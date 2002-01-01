Еще несколько необычных экскурсий в Улан-Удэ

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Душевная прогулка по Улан-Удэ

Разобраться в сплаве культур столицы Бурятии и открыть её яркие уголки в компании местного жителя

Dimitriy
Dimitriy – представитель из Улан-Удэ
Понять характер Улан-Удэ — задача не из простых, поэтому мы с радостью станем вашими проводниками в буддийской столице России.

На дружеской обзорной прогулке 👣 вы погрузитесь в сибирский колорит, разберётесь в переплетении традиций и этносов, оцените красоту деревянного зодчества, побываете с излюбленных местах горожан и сориентируетесь в современной жизни Улан-Удэ.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 999500 ₽ за экскурсиюскидка50%

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Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ

Что вас ожидает

Характер города в деталях
Наш хитрый авторский маршрут за пару часов познакомит вас с must-see местами города: от деревянных домиков 19 века, где сохранился дух царской России, до «Улан-Удэнского Арбата», пешеходной туристической зоны с новыми постройками и памятниками прошлых эпох. Мы заглянем в мемориальный парк 🌳, где любят отдыхать горожане, рассмотрим театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь ⛪ с оригинальным фасадом. Среди сибирских барочных особняков, советских построек и современной архитектуры вы ощутите, как живет и стремительно меняется город 🏙️, вбирая в себя лучшее от разных культур и эпох.

Уникальный сплав культур Улан-Удэ
Легко и динамично, без глубокого погружения в дебри истории 📖, мы поможем вам понять, что именно выделяет Улан-Удэ среди других городов России. Мы разберемся в особенностях сибирского зодчества, полюбуемся слиянием Уды и Селенги, крупнейшего притока Байкала. Выясним, почему именно Улан-Удэ стал столицей ⭐️ российского буддизма и как соседствуют друг с другом христианские, буддийские и языческие традиции. И конечно, обсудим, какие еще уголки города стоит исследовать и что в первую очередь попробовать в местных ресторанах.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто первый раз оказался в Улан-Удэ, хочет сориентироваться в городе и разобраться в его культуре без долгих исторических лекций.

Организационные детали

  • За время прогулки нам предстоит пройти около 6 километров
  • Старт и финиш маршрута у памятника Ленину на площади Советов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Советов
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Душевная прогулка по Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dimitriy
Dimitriy
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Улан-Удэ.
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