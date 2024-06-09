Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)

Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Бурятия предлагает не только великолепные виды Байкала, но и уникальные духовные практики.

Заиграевский район славится своими священными местами, которые посещают для восстановления сил и обретения душевного покоя.

На экскурсии вы увидите живописные
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пейзажи, посетите пещеру-грот Бортэ, где просят о рождении детей, и познакомитесь с культурой старообрядцев в Старой Бряни.

Кульминацией станет посещение Шаман-Горы, малоизвестного места силы, где люди находят здоровье и умиротворение.

В стоимость включены трансфер и услуги гида, а также возможны дополнительные опции, такие как обед с сибирскими деликатесами. Подготовьтесь к незабываемому путешествию по духовным местам Бурятии

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🧘‍♂️ Восстановление сил и успокоение
  3. 🗿 Знакомство с культурой шаманизма
  4. 🚗 Комфортный трансфер
  5. 🍵 Чаепитие и знакомство со старообрядческой культурой

Что можно увидеть

  • Шаман-Гора
  • Пещера-грот Бортэ
  • Старая Брянь
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

60 км красивых пейзажей. Из окна машины вы увидите, как зелёные леса будут постепенно сменяться бескрайними степями.

Посещение пещеры-грота Бортэ. Грот длиной до 10 метров расположен на горе высотой 120–130 метров. Подъём до пещеры безопасный, но рассчитан на физически выносливых людей. В гроте обычно просят о рождении детей и оставляют подношения — куколки или машинки.

Чаепитие в Старой Бряни и знакомство со старообрядческой культурой

Увлекательная прогулка к священной Шаман-Горе. К этому месту силы пока не хлынули потоки туристов. О нём мало кто знает даже в Бурятии. Побывав здесь и помолившись у подножия горы, люди приобретают здоровье и успокоение.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Wish, Mitsubishi Delica, Toyota Hiace или Fiat Ducato — в зависимости от размера группы
  • Чаепитие (чай и пирожки) может быть изменено на обед с сибирскими деликатесами. Вариант меню: уха, чай и сладости. Чаепитие и обед оплачиваются дополнительно — около 500 руб. /чел.
  • Желательно взять с собой подношения: молоко, водку, монеты, конфеты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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