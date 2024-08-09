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Проживание. В базовый вариант входит проживание в хостеле (неблагоустроенные гостевые дома). При доплате можно заселиться в дома с удобствами.

Питание. В программу входит трёхразовое горячее питание.

Дети. Можно участвовать с детьми от 7 лет.