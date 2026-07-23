Еще несколько необычных экскурсий в Верхнеудинске

Лучшее время для экскурсии в Улан-Удэ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и минимальной загруженностью, что делает прогулки особенно комфортными. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Советов
Памятник Ленину
Театр оперы и балета
Торговые гостиные ряды
Базарная площадь
Улица Соборная
Собор Одигитрии
Буддийский комплекс Ринпоче Багша
Описание экскурсии
Улан-Удэ с разных ракурсов
Вы увидите самые известные достопримечательности города: центральную площадь Советов с огромным памятником Ленину в виде головы, театр оперы и балета в форме юрты, Торговые гостиные ряды и Базарную площадь. Погуляете по купеческим кварталам и оцените деревянное кружево старых домов на улице Соборная. Рассмотрите первый каменный собор Одигитрии и буддийский комплекс Ринпоче Багша, побываете на первой улице города и полюбуетесь панорамой Улан-Удэ с высоты.
Городские истории
Улан-Удэ — нетипичное место. Вы узнаете, как обычное ясачное зимовье выросло до столицы национальной республики. Как в одном городе мирно уживаются буддисты и православные, шаманисты и мусульмане. Как азиатский Восток встречается здесь с русским Западом и как такое соседство влияет на современную жизнь горожан.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле, транспортные расходы включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество, читать дальшеуменьшить
живопись и активные прогулки, этнография и традиции, культура и прикладное искусство. Наш город во многом уникальный. Я нашла почти все его изюминки, о которых расскажу на нашей прогулке. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
Очень познавательная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, рекомендую!
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Валентина
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по всему городу, показала все важные достопримечательности, ответила на все наши вопросы, учла пожелания увидеть читать дальшеуменьшить
то или иное место, дойти и сфотографировать достопримечательность. У Надежды также были фотографии и иллюстрации, которые она нам показывала по ходу своего рассказа для лучшего понимания истории и географии. Также Надежда всегда делала так, чтобы мы сильно не замерзали, но в тоже время все увидели. В конце экскурсии Надежда порекомендовала отличный сувенирный магазин и подвезла нас именно туда, куда нам было нужно.
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Ольга
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с Ларисой - это просто подарок для туриста! Мы очень довольны! Спасибо!
+1
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Екатерина
Изумительная экскурсия! Нас было 5 человек. Приехали в командировку из Москвы, совмещали рабочие процессы с развивающим досугом:). Сергей очень доступно, по-педагогически, рассказал о самых основных местах и достопримечательностях. Приветливо встретил, читать дальшеуменьшить
комфортно разместил в своём автомобиле. Захотелось полностью погрузиться в культуру Бурятии, как в историческом основании, так и в современных совершенствованиях развития, прогуливаясь по снежному Улан-Удэ. Не хотелось ни на что отвлекаться, информация впитывалась с удовольствием. Огромное спасибо! И за хорошее чувство юмора отдельный «лайк». Обязательно рекомендую и с приятными воспоминаниями на очень долгое время!
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Э
Эльвира
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему городу и его истории. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно, познавательно. Рекомендуем. Очень. И благодарим за такой профессиональный подход к организации и проведению мероприятия.
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К
Кудряшова
Очень понравилась экскурсия! Сергей глубоко владеет темой и интересно рассказывает. Переживали,что замёрзнем, но все было гармонично спланировано: погуляли и греться в машину.
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