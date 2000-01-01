Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

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Иволгинский дацан и священные места древней долины

Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ

Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
Знания 🎓 о буддизме, яркие открытия и просто отдых душой — вас ждет полная перезагрузка за один день! Мы уедем из города в Иволгинскую долину — кладезь сакральных и необычных мест Бурятии.

Вы увидите долину Чингисхана, посидите на Языке Тролля, попьете целебной воды на священных источниках.

И конечно, исследуете легендарный дацан, где посетите дворец Д.

-Д.

Итигэлова.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 91008 190 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины

Что вас ожидает

Аршаны, или святые источники Бурятии

  • Первым делом мы посетим близко расположенный к Улан-Удэ источник Арюун-Булаг у подножия горы ⛰️ Баян-Улан. Есть поверье, что покровительство могущественного духа-хозяина этой горы простирается на всю Бурятии, до Монголии. Здесь вы увидите единственное обоо — священное место, молебны на котором совершают Хамбо-ламы — главы буддистов России.
  • Отправившись вглубь Ивогинской долины, в её сердце, вы окажетесь у комплекса минеральных источников. Здесь бьют 16 ключей! Все относятся к охраняемым объектам природы Байкала, имеют разный состав воды и помогают при определенных болезнях (кишечных, легочных, сердечных). Известно, что здесь медитировал и заряжался энергией сам Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов.
  • Апогеем путешествия станет посещение святого источника Д. -Д. Итигэлова на его малой родине, в селе Оронгой. Вы откроете удивительные факты о серебряной воде, увидите дом Итигэлова и буддийскую ступу, вдохновитесь дивными пейзажами и умиротворяющей энергетикой.

Иволгинский дацан — центр буддизма России
Приготовьтесь пройти по «малому гороо», священному кругу храмовой части дацана. Вы посетите несколько храмов, где я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, о принципах и законах учения. Вы увидите священное дерево 🌲 Боддхи, «родственника» дерева, под которым Будда достиг просветления. И конечно, узнаете о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушел из жизни в медитации. По желанию и с позволения лам вы зайдете на поклонение к Итигэлову, великому учителю для буддистов России, Монголии и Китая.

Бескрайние степи, или по следам Чингисхана
Мы остановимся у каменного плато Тапхар, которое напоминает Тафельберг — столовую гору Кейптауна, новое чудо света. На автомобиле 🚘 поднимемся по пологому склону к площадке из каменных плит. Склон резко обрывается и дарит головокружительные виды на бесконечные степи, окруженные холмами. Один из выступов над обрывом напоминает знаменитый норвежский Язык Тролля. В этом идеальном месте у вас будет время посидеть, подышать ветром, полюбоваться просторами и сделать сотни атмосферных фото. В народе плато называют «ставкой Чингисхана»: здесь в уме рождаются образы, как в долине ровными рядами выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца.

Вкус Бурятии
Завершим поездку сытным обедом в кафе в Оронгое, где зародились оронгойские буузы, знаменитые на всю Бурятию и за ее пределами. Вы попробуете это национальное блюдо, приготовленное по старым рецептам местных жителей.

Маршрут

Источник Арюун-Булаг — каменное плато Тапхар — Иволгинский дацан — комплекс минеральных источников — святой источник в с. Оронгой

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида.

Дополнительные расходы

  • Транспортный сбор — 2000 руб.
  • Входные билеты 🎫 в Иволгинский дацан (50 руб. /чел. )
  • Подношение на поклонение Д. -Д. Итигэлову (250 руб. /чел. ) + хадак (50-100 руб. /чел. )
  • Обед (средний чек — 250 руб. на человека)
Начало и место завершения
🚩 на площади Советов
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Иволгинский дацан и священные места древней долины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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