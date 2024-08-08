Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсия
Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.
После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.
Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.
Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.
Но не только этим интересен этот комплекс.
Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века – Хамбо-Ламой Даши-Доржо Итигэловым.
После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.
Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.
У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!
Как только заходишь в здание, где находится истлевшее тело Хамбо-Ламы Итигэлова, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.
После посещения Иволгинского дацана, отправляемся на знакомство со столицей Бурятии – городом Улан-Удэ.
Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.
Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.
Экскурсия пройдет в сопровождении гида.
Сегодня мы посетим площадь советов – парадную площадь города, увидим символ города – необычный памятник Ленину в виде головы.
Высота этой скульптуры достигает 7,7 метров, а весь превышает 42 тонны.
Еще один узнаваемый символ города – великолепный дворец, в котором открыт театр оперы и балета.
Это гордость республики, потому что на Дальнем Востоке больше нет оперного театра подобного уровня.
Здесь регулярно проводят классические спектакли.
Вы увидите Триумфальную арку – видна она издалека.
Ее воздвигли еще в XIX веке в честь визита будущего императора цесаревича Николая Александровича.
У арки интересная история – после разрушения в 1936 году, в 2006 году ее восстановили.
И сейчас гости города любят фотографироваться на ее фоне.
Совсем рядом находится Арбат – главная пешеходная улица города.
На Арбате сохранились самые красивые купеческие дома, здесь же вы увидите необычные современные скульптуры.
Вы побываете на крупном центре торговли XIX века – гостиных рядах.
Впервые их построили деревянными в конце XVIII века.
Увидите первое каменное здание в Улан-Удэ – кафедральный Свято-Одигитриевский собор, выполненный в стиле сибирского барокко.
Святая Одигитрия — покровительница купечества и путешественников, очень символично здесь побывать всем гостям Бурятии!
После экскурсии, вас ждет отдых.
Вы увидите: Иволгинский дацан, скульптура «Голова Ленина», Свято-Одигитриевский собор, площадь Советов, Триумфальная арка, Арбат, гостиные ряды.
Включено в стоимость: экскурсия, гид, проживание, групповой трансфер.
Дорога в село Максимиха
После завтрака вы отправитесь в сторону южного берега Баргузинского залива – село Максимиха.
По пути мы заедем в Сретенский монастырь.
Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.
Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.
Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.
Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.
Наш путь пройдет через поселок Турка.
Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.
«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».
Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».
Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и тд.
По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится рядом с Туркой, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.
Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.
Один из самых известных символов Турки – это маяк.
Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.
Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.
Завтра вас ждёт экскурсия по Чивыркуйскому заливу.
Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Максимиха.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.
Экскурсия по Чивыркуйскому заливу
Утром после завтрака отправляемся в путь.
Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и пойдем в сторону Ушканьих островов.
Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагается самое большое на Байкале лежбище нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.
В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.
К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.
Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.
Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!
Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!
Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.
Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.
Это крупнейший полуостров на Байкале.
Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.
Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.
Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.
В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.
Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.
Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.
Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!
К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.
Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово, Баргузинский залив.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.
Свободный день в Баргузинском заливе
Сегодня по программе у вас запланирован свободный день.
Вы можете посвятить ему отдыху, загорая на пляже, купаясь в Баргузинском заливе.
Также можете дополнить своё путешествие экскурсией в дацан богини Янжимы (оплачивается отдельно).
Ехать 175 км, это около 2,5 часов.
Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!
Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.
Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.
Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.
Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.
Или вы можете съездить на еще одну экскурсию, а точнее доплыть до сердца Байкала – острова Ольхон (оплачивается отдельно).
У вас будет возможность увидеть Байкал с двух противоположных сторон, сделать уникальные фотографии и насладиться потрясающими видами и природой острова!
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным по туру.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.
Теперь у вас есть представление о Байкале со стороны Бурятии!
Включено в стоимость: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Улан-Удэ и п. Максимиха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Размещение
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Стандарт
|61 000
|16 000
|Комфорт
|68 000
|30 000
Варианты проживания
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе
БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе
Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-Удэ
Гостиница «Бурятия», отель «Cагаан Морин», отель «Hostel & Lux VICTORIA», Одон, парк отель «Улан-Удэ», отель «Сибирь», отель «Red river».
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-Удэ
Отель «Cosmos selection Ulan-Ude», отель «Байкал Плаза», гостиница «Бурятия», ГК «Hunnu», отель «Reston», отель «Чингисхан».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;
- Расчетный час в гостинице примерно в 12:00;
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения;
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка;
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании);
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Какая последовательность программы в заезд с 28 июля?
В заезд с 28 июля по 1 августа проводится зеркальная программа тура:
1 день. Прибытие в Улан-Удэ. Дорога в Усть-Баргузин или Максимиху. Ночь в п. Усть-Баргузин или с. Максимиха.
2 день. Экскурсия по Чивыркуйскому заливу. Ночь в п. Усть-Баргузин или с. Максимиха.
3 день. Свободный день в Баргузинском заливе. Ночь в п. Усть-Баргузин или с. Максимиха.
4 день. Дорога в Улан-Удэ. Ночь в Улан-Удэ.
5 день. Экскурсия в Иволгинский дацан. Возвращение в Улан-Удэ. Завершение программы тура
Время начала и окончания тура без изменений