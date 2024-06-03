1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
«На дружеской обзорной прогулке вы погрузитесь в сибирский колорит, разберётесь в переплетении традиций и этносов, оцените красоту деревянного зодчества, побываете с излюбленных местах горожан и сориентируетесь в современной жизни Улан-Удэ»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«Приглашаю вас на большую обзорную экскурсию по Улан-Удэ, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, а также узнаете историю, религию и культуру Бурятской земли, не отъезжая от ее столицы»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
«Вы откроете историю Бурятии и ее столицы, познакомитесь с национальным достоянием города, узнаете о древних религиях и вековых традициях коренных жителей, об особенностях бурятской кухни, о легендах и эпосе»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
«У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
«Благодаря знакомству с шаманизмом начнёте лучше понимать культуру Бурятии в целом»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
- ДДина26 мая 2024Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.
- ЭЭлеонора14 мая 2024Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
- ММаргарита13 мая 2024Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
- ННадежда12 мая 2024Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
- ВВиктория9 мая 2024Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
- ССергей8 мая 2024Анастасия, очень эрудированный и позитивный человек. Поэтому во время экскурсии можно получить много информации, которая при этом подаётся легко и ненавязчиво, Безусловно рекомендую обращаться к ней при посещении Улан-Удэ.
- ИИрина7 мая 2024Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
- ММария1 мая 2024Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
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