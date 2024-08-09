Астрономический фестиваль на Байкале
Авторский тур в Улан-Удэ

Погрузитесь в мир астрономии на фестивале у Байкала. Уникальный шанс увидеть метеорный поток Персеиды и насладиться красотой ночного неба

Представьте себе ночь у озера Байкал, где небо усыпано звёздами, а вокруг царит тишина и спокойствие. Именно так начинается каждый день на Астрономическом фестивале в Улан-Удэ. Это не просто путешествие, это погружение в мир космоса и астрономии.

Участники фестиваля имеют уникальную возможность наблюдать за звёздами и планетами через телескоп, слушать увлекательные лекции от ведущих астрономов и, что самое важное, стать свидетелями одного из самых красивых астрономических явлений - метеорного потока Персеиды. Всё это происходит в месте с особенной энергетикой, которое располагает к новым знаниям и открытиям.

Фестиваль предлагает не только научную программу, но и возможность насладиться природой Байкала, услышать «Музыку в звёздах» и, возможно, завести новых друзей среди единомышленников.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет сочетать отдых с познанием, окунуться в атмосферу научного праздника и вдохновиться космосом
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Ближайшие даты:
9
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

-

Проживание. В базовый вариант входит проживание в хостеле (неблагоустроенные гостевые дома). При доплате можно заселиться в дома с удобствами.

Питание. В программу входит трёхразовое горячее питание.

Дети. Можно участвовать с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Улан-Удэ - Усть-Баргузин

Начнём с экскурсии в Иволгинский дацан. Затем отправимся в Курбулик, там вас ждёт небольшая экскурсия по площадкам фестиваля.
На фестивале вы сможете посетить вечернюю лекцию — «Астрономия простыми словами» от Лилии Васильевны Мироновой (общие понятия и о красоте звёзд). После этого вас ждут ночные наблюдения: будем смотреть на планеты, Луну, звёзды, и, возможно, увидим метеорный поток Персеиды.

Улан-Удэ - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Усть-Баргузин
2 день

Курбулик

Утром будет лекция — «Чивыркуйский залив»: экскурс про Чивыркуйский залив, его природные и исторические особенности. Лектор от ФГБУ «Заповедное подлеморье».

Затем вас ждёт лекция — «Зачем нужна астрономия — от древности до настоящего времени». Краткий экскурс в историю и современность астрономической науки, её актуальность на заре развития человечества и сейчас, очевидные и неявные связи с другими областями знаний — ведь астрономия это наука, которая объединяет в единую картину наши знания о мире, где мы живём. Лектор Роман Жучков.
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты.

КурбуликКурбуликКурбуликКурбулик
3 день

Персеиды

Начнём день с лекции «Солнце, Земля и космическая погода», посвящённой грядущему максимуму солнечной активности. Поговорим о нашем центральном светиле, источнике энергии и циклах активности. Отдельно затронем влияние «космической погоды» на Землю, тему магнитных бурь и полярных сияний, наблюдаемых в годы активного Солнца даже на средних широтах. Лектор Роман Жучков.

Следующая лекция — «Персеиды» метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров достигает 60 в час. Лектор Миронова Лилия Васильевна.

ПерсеидыПерсеидыПерсеидыПерсеиды
4 день

Музыка звёзд

Начнём день с лекции «Тема звёздного неба в бурятском искусстве». После этого будет лекция «Буддийская астрологическая карта и основы буддизма». Лектор Жаргал Багша (Дугданов).
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты. Вечером вас ждёт заключительный концерт Лудуба Очирова — «Музыка звёзд» и гала-ужин.

Музыка звёздМузыка звёздМузыка звёздМузыка звёзд
5 день

Улан-Удэ

Встречаем рассвет и возвращаемся в Улан-Удэ. Там будет экскурсия в обсерватории БГУ от Лилии Васильевны Мироновой, после чего программа завершается — до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в не благоустроенных гостевых домах
  • Трёхразовое питание
  • Лекции
  • Экскурсии и входные билеты
  • Наблюдения
  • Трансфер Улан-Удэ - Курбулик и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно
  • Доплата за проживание в благоустроенном доме - 40000 руб (за 4 ночи)
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Улан-Удэ

Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Улан-Удэ
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
52 800 за человека
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Улан-Удэ
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
85 740 за человека
Лёгкий отдых на Байкале
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёгкий отдых на Байкале
Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня
30 июня
7 июля
14 июля
6100057 950 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ
All Airlines
ХорошоТам