Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Иволгинский дацан: просто и понятно о буддизме

Из Улан-Удэ вы отправитесь в главный дацан России — сложно представить более подходящее место, чтобы познакомиться с основами буддизма, узнать о его принципах и главных законах. В дацане гид проведет вас по «малому гороо» — священному кругу комплекса. Вы посетите несколько основных храмов, услышите об особенностях буддизма тибетской школы Гелуг. А также увидите священное дерево 🌲 Боддхи: оно выросло из отростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления.

Загадка нетленного тела

Конечно, мы поговорим и о главном феномене дацана, привлекающем сюда тысячи паломников: нетленном теле Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Лама ушел из жизни в медитации в 1927 году, но даже спустя 93 года после «смерти» Итигэлова все жизненные функции клеток его тела остаются активными. Вы узнаете, как ученые пытаются объяснить эту тайну бессмертия, и разберетесь, почему буддисты России, Монголии и Китая признают ламу великим учителем.

После экскурсии 🧭 вы сможете, при желании, попасть на личную консультацию к местному ламе, чтобы побеседовать и задать интересующие вопросы. Кроме того, у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться 👣 по территории дацана, сделать атмосферные фото и купить сувениры 🎁.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле: вас встретят у отеля или апартаментов, а после экскурсии отвезут обратно

Гид из нашей команды вас встретит вас уже в дацане. По дороге интересной информацией поделится водитель 🚗 — местный житель, знаток бурятской культуры и приятный собеседник.

Дополнительные расходы