Еще несколько необычных экскурсий в Верхнеудинске

Улан-Удэ встречает гостей не только своими живописными пейзажами, но и богатым культурным наследием.На экскурсии вы познакомитесь с гармоничным сочетанием религий и народов, увидите знаменитый памятник Ленину и уникальный театр оперы

и балета. Прогулка по купеческим кварталам позволит оценить архитектурное мастерство старинных деревянных домов, а посещение духовных центров раскроет перед вами мир бурятских традиций. Экскурсия на автомобиле с включенными транспортными расходами обеспечит комфортное путешествие по городу, полное открытий и новых впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Улан-Удэ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и минимальной загруженностью, что делает прогулки особенно комфортными. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.