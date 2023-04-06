В этом маршруте вы сможете увидеть уникальные достопримечательности Бурятии, отведаете национальные блюда в кочевнике, проникнитесь бытом, обычаями и атмосферой дивного края, посетив священные места. Это путешествие наполнит вас яркими эмоциями и надолго оставит воспоминания об этом чудесном месте.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Xyдaкcкий зaкaзник
- Ацагатский дацан
- ЗЗ-мeтpoвый Бyдда
- Этноцентр «Степной кочевник»
- Шулутский дацан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю на новую экскурсию, где мы совершим путешествие к одним из самых интересных святынь Бурятии: 33-метровому Будде, Ацагатскому и Шулутскому дацану, а также посетим бурятский этноцентр «Степной кочевник».
На протяжении всей дороги нас будет сопровождать изящная река Уда.
Быт народов БурятииПервую остановку мы сделаем в степном кочевнике, где весело и увлекательно проведем время в бурятском этнокомплексе. Постреляем из лука, поиграем в кости (национальная бурятская игра), станцуем ехор, сделаем фото в национальных костюмах и, конечно, вкусно покушаем, удовлетворив свой гастрономический интерес к национальной бурятской кухне. Священное место Следующее место, которое мы посетим — это Ацагатский дацан, один из самых старинных и почитаемых в Бурятии. Здесь мы совершим кору, которую в свое время прошел и цесаревич Николай, и настроимся на еще одну святыню в Шулутском дацане. Прикоснуться к уху божественной лани особенно полезно тем, кто имеет проблемы со слухом. Потрясенные люди очень часто сообщают о начале улучшений качества своего слуха и даже об исчезновении застарелых проблем с восприятием звуков. Лик Будды Поездка к Лику Будды Шакьямуни на горе Баян-Хонгор Хоринского района Бурятии с давних пор у хоринских бурят считается важной, и к этому сакральному месту сформировалось особенное паломничество. Здесь жители села Баян-Гол два раза в год — летом и во второй день Сагаалгана — проводят обоо и в течение года часто приходят поклониться святыням. Что брать с собой в тур? • Удобная для пеших переходов обувь, непродуваемая куртка.
- Перекус, термос с горячим чаем.
- Традиционно к Бурхану преподносят дары — «саган эдеэн» или по-другому «белая пища» — для обряда «сэржэм» и «даллага». Рекомендованы чай, молоко, печенье, зефир.
- Кроме того, желательно брать с собой монеты как символ богатства и благополучия на Святое место, а также хадаки (ритуальные шелковые шарфы) синего цвета.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед в кочевнике
- Что не входит
- Билеты в Худакский заказник
- Место начала и завершения?
- площадь Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Встреча с гидом проходит на пощади Советов, у памятника Ленину.
- Подготовьте удобную одежду и обувь для похода, а также возьмите перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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