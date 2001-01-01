Еще несколько необычных экскурсий в Верхнеудинске

Что вас ожидает

Улан-Удэ с разных ракурсов

Вы увидите самые известные достопримечательности 🏛️ города: центральную площадь Советов с огромным памятником Ленину в виде головы, театр оперы и балета в форме юрты, Торговые гостиные ряды и Базарную площадь. Погуляете по купеческим кварталам и оцените деревянное кружево старых домов на улице Соборная. Рассмотрите первый каменный собор Одигитрии и буддийский комплекс Ринпоче Багша, побываете на первой улице города и полюбуетесь панорамой Улан-Удэ с высоты.

Городские истории 📖

Улан-Удэ — нетипичное место. Вы узнаете, как обычное ясачное зимовье выросло до столицы ⭐️ национальной республики. Как в одном городе мирно уживаются буддисты и православные, шаманисты и мусульмане. Как азиатский Восток встречается здесь с русским Западом и как такое соседство влияет на современную жизнь горожан.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘, транспортные расходы включены в стоимость.