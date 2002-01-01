Еще несколько необычных экскурсий в Улан-Удэ

Что вас ожидает

Характер города в деталях

Наш хитрый авторский маршрут за пару часов познакомит вас с must-see местами города: от деревянных домиков 19 века, где сохранился дух царской России, до «Улан-Удэнского Арбата», пешеходной туристической зоны с новыми постройками и памятниками прошлых эпох. Мы заглянем в мемориальный парк 🌳, где любят отдыхать горожане, рассмотрим театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь ⛪ с оригинальным фасадом. Среди сибирских барочных особняков, советских построек и современной архитектуры вы ощутите, как живет и стремительно меняется город 🏙️, вбирая в себя лучшее от разных культур и эпох.

Уникальный сплав культур Улан-Удэ

Легко и динамично, без глубокого погружения в дебри истории 📖, мы поможем вам понять, что именно выделяет Улан-Удэ среди других городов России. Мы разберемся в особенностях сибирского зодчества, полюбуемся слиянием Уды и Селенги, крупнейшего притока Байкала. Выясним, почему именно Улан-Удэ стал столицей ⭐️ российского буддизма и как соседствуют друг с другом христианские, буддийские и языческие традиции. И конечно, обсудим, какие еще уголки города стоит исследовать и что в первую очередь попробовать в местных ресторанах.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто первый раз оказался в Улан-Удэ, хочет сориентироваться в городе и разобраться в его культуре без долгих исторических лекций.

Организационные детали