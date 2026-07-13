Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

В этой поездке вы откроете принципы и традиции буддизма — а значит глубже погрузитесь в культуру Бурятии. В Иволгинском дацане вы ощутите энергетику этого места и узнаете о феномене нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова. Затем прогуляетесь по стоянке мифического богатыря Гэсэра — древнему месту силы и смотровой площадке на горе с впечатляющим видом на реку Селенга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Иволгинский дацан: просто и понятно о буддизме

Из Улан-Удэ вы отправитесь в главный дацан России — сложно представить более подходящее место, чтобы познакомиться с основами буддизма, узнать о его принципах и главных законах. В дацане гид проведет вас по «малому гороо» — священному кругу комплекса. Вы посетите несколько основных храмов, услышите об особенностях буддизма тибетской школы Гелуг.

Загадка нетленного тела

Конечно, мы поговорим и о главном феномене дацана, привлекающем сюда тысячи паломников: нетленном теле Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Лама ушел из жизни в медитации в 1927 году, но даже спустя 97 лет после «смерти» Итигэлова все жизненные функции клеток его тела остаются активными. Вы узнаете, как ученые пытаются объяснить эту тайну бессмертия, и разберетесь, почему буддисты России, Монголии и Китая признают ламу великим учителем.

Кроме того, у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по территории дацана, сделать атмосферные фото и купить сувениры.

Панорамные виды

Далее мы отправимся на одну из гор, расположенную в гряде Шаманских сопок вдоль реки Селенга. Это место сакральное: по легенде именно там останавливался на отдых суровый богатырь Гэсэр, герой мифов и сказаний. Здесь вам откроется панорамный вид: извилистая лента Селенги, раскинувшаяся внизу долина, а на горизонте — очертания города. В ясную погоду каждый элемент пейзажа проступает с удивительной чёткостью, создавая ощущение единения с природой и историей края.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на легковом автомобиле Toyota Corolla

При посещении дацана рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени

Экскурсия будет интересна путешественникам от 7 лет

Дополнительные расходы