Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ

Тимур читать дальше Если планируете его посещения и будет возможность посетить, то постарайтесь в выходные или праздничные дни. Очень жаль, что внутри самого дацана фото и видеосъёмка запрещена, думаю туризм и интерес к религии и культуре получил бы куда большее распространение, если бы запрета на съемку не было. Все отлично, был проездом в Улан-Удэ. Решил заскочить в дацан. Экскурсия понравилась, попали на службу в дацане. Там же есть прекрасная столовая, где можно сть прекрасных и моих любимых бууз.

Ирина Экскурсия очень понравилась - я договорилась с Туяной накануне, на то время, которое мне подходило. Приехала точно ко времени, забрала нас, по дороге начала рассказ. Очень обстоятельно и интересно все рассказала, погрузила в философию буддизма. Я бы хотела съездить с Туяной куда-то ещё, жалко только, что нечасто бываю в Бурятии.

О Оксана Здравствуйте! Благодарим Туяну за увлекательную экскурсию в Буддийский храм Ринпоче Багша. Мы насладились отличным видом со смотровой площадки, узнали много нового интересного о традициях и обрядах! Туяна - умничка, знаток своего дела! Очень доступно и понятно! Спасибо от души, гостье из Москвы очень всë понравилось, для меня это было важно!

Наталья читать дальше Экскурсия очень тнтересная и познавательная. Впечатления незабываемые. Очень порадовал индивидуальный подход и то что почти не было посетителей. Всë-таки индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом носителем традиций это круто. Однозначно рекомендую Туяну как профессионала своего дела и просто очень приятного и внимательного собеседника Экскурсия прошла замечательно, Туяна очень подробно и интересно раассказала о традициях Буддизма и самом дацане Римпоче Багша. Мы были на службе, я передала ламе записочку с пожеланиями во время службы.