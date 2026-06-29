Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

Мои заказы

Иволгинский дацан и священные места древней долины

Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ
Знания о буддизме, яркие открытия и просто отдых душой — вас ждет полная перезагрузка за один день! Мы уедем из города в Иволгинскую долину — кладезь сакральных и необычных мест Бурятии.

Вы увидите долину Чингисхана, посидите на Языке Тролля, выпьете целебной воды на священных источниках. И конечно, исследуете легендарный дацан, где посетите дворец Д. -Д. Итигэлова.
5
99 отзывов
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины

Описание экскурсии

Аршаны, или святые источники Бурятии

  • Первым делом мы посетим близко расположенный к Улан-Удэ источник Арюун-Булаг у подножия горы Баян-Улан. Есть поверье, что покровительство могущественного духа-хозяина этой горы простирается на всю Бурятию, до Монголии. Здесь вы увидите единственное обоо — священное место, молебны на котором совершают Хамбо-ламы — главы буддистов России.
  • Отправившись вглубь Иволгинской долины, в её сердце, вы окажетесь у комплекса минеральных источников. Здесь бьют 10 ключей! Все относятся к охраняемым объектам природы Байкала, имеют разный состав воды и помогают при определенных болезнях (кишечных, легочных, сердечных). Известно, что здесь медитировал и заряжался энергией сам Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов.
  • Апогеем путешествия станет посещение святого источника Д. -Д. Итигэлова на его малой родине, в селе Оронгой. Вы откроете удивительные факты о серебряной воде, увидите дом Итигэлова и буддийскую ступу, вдохновитесь дивными пейзажами и умиротворяющей энергетикой.

Иволгинский дацан — центр буддизма России

Приготовьтесь пройти по «малому гороо», священному кругу храмовой части дацана. Вы посетите несколько храмов, где я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, о принципах и законах учения. Вы увидите священное дерево Боддхи, «родственника» дерева, под которым Будда достиг просветления. И конечно, узнаете о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушел из жизни в медитации. По желанию и с позволения лам вы зайдете на поклонение к Итигэлову, великому учителю для буддистов России, Монголии и Китая.

Бескрайние степи, или по следам Чингисхана

Мы остановимся у каменного плато Тапхар, которое напоминает Тафельберг — столовую гору Кейптауна, новое чудо света. На автомобиле поднимемся по пологому склону к площадке из каменных плит. Склон резко обрывается и дарит головокружительные виды на бесконечные степи, окруженные холмами. Один из выступов над обрывом напоминает знаменитый норвежский Язык Тролля. В этом идеальном месте у вас будет время посидеть, подышать ветром, полюбоваться просторами и сделать сотни атмосферных фото. В народе плато называют «ставкой Чингисхана»: здесь в уме рождаются образы, как в долине ровными рядами выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца.

Вкус Бурятии

Завершим поездку сытным обедом в кафе, где вы попробуете национальное блюдо — бурятские буузы, приготовленное по старым рецептам местных жителей.

Маршрут

Источник Арюун-Булаг — каменное плато Тапхар — Иволгинский дацан — комплекс минеральных источников — святой источник в с. Оронгой

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида
  • Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым
  • При посещении дацана рекомендовано быть в свободной одежде, прикрывающей плечи и колени
  • Вода в источниках 8-9 градусов, купаться в них невозможно
  • Одевайтесь по погоде, так как большую часть времени мы будем на улице, и в долине в осенне-зимнее время часто ветрено
  • С собой возьмите тару для минеральной воды — набрать с собой или просто попробовать (бутылки — до 5 литров на человека)
  • Очередность посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий, времени начала экскурсии, удобства логистики маршрута для определенной группы
  • Внимание: в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен. Если посетить ставку не получится, доплата на 2000 ₽ меньше или будет предложена замена на стоянку Гэсэра — обзорную площадку с видом на степь и реку, шаманское место силы

Дополнительные расходы

  • При входе в Иволгинский дацан оплачивается билет-пожертвование дацану 50 ₽ за чел.
  • Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо Ламе Этигэлову — в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 ₽ за чел. и приобретается хадак (шарф) — символ уважения — 100 ₽ за чел.
  • Обед (средний чек — 350 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2356 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне,
читать дальшеуменьшить

что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений. В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
1
3
2
1
Мария
У нас в компании были и дети, и взрослые - понравилось всем!
Думаю, что гид - главная причина:))
Места - понятно, с огромным познавательным и духовным потенциалом. Но Анастасия!
Во-первых, в процессе стало
читать дальшеуменьшить

понятно, как грамотно выстроена цепочка точек всего путешествия. Во-вторых, весь материал был подан максимально интересно и доступным языком, без перегруза сухими деталями. При этом важно и личное отношение говорящего. Мы говорили о буддизме, о сакральных местах и предметах, и явственно чувствовалось, с каким уважением рассказчик относится к своей родной культуре.
Ну и в-третьих - неравнодушие к своим слушателям, легкость и позитивный настрой.
В общем, огромное спасибо! 😊

У нас в компании были и дети, и взрослые - понравилось всем!
У нас в компании были и дети, и взрослые - понравилось всем!
У нас в компании были и дети, и взрослые - понравилось всем!
У нас в компании были и дети, и взрослые - понравилось всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсия оставила очень теплые впечатления и воспоминания 😄Анастасия дала полную информацию по истории и правилам Ивалгинского дацана. Помогла пообщаться с ламой.
И мы удачно открыли дорогу к плато Чингисхана. Было интересно и весело))
Экскурсии хорошо организована, время для фото и погулять, для поесть и зеленые остановки все было очень вовремя.
Благодарю Анастасию за отличное настроение, фото и ценные знания 🤎
Экскурсия оставила очень теплые впечатления и воспоминания 😄Анастасия дала полную информацию по истории и правилам Ивалгинского
Экскурсия оставила очень теплые впечатления и воспоминания 😄Анастасия дала полную информацию по истории и правилам Ивалгинского
Экскурсия оставила очень теплые впечатления и воспоминания 😄Анастасия дала полную информацию по истории и правилам Ивалгинского
Экскурсия оставила очень теплые впечатления и воспоминания 😄Анастасия дала полную информацию по истории и правилам Ивалгинского
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть и короткое время, на молитве. И замена локации из-за непогоды совсем не испортили впечатление
читать дальшеуменьшить

(вместо ставки Чингисхана была стоянка Гэсэра). Вид с нее был тоже впечатляющий! Буузы в кафе вообще ❤️🔥. Поездка прошла в дружеской позитивной атмосфере. За интересными рассказами и национальной музыкой время пролетело незаметно. От этой экскурсии останутся яркие воспоминания и фотографии!

Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и увлекательный рассказ о буддизме, дацанах и ламах! Получилось побывать, пусть
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Получили огромное удовольствие от экскурсии- большое спасибо Анастасии, коренной жительнице Бурятии. Очень аутентичная поездка, которая позволила очень много узнать о вероисповеданиях республики. Все четко, вовремя и очень интересно. Большое спасибо. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
В январе 2026 года посетили Сокровищницу человеческой цивилизации - Иволгинский дацан. Благодарим нашего гида Анастасию за великолепный день! Мы с друзьями много путешествуем и, что называется, есть с чем сравнить.
читать дальшеуменьшить

Можем с уверенностью рекомендовать Настю как профессионала своего дела: 1 - оперативная связь. Мы получали исчерпывающие ответы на все вопросы, которые возникли и на момент согласования экскурсии, и когда уже прилетели в Улан-Удэ.
2 - пунктуальность. Настя и авто ждали нас в точно оговорённое время.
3 - честность - никаких "неожиданных сюрпризов", доп. платежей, изменений графика, маршрута экскурсии, увеличения группы не было.
4 - владение и подача информации - всё понятно, лаконично и последовательно. Без повторений материала (очень многие гиды этим грешат - тараторят одно и тоже, как заезженная пластинка).
5- пластичность - Настя чувствовала энергию и темп нашей группы. Была предельно корректна. ЗА ЭТО ЕЙ ОТДЕЛЬНЫЙ НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!

С уважением, Ирина, Рязань

Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Экскурсия с Настей оставила самые тёплые впечатления. Это удивительно душевный и искренний человек. Она провела нас по живописнейшим местам, напоила целебной водой, а рассказ о буддизме был понятным и полным интересных фактов. Успели даже отведать сочных буузов. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо за этот чудесный день! 🙏
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие экскурсии на «Иволгинский дацан и священные места древней долины»

Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
На машине
4 часа
251 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
Начало: Площадь Советов
Сегодня в 10:30
14 авг в 09:30
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
В Иволгинский дацан - место силы и покоя
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Иволгинский дацан - место силы и покоя
Погружение в буддийскую традицию без спешки. Посетите храмы, дворцы и музеи, узнайте об истории и ритуалах Иволгинского дацана
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Пешая
5 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Путешествие к истокам Бурятии через Иволгинский дацан и плато Тапхар. Узнайте о буддизме и вдохновитесь легендами Чингисхана
Начало: У гостиницы Бурятия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ
от 18 000 ₽ за экскурсию