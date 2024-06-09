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Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
«Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Там пересядем на корабль и возьмём курс на бухту Змеиная, где сохранилась уникальная дикая природа»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
«Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе, а также вещи, подходящие для рыбалки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Гиды приготовят обед на природе в одном из живописнейших мест на реке»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Увидим бескрайние водные просторы и дикую природу»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
«Посетим женский монастырь и живописные локации по пути»
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
«Сегодня посетим Забайкальский национальный парк, в который входят уникальные природные достопримечательности края»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Природа и пейзажи»
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