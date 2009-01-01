Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан

Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова

Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
В этом экспресс-путешествии вы откроете принципы и традиции буддизма — а значит сможете глубже понять культуру Бурятии.

В Иволгинском дацане вы ощутите энергетику этого места, узнаете о феномене нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова, пройдете по священному храмовому кругу и сможете побеседовать с ламой.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан

Что вас ожидает

Иволгинский дацан: просто и понятно о буддизме
Из Улан-Удэ вы отправитесь в главный дацан России — сложно представить более подходящее место, чтобы познакомиться с основами буддизма, узнать о его принципах и главных законах. В дацане гид проведет вас по «малому гороо» — священному кругу комплекса. Вы посетите несколько основных храмов, услышите об особенностях буддизма тибетской школы Гелуг. А также увидите священное дерево 🌲 Боддхи: оно выросло из отростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления.

Загадка нетленного тела
Конечно, мы поговорим и о главном феномене дацана, привлекающем сюда тысячи паломников: нетленном теле Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Лама ушел из жизни в медитации в 1927 году, но даже спустя 93 года после «смерти» Итигэлова все жизненные функции клеток его тела остаются активными. Вы узнаете, как ученые пытаются объяснить эту тайну бессмертия, и разберетесь, почему буддисты России, Монголии и Китая признают ламу великим учителем.

После экскурсии 🧭 вы сможете, при желании, попасть на личную консультацию к местному ламе, чтобы побеседовать и задать интересующие вопросы. Кроме того, у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться 👣 по территории дацана, сделать атмосферные фото и купить сувениры 🎁.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле: вас встретят у отеля или апартаментов, а после экскурсии отвезут обратно
  • Гид из нашей команды вас встретит вас уже в дацане. По дороге интересной информацией поделится водитель 🚗 — местный житель, знаток бурятской культуры и приятный собеседник.

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачивается билет-подношение на поклонение к Хамбо Ламе — 250 руб. /чел.
  • По желанию Хамбо Ламе приобретается хадак — символ уважения (50-100 руб. в дацане)
  • По желанию можно перекусить в кафе на территории дацана: средний чек — 250 руб.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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