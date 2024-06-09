Бурятия предлагает не только великолепные виды Байкала, но и уникальные духовные практики.Заиграевский район славится своими священными местами, которые посещают для восстановления сил и обретения душевного покоя.На экскурсии вы увидите живописные

пейзажи, посетите пещеру-грот Бортэ, где просят о рождении детей, и познакомитесь с культурой старообрядцев в Старой Бряни. Кульминацией станет посещение Шаман-Горы, малоизвестного места силы, где люди находят здоровье и умиротворение. В стоимость включены трансфер и услуги гида, а также возможны дополнительные опции, такие как обед с сибирскими деликатесами. Подготовьтесь к незабываемому путешествию по духовным местам Бурятии

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

60 км красивых пейзажей. Из окна машины вы увидите, как зелёные леса будут постепенно сменяться бескрайними степями.

Посещение пещеры-грота Бортэ. Грот длиной до 10 метров расположен на горе высотой 120–130 метров. Подъём до пещеры безопасный, но рассчитан на физически выносливых людей. В гроте обычно просят о рождении детей и оставляют подношения — куколки или машинки.

Чаепитие в Старой Бряни и знакомство со старообрядческой культурой

Увлекательная прогулка к священной Шаман-Горе. К этому месту силы пока не хлынули потоки туристов. О нём мало кто знает даже в Бурятии. Побывав здесь и помолившись у подножия горы, люди приобретают здоровье и успокоение.

Организационные детали