью горы Баян-Хонгор, где вам предстоит совершить небольшой трекинг. Наша цель — красочное 33-метровое изображение Будды Шакьямуни, самое большое в России. Сюда ведет дивная дорога сквозь хвойный лес и горные склоны: всего в обе стороны вы преодолеете около 7 км. Мы обсудим, зачем буддисты создают такие места, какие ритуалы здесь проводят, почему исполинское изображение Будды стало популярным у местных жителей и как оно появилось. А если останется время, на обратном пути вы посетите еще пару мест, в которых можно почувствовать магию сибирского леса и увидеть буддийские сооружения.

Организационные детали