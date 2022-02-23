Первый раз в Улан-Удэ

Приглашаем вас на пешеходную прогулку по исторической части города, которая станет прекрасным первым знакомством с

Индивидуальная
Приглашаем вас на пешеходную прогулку по исторической части города, которая станет прекрасным первым знакомством с историей города Улан-Удэ.
Первый раз в Улан-Удэ
Первый раз в Улан-Удэ
Первый раз в Улан-Удэ
Первый раз в Улан-Удэ
Первый раз в Улан-Удэ
Первый раз в Улан-Удэ

Что вы можете увидеть 🤩

  • Центральная улица
  • Три площади города
  • Купеческие дома
  • Торговые ряды
  • Деревянные избы
  • «Голова Ленина»
  • Сталинский ампир
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Вы узнаете, как казачье зимовье превратилось в столицу национальной республики. Пройдёмся по центральной улице, побываем на трёх площадях города, увидим купеческие дома, торговые ряды, деревянные избы, «голову Ленина», сталинский ампир.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Будьте готовы к резкой смене погоды. Летом может резко подняться шторм и начаться дождь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Советов, Улан-Удэ
Завершение: ул. Банзарова, 15, Улан-Удэ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Будьте готовы к резкой смене погоды. Летом может резко подняться шторм и начаться дождь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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