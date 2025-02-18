Путешествие в буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ - это уникальная возможность познакомиться с философией буддизма и поучаствовать в древних ритуалах.
В храме можно увидеть рингсел Будды Шакьямуни и понять, почему некоторые божества выглядят устрашающе. Пройдя круг очищения и зажегши свечу от бед, вы сделаете шаг к гармонии. Экскурсия также включает прогулку по саду медитации и возможность поставить личный флажок успеха
В храме можно увидеть рингсел Будды Шакьямуни и понять, почему некоторые божества выглядят устрашающе. Пройдя круг очищения и зажегши свечу от бед, вы сделаете шаг к гармонии. Экскурсия также включает прогулку по саду медитации и возможность поставить личный флажок успеха
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в буддийскую философию
- 🧘♂️ Участие в древних ритуалах
- 🔔 Осмотр крупнейшего буддийского колокола
- 🌳 Прогулка по саду медитации
- 🏞️ Вид на Улан-Удэ со смотровой площадки
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Буддийский храм Ринпоче Багша
- Золотой Будда
- Смотровая площадка дацана
- Самый большой буддийский колокол в России
Описание экскурсии
Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ. Прогуляетесь по лесочку, отдохнёте в саду медитации и восточных беседках. А ещё:
- Насладитесь видом столицы Бурятии со смотровой площадки дацана
- Рассмотрите Золотого Будду, огромные деревянные чётки, созданные более 2 тысяч лет назад, и самый большой буддийский колокол в России
- Пройдёте гороо — круг очищения, вращая молитвенные барабаны
- Совершите ритуал возжигания зула — свечи, избавляющей от страданий и недугов
- Поймёте, в чём разница между ламой и монахом
- Увидите место для водружения личного флажка успеха — хии морин — и поставите собственный
- Пройдётесь по дороге долгой жизни, удлиняющей жизненный цикл
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Voxy
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туяна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Туяна. Я профессиональный гид-экскурсовод, аккредитована, работаю с 2011 года. Расскажу факты, истории, легенды и покажу яркие, топовые локации, места силы на Байкале, в Бурятии и Монголии. Экскурсии провожу я и мои коллеги по команде. Ждём вас в гости и до встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тимур
18 фев 2025
Все отлично, был проездом в Улан-Удэ. Решил заскочить в дацан. Экскурсия понравилась, попали на службу в дацане. Там же есть прекрасная столовая, где можно сть прекрасных и моих любимых бууз.
Ирина
21 янв 2025
Экскурсия очень понравилась - я договорилась с Туяной накануне, на то время, которое мне подходило. Приехала точно ко времени, забрала нас, по дороге начала рассказ. Очень обстоятельно и интересно все рассказала, погрузила в философию буддизма. Я бы хотела съездить с Туяной куда-то ещё, жалко только, что нечасто бываю в Бурятии.
О
Оксана
18 янв 2025
Здравствуйте! Благодарим Туяну за увлекательную экскурсию в Буддийский храм Ринпоче Багша. Мы насладились отличным видом со смотровой площадки, узнали много нового интересного о традициях и обрядах! Туяна - умничка, знаток своего дела! Очень доступно и понятно! Спасибо от души, гостье из Москвы очень всë понравилось, для меня это было важно!
Наталья
21 дек 2024
Экскурсия прошла замечательно, Туяна очень подробно и интересно раассказала о традициях Буддизма и самом дацане Римпоче Багша. Мы были на службе, я передала ламе записочку с пожеланиями во время службы.
В
Влад
10 дек 2024
Грамотный, вовлеченный экскурсовод.
Плюсом есть то, что она местный житель: помимо основной экскурсии сможете услышать много о её родном крае.
Плюсом есть то, что она местный житель: помимо основной экскурсии сможете услышать много о её родном крае.
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