Dimitriy проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ацагатский дацан: погружение в культуру хори-бурят

Наш путь до первой остановки пройдет по живописной долине реки Уда. В дороге вы услышите исторические сюжеты, связанные с хори-бурятами — коренными жителями этих мест и важной частью бурятского этноса. Вскоре мы доберемся до Ацагатского дацана, который в прошлом считался центром книгопечатания и медицины: однажды его посетил даже император Николай II. Мы поговорим об истории 📖 дацана, соседстве буддизма и шаманизма, вместе разберемся в обычаях местных жителей и откроем секрет стремительного развития буддизма в Бурятии.

Трекинг к 33-метровому изображению Будды

После сытного обеда в кафе мы продолжим движение к подножью горы ⛰️ Баян-Хонгор, где вам предстоит совершить небольшой трекинг. Наша цель — красочное 33-метровое изображение Будды Шакьямуни, самое большое в России. Сюда ведет дивная дорога сквозь хвойный лес 🌳 и горные склоны: всего в обе стороны вы преодолеете около 7 км. Мы обсудим, зачем буддисты создают такие места, какие ритуал здесь проводят, почему исполинское изображение Будды стало популярным у местных жителей и как оно появилось. А если останется время, на обратном пути вы посетите еще пару мест, в которых можно почувствовать магию сибирского леса и увидеть буддийские сооружения.

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