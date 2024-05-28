Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Экскурсию начнем от пристани, расположенной рядом со смотровой площадкой «Маяк», особой экономической зоны «Байкальская Гавань». На катере предстоит пройти 54 км, а время в пути составит 3 — 3,5 часа. Падь Узур Потрясающе красивое место, окаймленное высокими обрывистыми скалами и единственная точка на севере острова, где автомобильная дорога спускается к воде. Там можно сделать невероятные фотографии. Увидим метеостанцию и лабораторию «Сибирского института земной коры». Возвышенность Саган-Хушин Увидим еще одно окутанное легендами место — Саган-Хушин, что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке маршрута вас ждет смотровая площадка с фантастическими видами: живописная скалистая местность, сложенная из светлого мрамора, покрытого разноцветными «коврами» из растительности. В народе одну из групп скал назвали «Три брата». За этим кроется не менее завораживающая история о том, как когда-то давно разгневанный отец превратил сыновей в три огромных холодных камня. Хобой — cамый северный мыс Ольхона Хобой в переводе с бурятского — «клык, коренной зуб». С одной стороны, мыс действительно напоминает клык, а если смотреть на него сбоку — то он похож на величественный женский профиль с четким очертанием головы, носа, подбородка и бюста. У этого места есть особое придание, согласно которому эта скала когда-то в древности была девушкой, которую в холодный камень превратили сами боги. Живописные возвышенности Шунтэ-Левый Сюда нас доставят на УАЗах, оснащенных современными, удобными сиденьями. Это место удивительно не только своими ландшафтами. В народе мыс Шунтэ-Левый также называют «мысом любви», поскольку этот высокий и могущественный с виду берег напоминает женщину в позе роженицы. Многие приезжают туда просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте. Монумент «Хранитель Байкала» Финальная точка экскурсии — скульптура всемирно известного арт-деятеля Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Монумент представляет собой дерево высотой около 7,5 метров с ликом старика. Считается, что статуя — это олицетворение культуры и духа местного народа, силы природы этих краев. Не только внешний облик скульптуры, но и другие детали — звуки колокола, шум ветра и воды, виды вокруг — все это создает неповторимую атмосферу волшебства. Вперед, за незабываемыми впечатлениями!