Приглашаю на новую экскурсию, где мы совершим путешествие к одним из самых интересных святынь Бурятии: 33-метровому Будде, Ацагатскому и Шулутскому дацану, а также посетим бурятский этноцентр «Степной кочевник».

На протяжении всей дороги нас будет сопровождать изящная река Уда.

Быт народов БурятииПервую остановку мы сделаем в степном кочевнике, где весело и увлекательно проведем время в бурятском этнокомплексе. Постреляем из лука, поиграем в кости (национальная бурятская игра), станцуем ехор, сделаем фото в национальных костюмах и, конечно, вкусно покушаем, удовлетворив свой гастрономический интерес к национальной бурятской кухне. Священное место Следующее место, которое мы посетим — это Ацагатский дацан, один из самых старинных и почитаемых в Бурятии. Здесь мы совершим кору, которую в свое время прошел и цесаревич Николай, и настроимся на еще одну святыню в Шулутском дацане. Прикоснуться к уху божественной лани особенно полезно тем, кто имеет проблемы со слухом. Потрясенные люди очень часто сообщают о начале улучшений качества своего слуха и даже об исчезновении застарелых проблем с восприятием звуков. Лик Будды Поездка к Лику Будды Шакьямуни на горе Баян-Хонгор Хоринского района Бурятии с давних пор у хоринских бурят считается важной, и к этому сакральному месту сформировалось особенное паломничество. Здесь жители села Баян-Гол два раза в год — летом и во второй день Сагаалгана — проводят обоо и в течение года часто приходят поклониться святыням. Что брать с собой в тур? • Удобная для пеших переходов обувь, непродуваемая куртка.