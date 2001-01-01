Еще несколько необычных экскурсий в Верхнеудинске

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Первое знакомство с Улан-Удэ

Главные достопримечательности и лучшие виды города на автомобильной обзорной экскурсии

Natalia
Natalia – Гид из Верхнеудинска
Улан-Удэ очарует вас старинными деревянными домами, уютными улицами и купеческими особняками.

Вы узнаете, как здесь сочетаются разные религии, из каких событий соткана история 📖 города и в чем его самобытность.

Расшифруете бурятские особенности культуры, традиций и услышите о современной жизни республики.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ

Что вас ожидает

Улан-Удэ с разных ракурсов
Вы увидите самые известные достопримечательности 🏛️ города: центральную площадь Советов с огромным памятником Ленину в виде головы, театр оперы и балета в форме юрты, Торговые гостиные ряды и Базарную площадь. Погуляете по купеческим кварталам и оцените деревянное кружево старых домов на улице Соборная. Рассмотрите первый каменный собор Одигитрии и буддийский комплекс Ринпоче Багша, побываете на первой улице города и полюбуетесь панорамой Улан-Удэ с высоты.

Городские истории 📖
Улан-Удэ — нетипичное место. Вы узнаете, как обычное ясачное зимовье выросло до столицы ⭐️ национальной республики. Как в одном городе мирно уживаются буддисты и православные, шаманисты и мусульмане. Как азиатский Восток встречается здесь с русским Западом и как такое соседство влияет на современную жизнь горожан.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘, транспортные расходы включены в стоимость.

Начало и место завершения
🚩 на площади Советов
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество, живопись и активные прогулки, этнография и традиции, культура и прикладное искусство. Наш город во многом уникальный. Я нашла почти все его изюминки, о которых расскажу на нашей прогулке. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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