Еще несколько необычных экскурсий в Верхнеудинске

Мои заказы

Первое знакомство с Улан-Удэ

Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Улан-Удэ встречает гостей не только своими живописными пейзажами, но и богатым культурным наследием.

На экскурсии вы познакомитесь с гармоничным сочетанием религий и народов, увидите знаменитый памятник Ленину и уникальный театр оперы
читать дальшеуменьшить

и балета.

Прогулка по купеческим кварталам позволит оценить архитектурное мастерство старинных деревянных домов, а посещение духовных центров раскроет перед вами мир бурятских традиций.

Экскурсия на автомобиле с включенными транспортными расходами обеспечит комфортное путешествие по городу, полное открытий и новых впечатлений

4.8
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные достопримечательности
  • 🏙️ Исторические кварталы
  • 🕌 Разнообразие религий
  • 🌍 Культурное многообразие
  • 🚗 Комфортное передвижение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Улан-Удэ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и минимальной загруженностью, что делает прогулки особенно комфортными. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ
Первое знакомство с Улан-Удэ

Что можно увидеть

  • Площадь Советов
  • Памятник Ленину
  • Театр оперы и балета
  • Торговые гостиные ряды
  • Базарная площадь
  • Улица Соборная
  • Собор Одигитрии
  • Буддийский комплекс Ринпоче Багша

Описание экскурсии

Улан-Удэ с разных ракурсов

Вы увидите самые известные достопримечательности города: центральную площадь Советов с огромным памятником Ленину в виде головы, театр оперы и балета в форме юрты, Торговые гостиные ряды и Базарную площадь. Погуляете по купеческим кварталам и оцените деревянное кружево старых домов на улице Соборная. Рассмотрите первый каменный собор Одигитрии и буддийский комплекс Ринпоче Багша, побываете на первой улице города и полюбуетесь панорамой Улан-Удэ с высоты.

Городские истории

Улан-Удэ — нетипичное место. Вы узнаете, как обычное ясачное зимовье выросло до столицы национальной республики. Как в одном городе мирно уживаются буддисты и православные, шаманисты и мусульмане. Как азиатский Восток встречается здесь с русским Западом и как такое соседство влияет на современную жизнь горожан.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле, транспортные расходы включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество,
читать дальшеуменьшить

живопись и активные прогулки, этнография и традиции, культура и прикладное искусство. Наш город во многом уникальный. Я нашла почти все его изюминки, о которых расскажу на нашей прогулке. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
1
3
2
1
1
1
Роман
Очень познавательная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, рекомендую!
Очень познавательная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, рекомендую!
Очень познавательная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, рекомендую!
Очень познавательная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, рекомендую!
Очень познавательная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по всему городу, показала все важные достопримечательности, ответила на все наши вопросы, учла пожелания увидеть
читать дальшеуменьшить

то или иное место, дойти и сфотографировать достопримечательность. У Надежды также были фотографии и иллюстрации, которые она нам показывала по ходу своего рассказа для лучшего понимания истории и географии. Также Надежда всегда делала так, чтобы мы сильно не замерзали, но в тоже время все увидели. В конце экскурсии Надежда порекомендовала отличный сувенирный магазин и подвезла нас именно туда, куда нам было нужно.

Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Экскурсию провела для нас Надежда. Она встретила нас в нашем отеле, с большим комфортом провезла по
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с Ларисой - это просто подарок для туриста! Мы очень довольны! Спасибо!
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с+1
С Улан-Уде нас знакомила Лариса! Это очень круто! Прекрасный человек и знаток города мегауровня!!! Экскурсия с
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Изумительная экскурсия! Нас было 5 человек. Приехали в командировку из Москвы, совмещали рабочие процессы с развивающим досугом:). Сергей очень доступно, по-педагогически, рассказал о самых основных местах и достопримечательностях. Приветливо встретил,
читать дальшеуменьшить

комфортно разместил в своём автомобиле. Захотелось полностью погрузиться в культуру Бурятии, как в историческом основании, так и в современных совершенствованиях развития, прогуливаясь по снежному Улан-Удэ. Не хотелось ни на что отвлекаться, информация впитывалась с удовольствием. Огромное спасибо! И за хорошее чувство юмора отдельный «лайк». Обязательно рекомендую и с приятными воспоминаниями на очень долгое время!

Вам был полезен этот отзыв?
Э
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему городу и его истории. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно, познавательно. Рекомендуем. Очень. И благодарим за такой профессиональный подход к организации и проведению мероприятия.
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему
Экскурсовод очень интересно рассказал о столице Бурятии. Город очаровал архитектурой и бережным отношением жителей к своему
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень понравилась экскурсия! Сергей глубоко владеет темой и интересно рассказывает. Переживали,что замёрзнем, но все было гармонично спланировано: погуляли и греться в машину.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие экскурсии на «Первое знакомство с Улан-Удэ»

Душевная прогулка по Улан-Удэ
Пешая
3 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Свидание с Улан-Удэ
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Свидание с Улан-Удэ
Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
Начало: На площади Советов
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Три часа в сердце Улан-Удэ
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Пешая
5 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ
от 12 880 ₽ за экскурсию