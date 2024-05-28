Этот водный тур включает посещение знаменитых мест силы шаманов на острове Ольхон: мыс Хобой, "Три Брата" и "Скалы Любви". Каждое место маршрута пропитано легендами и мощной энергией, окружено уникальными пейзажами.
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные природные пейзажи
- 🗿 Места силы с легендами
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🚤 Увлекательное путешествие на катере
- 🧭 Посещение знаменитых достопримечательностей
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
- Падь Узур
- Саган-Хушин
- Мыс Хобой
- Шунтэ-Левый
- Монумент «Хранитель Байкала»
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Экскурсию начнем от пристани, расположенной рядом со смотровой площадкой «Маяк», особой экономической зоны «Байкальская Гавань». На катере предстоит пройти 54 км, а время в пути составит 3 — 3,5 часа. Падь Узур Потрясающе красивое место, окаймленное высокими обрывистыми скалами и единственная точка на севере острова, где автомобильная дорога спускается к воде. Там можно сделать невероятные фотографии. Увидим метеостанцию и лабораторию «Сибирского института земной коры». Возвышенность Саган-Хушин Увидим еще одно окутанное легендами место — Саган-Хушин, что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке маршрута вас ждет смотровая площадка с фантастическими видами: живописная скалистая местность, сложенная из светлого мрамора, покрытого разноцветными «коврами» из растительности. В народе одну из групп скал назвали «Три брата». За этим кроется не менее завораживающая история о том, как когда-то давно разгневанный отец превратил сыновей в три огромных холодных камня. Хобой — cамый северный мыс Ольхона Хобой в переводе с бурятского — «клык, коренной зуб». С одной стороны, мыс действительно напоминает клык, а если смотреть на него сбоку — то он похож на величественный женский профиль с четким очертанием головы, носа, подбородка и бюста. У этого места есть особое придание, согласно которому эта скала когда-то в древности была девушкой, которую в холодный камень превратили сами боги. Живописные возвышенности Шунтэ-Левый Сюда нас доставят на УАЗах, оснащенных современными, удобными сиденьями. Это место удивительно не только своими ландшафтами. В народе мыс Шунтэ-Левый также называют «мысом любви», поскольку этот высокий и могущественный с виду берег напоминает женщину в позе роженицы. Многие приезжают туда просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте. Монумент «Хранитель Байкала» Финальная точка экскурсии — скульптура всемирно известного арт-деятеля Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Монумент представляет собой дерево высотой около 7,5 метров с ликом старика. Считается, что статуя — это олицетворение культуры и духа местного народа, силы природы этих краев. Не только внешний облик скульптуры, но и другие детали — звуки колокола, шум ветра и воды, виды вокруг — все это создает неповторимую атмосферу волшебства. Вперед, за незабываемыми впечатлениями!
Ежедневно в 07:00 с 1 мая по 30 октября
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|10 400 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Падь Узур
- Возвышенность Саган-Хушин
- Мыс Хобой
- Возвышенности Шунтэ-Левый
- Монумент «Хранитель Байкала»
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ, с. Турка, с. Гремячинска, с. Горячинска, с. Максимихи
- Трехразовое питание
- Экскурсия по северной оконечности о. Ольхон
- Сопровождения экскурсовода
- Рекреационные сборы национального парка
- Трансфер на корабле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00 с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, тёплые вещи, ветровку, солнечные очки, солнцезащитный крем, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
- Трансфер
- До с. Турка может быть легковой автомобиль, компактвэн, минивэн или автобус. В зависимости от количества гостей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Земфира
28 мая 2024
Наша мечта сбылась - увидели озеро Байкал, остров Ольхон в сопровождении хорошего руководителя группы (Натальи), в составе профессионалов команды теплохода «Дружный». Организация поездки на высшем уровне, впечатлений много - от увиденных пейзажей, от информации, полученной от Натальи.
Е
Елена
20 мая 2024
П
Полина
30 янв 2024
Огромное спасибо за такое красивое путешествие, осталась под огромным впечатлением, нафоткались, насмеялись и обомлели от красивейших видов🔥
О
Ольга
30 янв 2024
Хочу поблагодарить вас за организацию и сопровождение нашего отдыха на Байкале! Все было превосходно! Байкал на всегда в моем сердце❤Ольхон-это то место, где хочется остаться надолго или даже навсегда!!!
М
Мария
30 янв 2024
Мы из Татарстана! Остались восторге! Благодарю всех, кто разделил с нами это путешествие❤ Я очень счастлива, что познакомилась с вами! Все больше и больше убеждаюсь, что меня окружают хорошие люди 🌸
Т
Тамара
30 янв 2024
Это была моя мечта - съездить на Байкал. Спасибо, что с Вами это стало возможным. ❤ Насладиться такой разной, такой красивой природой Байкала, это было круто! 🔥
А
Алекснадр
2 янв 2024
Все прошло отлично 🙌🏻 Обязательно приедем еще 🔥
М
Маргарита
2 янв 2024
Хочу выразить вам огромную благодарность за такой чудесный тур по Байкалу! Для меня это путешествие получилось самым эмоционально наполненным. Зарядилась энергией на весь год это точно! Мария,показала нам Ольхон, познакомились с местной культурой, гид очень интересно все рассказывала. Нам все понравилось. Байкал это все таки больше чем любовь🔥❤
И
Инна
2 янв 2024
Мария, спасибо что исполнили мою мечту! ❤❤❤Всё было великолепно! Я уже давно дома, но пересматриваю фотографии каждый день и до сих пор не верю, что побывала на Байкале!
Ю
Юрий
2 янв 2024
Спасибо большое!!! Было с Вами очень приятно познакомиться и отлично отдохнуть! 🔥Ольхон нереально красив
Р
Римма
2 янв 2024
🔥Очень хорошая организация, приятный гид, всё четко по расписанию! Буду вас советовать своим друзьям!
Входит в следующие категории Улан-Удэ
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