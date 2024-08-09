Погрузитесь в мир астрономии на фестивале у Байкала. Уникальный шанс увидеть метеорный поток Персеиды и насладиться красотой ночного неба
Участники фестиваля имеют уникальную возможность наблюдать за звёздами и планетами через телескоп, слушать увлекательные лекции от ведущих астрономов и, что самое важное, стать свидетелями одного из самых красивых астрономических явлений - метеорного потока Персеиды. Всё это происходит в месте с особенной энергетикой, которое располагает к новым знаниям и открытиям.
Фестиваль предлагает не только научную программу, но и возможность насладиться природой Байкала, услышать «Музыку в звёздах» и, возможно, завести новых друзей среди единомышленников.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет сочетать отдых с познанием, окунуться в атмосферу научного праздника и вдохновиться космосом
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Проживание. В базовый вариант входит проживание в хостеле (неблагоустроенные гостевые дома). При доплате можно заселиться в дома с удобствами.
Питание. В программу входит трёхразовое горячее питание.
Дети. Можно участвовать с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Улан-Удэ - Усть-Баргузин
Начнём с экскурсии в Иволгинский дацан. Затем отправимся в Курбулик, там вас ждёт небольшая экскурсия по площадкам фестиваля.
На фестивале вы сможете посетить вечернюю лекцию — «Астрономия простыми словами» от Лилии Васильевны Мироновой (общие понятия и о красоте звёзд). После этого вас ждут ночные наблюдения: будем смотреть на планеты, Луну, звёзды, и, возможно, увидим метеорный поток Персеиды.
Курбулик
Утром будет лекция — «Чивыркуйский залив»: экскурс про Чивыркуйский залив, его природные и исторические особенности. Лектор от ФГБУ «Заповедное подлеморье».
Затем вас ждёт лекция — «Зачем нужна астрономия — от древности до настоящего времени». Краткий экскурс в историю и современность астрономической науки, её актуальность на заре развития человечества и сейчас, очевидные и неявные связи с другими областями знаний — ведь астрономия это наука, которая объединяет в единую картину наши знания о мире, где мы живём. Лектор Роман Жучков.
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты.
Персеиды
Начнём день с лекции «Солнце, Земля и космическая погода», посвящённой грядущему максимуму солнечной активности. Поговорим о нашем центральном светиле, источнике энергии и циклах активности. Отдельно затронем влияние «космической погоды» на Землю, тему магнитных бурь и полярных сияний, наблюдаемых в годы активного Солнца даже на средних широтах. Лектор Роман Жучков.
Следующая лекция — «Персеиды» метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров достигает 60 в час. Лектор Миронова Лилия Васильевна.
Музыка звёзд
Начнём день с лекции «Тема звёздного неба в бурятском искусстве». После этого будет лекция «Буддийская астрологическая карта и основы буддизма». Лектор Жаргал Багша (Дугданов).
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты. Вечером вас ждёт заключительный концерт Лудуба Очирова — «Музыка звёзд» и гала-ужин.
Улан-Удэ
Встречаем рассвет и возвращаемся в Улан-Удэ. Там будет экскурсия в обсерватории БГУ от Лилии Васильевны Мироновой, после чего программа завершается — до новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в не благоустроенных гостевых домах
- Трёхразовое питание
- Лекции
- Экскурсии и входные билеты
- Наблюдения
- Трансфер Улан-Удэ - Курбулик и обратно
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно
- Доплата за проживание в благоустроенном доме - 40000 руб (за 4 ночи)