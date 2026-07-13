Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Из Улан-Удэ вы отправитесь в главный дацан России — сложно представить более подходящее место, чтобы познакомиться с основами буддизма, узнать о его принципах и главных законах. В дацане гид проведет вас по «малому гороо» — священному кругу комплекса. Вы посетите несколько основных храмов, услышите об особенностях буддизма тибетской школы Гелуг.
Загадка нетленного тела
Конечно, мы поговорим и о главном феномене дацана, привлекающем сюда тысячи паломников: нетленном теле Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Лама ушел из жизни в медитации в 1927 году, но даже спустя 97 лет после «смерти» Итигэлова все жизненные функции клеток его тела остаются активными. Вы узнаете, как ученые пытаются объяснить эту тайну бессмертия, и разберетесь, почему буддисты России, Монголии и Китая признают ламу великим учителем.
Кроме того, у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по территории дацана, сделать атмосферные фото и купить сувениры.
Панорамные виды
Далее мы отправимся на одну из гор, расположенную в гряде Шаманских сопок вдоль реки Селенга. Это место сакральное: по легенде именно там останавливался на отдых суровый богатырь Гэсэр, герой мифов и сказаний. Здесь вам откроется панорамный вид: извилистая лента Селенги, раскинувшаяся внизу долина, а на горизонте — очертания города. В ясную погоду каждый элемент пейзажа проступает с удивительной чёткостью, создавая ощущение единения с природой и историей края.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на легковом автомобиле Toyota Corolla
При посещении дацана рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени
Экскурсия будет интересна путешественникам от 7 лет
Дополнительные расходы
При входе в Иволгинский дацан оплачивается билет-пожертвование дацану 50 ₽ за чел.
Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо Ламе Этигэлову — в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 ₽ за чел. и приобретается хадак (шарф) — символ уважения — 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2356 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне, читать дальшеуменьшить
что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений.
В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Константин
Ездили в Иволгинский дацан на экскурсию с Анастасией 2 июля 2026 года. Наш гид была не просто профессионалом своего дела но и удивительной красоты девушка!!! Ни когда не думал что читать дальшеуменьшить
человек может так интересно и доступно подавать информацию!!! Она за короткое время смогла так много и так понятно рассказать о месте которое мы посещали,что это просто удивило 👍👍👍🔥 Можно однозначно сказать что Анастасия это профессионал с большой буквы и удивительной души человечек!!! 🥰🥰🥰 Очень рекомендую этого гида!!! Ни когда не пожалеете что выбрали ее в качестве гида!!!
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Л
Лариса
Анастасия отличный рассказчик, всем сердцем любит свой край, с таким человеком очень приятно общаться. Ответила на все вопросы не только по маршруту и достопримечательностям, но и по истории края, традициям и обычиям. Очень внимательно относится ко всем деталям, однозначно рекомендую эту экскурсию и не сомневаюсь, что остальные маршруты тоже отлично продуманы, познавательны и интересны.
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В
Всеволод
очень комфортный и компетентный гид, отличная подача, очень приятное общение.
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Е
Евгения
Очень благодарны Анастасии за экскурсию. Все прошло на одном дыхании, легко и интересно. Видно, что Анастасия встесторонне развитый человек и помимо экскурсионной программы были раскрыты многие интересные моменты для нас. Рекомендуем Анастасию как потрясающего экскурсовода.
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Елена
безумно рада что попала на такого гида экскурсовода, как Анастасия. грамотно поставленная речь, огромный багаж знаний-это просто профессионал своего дела, с которым приятно общаться. слушать. буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым, которые решат поехать в Улан-Удэ.
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Вера
Нам повезло провести целый день с Анастасией в Иволгинской долине. Хоть мы изначально брали экспресс-экскурсию, Анастасия предложила провести полноценную большую, и буквально провела нас за руку в мир Бурятии и читать дальшеуменьшить
буддизма. Даже если вы никогда не интересовались этой философией, Анастасия все доступно и интересно расскажет, ответит на любой вопрос. Видно, что человек очень любит свой край, свой народ, язык, культуру и очень ответственно относится к тому, что транслирует гостям! Мы успели посетить вообще все и ни на секунду не устали: настолько увлекательно проходило время. Успели съездить и на множество разных источников, набрать воды и просто посидеть в тишине на траве глядя на бескрайние степи. Анастасия - дружелюбная, отзывчивая, милая! В пути даже успела спасти щеночка от жары 🥺❤️ Максимально рекомендую ее в качестве гида. Настя, вы просто супер! Спасибо за самый чудесный день рождения и за цветочек! Я его забрала с собой в Москву!
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