Бурятия предлагает не только великолепные виды Байкала, но и уникальные духовные практики.
Заиграевский район славится своими священными местами, которые посещают для восстановления сил и обретения душевного покоя.
На экскурсии вы увидите живописные
Заиграевский район славится своими священными местами, которые посещают для восстановления сил и обретения душевного покоя.
На экскурсии вы увидите живописные
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🧘♂️ Восстановление сил и успокоение
- 🗿 Знакомство с культурой шаманизма
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🍵 Чаепитие и знакомство со старообрядческой культурой
Что можно увидеть
- Шаман-Гора
- Пещера-грот Бортэ
- Старая Брянь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
60 км красивых пейзажей. Из окна машины вы увидите, как зелёные леса будут постепенно сменяться бескрайними степями.
Посещение пещеры-грота Бортэ. Грот длиной до 10 метров расположен на горе высотой 120–130 метров. Подъём до пещеры безопасный, но рассчитан на физически выносливых людей. В гроте обычно просят о рождении детей и оставляют подношения — куколки или машинки.
Чаепитие в Старой Бряни и знакомство со старообрядческой культурой
Увлекательная прогулка к священной Шаман-Горе. К этому месту силы пока не хлынули потоки туристов. О нём мало кто знает даже в Бурятии. Побывав здесь и помолившись у подножия горы, люди приобретают здоровье и успокоение.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Wish, Mitsubishi Delica, Toyota Hiace или Fiat Ducato — в зависимости от размера группы
- Чаепитие (чай и пирожки) может быть изменено на обед с сибирскими деликатесами. Вариант меню: уха, чай и сладости. Чаепитие и обед оплачиваются дополнительно — около 500 руб. /чел.
- Желательно взять с собой подношения: молоко, водку, монеты, конфеты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 666 туристов
Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english.Задать вопрос
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