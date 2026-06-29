Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

Вы увидите долину Чингисхана, посидите на Языке Тролля, выпьете целебной воды на священных источниках. И конечно, исследуете легендарный дацан, где посетите дворец Д. -Д. Итигэлова.
Описание экскурсии
Аршаны, или святые источники Бурятии
- Первым делом мы посетим близко расположенный к Улан-Удэ источник Арюун-Булаг у подножия горы Баян-Улан. Есть поверье, что покровительство могущественного духа-хозяина этой горы простирается на всю Бурятию, до Монголии. Здесь вы увидите единственное обоо — священное место, молебны на котором совершают Хамбо-ламы — главы буддистов России.
- Отправившись вглубь Иволгинской долины, в её сердце, вы окажетесь у комплекса минеральных источников. Здесь бьют 10 ключей! Все относятся к охраняемым объектам природы Байкала, имеют разный состав воды и помогают при определенных болезнях (кишечных, легочных, сердечных). Известно, что здесь медитировал и заряжался энергией сам Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов.
- Апогеем путешествия станет посещение святого источника Д. -Д. Итигэлова на его малой родине, в селе Оронгой. Вы откроете удивительные факты о серебряной воде, увидите дом Итигэлова и буддийскую ступу, вдохновитесь дивными пейзажами и умиротворяющей энергетикой.
Иволгинский дацан — центр буддизма России
Приготовьтесь пройти по «малому гороо», священному кругу храмовой части дацана. Вы посетите несколько храмов, где я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, о принципах и законах учения. Вы увидите священное дерево Боддхи, «родственника» дерева, под которым Будда достиг просветления. И конечно, узнаете о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушел из жизни в медитации. По желанию и с позволения лам вы зайдете на поклонение к Итигэлову, великому учителю для буддистов России, Монголии и Китая.
Бескрайние степи, или по следам Чингисхана
Мы остановимся у каменного плато Тапхар, которое напоминает Тафельберг — столовую гору Кейптауна, новое чудо света. На автомобиле поднимемся по пологому склону к площадке из каменных плит. Склон резко обрывается и дарит головокружительные виды на бесконечные степи, окруженные холмами. Один из выступов над обрывом напоминает знаменитый норвежский Язык Тролля. В этом идеальном месте у вас будет время посидеть, подышать ветром, полюбоваться просторами и сделать сотни атмосферных фото. В народе плато называют «ставкой Чингисхана»: здесь в уме рождаются образы, как в долине ровными рядами выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца.
Вкус Бурятии
Завершим поездку сытным обедом в кафе, где вы попробуете национальное блюдо — бурятские буузы, приготовленное по старым рецептам местных жителей.
Маршрут
Источник Арюун-Булаг — каменное плато Тапхар — Иволгинский дацан — комплекс минеральных источников — святой источник в с. Оронгой
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида
- Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым
- При посещении дацана рекомендовано быть в свободной одежде, прикрывающей плечи и колени
- Вода в источниках 8-9 градусов, купаться в них невозможно
- Одевайтесь по погоде, так как большую часть времени мы будем на улице, и в долине в осенне-зимнее время часто ветрено
- С собой возьмите тару для минеральной воды — набрать с собой или просто попробовать (бутылки — до 5 литров на человека)
- Очередность посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий, времени начала экскурсии, удобства логистики маршрута для определенной группы
- Внимание: в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен. Если посетить ставку не получится, доплата на 2000 ₽ меньше или будет предложена замена на стоянку Гэсэра — обзорную площадку с видом на степь и реку, шаманское место силы
Дополнительные расходы
- При входе в Иволгинский дацан оплачивается билет-пожертвование дацану 50 ₽ за чел.
- Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо Ламе Этигэлову — в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 ₽ за чел. и приобретается хадак (шарф) — символ уважения — 100 ₽ за чел.
- Обед (средний чек — 350 ₽ за чел.)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Думаю, что гид - главная причина:))
Места - понятно, с огромным познавательным и духовным потенциалом. Но Анастасия!
Во-первых, в процессе стало
И мы удачно открыли дорогу к плато Чингисхана. Было интересно и весело))
Экскурсии хорошо организована, время для фото и погулять, для поесть и зеленые остановки все было очень вовремя.
Благодарю Анастасию за отличное настроение, фото и ценные знания 🤎