Обзорные и познавательные экскурсии Улан-Удэ

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Улан-Удэ, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
«На дружеской обзорной прогулке вы погрузитесь в сибирский колорит, разберётесь в переплетении традиций и этносов, оцените красоту деревянного зодчества, побываете с излюбленных местах горожан и сориентируетесь в современной жизни Улан-Удэ»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
36 отзывов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«Приглашаю вас на большую обзорную экскурсию по Улан-Удэ, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, а также узнаете историю, религию и культуру Бурятской земли, не отъезжая от ее столицы»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340 за всё до 3 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
74 отзыва
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 10 чел.
История и традиции Улан-Удэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
«Вы откроете историю Бурятии и ее столицы, познакомитесь с национальным достоянием города, узнаете о древних религиях и вековых традициях коренных жителей, об особенностях бурятской кухни, о легендах и эпосе»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000 за человека
Первое знакомство с Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900 за всё до 5 чел.
Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
«У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
«Благодаря знакомству с шаманизмом начнёте лучше понимать культуру Бурятии в целом»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800 за всё до 3 чел.
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Мини-группа
7 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
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    Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!

    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв!
  • Д
    Дина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Улан-Удэ
    Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.
  • Э
    Элеонора
    14 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
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    узнали про Улан-Удэ, интересные исторические факты, несмотря на то,что не в первый раз посещаем город. По рекомендации Анастасии отведали национальную кухню, вкусно и сытно! Благодарим за приятное времяпрепровождение и пунктуальность. Рекомендуем!

  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
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    все было прекрасно. Для знакомства с Улан-Удэ - идеальный вариант. Город для меня раскрылся, захотелось сюда вернуться уже с мужем и дочкой.

    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и
  • С
    Сергей
    8 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Анастасия, очень эрудированный и позитивный человек. Поэтому во время экскурсии можно получить много информации, которая при этом подаётся легко и ненавязчиво, Безусловно рекомендую обращаться к ней при посещении Улан-Удэ.
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
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    Селенги, но этого не случилось. Я несколько раз уточняла, доедем ли мы туда, но это так и осталось неизведанным местом, а жаль. Еще из минусов: очень долго стояли у головы и слушали рассказ про нее. Вообще было много довольно длительных остановок с сухими цифрами и фактами, которые не очень похожи на душевную прогулку. Мы были с детьми 5,8 и 14 лет и рассчитывали на более динамичную историю. Очень много политической подоплеки в рассказах, это тоже не очень понравилось. И напоследок была прям целая экскурсия по сувенирному магазину, которая была вообще ни к чему и только отняла время. Несколько раз были намеки экскурсовода на то, чтобы отдохнуть и попить чего-нибудь в кафе, но это в наши планы не входило, как-то очень некомфортно было несколько раз это объяснять. Сама экскурсия по времени была чуть больше 2 часов, а не 3, как заявлено. Мемориалы воинам и парк мы смотрели через дорогу, непонятно почему, хотя можно было просто перейти, и Тогда нам хотя бы не мешали проезжающие машины и гул. И посмотреть можно было бы лучше, а то стояли издалека, пытаясь что-то рассмотреть. В общем, впечатление очень неоднозначное. Наверное, экскурсия больше подойдет тем, кто вообще ничего не знает, и интересуется стандартными экскурсиями с типичными фактами, кто когда где построил, кто потом купил и тд. Мы же всегда готовимся к новым поездкам, хотя бы немного изучаем историю и основные достопримечательности, поэтому из новых интересных фактов было на наш вкус маловато. И было бы здорово учесть адаптацию для детей, больше рассказывать легенд и каких-то событийных фактов. Когда выбирали экскурсию, читали отзывы, и тут ожидания исходя из отзывов не совпали, к сожалению, с реальностью.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Обзорные»

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  1. Душевная прогулка по Улан-Удэ
  2. Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
  3. Неизвестный Улан-Удэ
  4. История и традиции Улан-Удэ
  5. Первое знакомство с Улан-Удэ
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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