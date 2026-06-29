Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

Знания о буддизме, яркие открытия и просто отдых душой — вас ждет полная перезагрузка за один день! Мы уедем из города в Иволгинскую долину — кладезь сакральных и необычных мест Бурятии. Вы увидите долину Чингисхана, посидите на Языке Тролля, выпьете целебной воды на священных источниках. И конечно, исследуете легендарный дацан, где посетите дворец Д. -Д. Итигэлова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Аршаны, или святые источники Бурятии

Первым делом мы посетим близко расположенный к Улан-Удэ источник Арюун-Булаг у подножия горы Баян-Улан. Есть поверье, что покровительство могущественного духа-хозяина этой горы простирается на всю Бурятию, до Монголии. Здесь вы увидите единственное обоо — священное место, молебны на котором совершают Хамбо-ламы — главы буддистов России.

у подножия горы Баян-Улан. Есть поверье, что покровительство могущественного духа-хозяина этой горы простирается на всю Бурятию, до Монголии. Здесь вы увидите единственное обоо — священное место, молебны на котором совершают Хамбо-ламы — главы буддистов России. Отправившись вглубь Иволгинской долины, в её сердце, вы окажетесь у комплекса минеральных источников . Здесь бьют 10 ключей! Все относятся к охраняемым объектам природы Байкала, имеют разный состав воды и помогают при определенных болезнях (кишечных, легочных, сердечных). Известно, что здесь медитировал и заряжался энергией сам Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов.

. Здесь бьют 10 ключей! Все относятся к охраняемым объектам природы Байкала, имеют разный состав воды и помогают при определенных болезнях (кишечных, легочных, сердечных). Известно, что здесь медитировал и заряжался энергией сам Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов. Апогеем путешествия станет посещение святого источника Д. -Д. Итигэлова на его малой родине, в селе Оронгой. Вы откроете удивительные факты о серебряной воде, увидите дом Итигэлова и буддийскую ступу, вдохновитесь дивными пейзажами и умиротворяющей энергетикой.

Иволгинский дацан — центр буддизма России

Приготовьтесь пройти по «малому гороо», священному кругу храмовой части дацана. Вы посетите несколько храмов, где я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, о принципах и законах учения. Вы увидите священное дерево Боддхи, «родственника» дерева, под которым Будда достиг просветления. И конечно, узнаете о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушел из жизни в медитации. По желанию и с позволения лам вы зайдете на поклонение к Итигэлову, великому учителю для буддистов России, Монголии и Китая.

Бескрайние степи, или по следам Чингисхана

Мы остановимся у каменного плато Тапхар, которое напоминает Тафельберг — столовую гору Кейптауна, новое чудо света. На автомобиле поднимемся по пологому склону к площадке из каменных плит. Склон резко обрывается и дарит головокружительные виды на бесконечные степи, окруженные холмами. Один из выступов над обрывом напоминает знаменитый норвежский Язык Тролля. В этом идеальном месте у вас будет время посидеть, подышать ветром, полюбоваться просторами и сделать сотни атмосферных фото. В народе плато называют «ставкой Чингисхана»: здесь в уме рождаются образы, как в долине ровными рядами выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца.

Вкус Бурятии

Завершим поездку сытным обедом в кафе, где вы попробуете национальное блюдо — бурятские буузы, приготовленное по старым рецептам местных жителей.

Маршрут

Источник Арюун-Булаг — каменное плато Тапхар — Иволгинский дацан — комплекс минеральных источников — святой источник в с. Оронгой

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида

Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым

При посещении дацана рекомендовано быть в свободной одежде, прикрывающей плечи и колени

Вода в источниках 8-9 градусов, купаться в них невозможно

Одевайтесь по погоде, так как большую часть времени мы будем на улице, и в долине в осенне-зимнее время часто ветрено

С собой возьмите тару для минеральной воды — набрать с собой или просто попробовать (бутылки — до 5 литров на человека)

Очередность посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий, времени начала экскурсии, удобства логистики маршрута для определенной группы

Внимание: в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен. Если посетить ставку не получится, доплата на 2000 ₽ меньше или будет предложена замена на стоянку Гэсэра — обзорную площадку с видом на степь и реку, шаманское место силы

Дополнительные расходы