Лёгкий отдых на Байкале

В этом туре Вы не только сходите на экскурсии, увидите много интересных мест и проникнетесь культурой Бурятии, но и проведете свободный день, отдыхая на пляже! Тур, после которого у вас останутся великолепные фотографии и незабываемые впечатления! В заезд с 28 июля программа проводится в обратном порядке.
5
3 отзыва
Лёгкий отдых на Байкале
Лёгкий отдых на Байкале
Лёгкий отдых на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсия

Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.

После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.

Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.

Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Но не только этим интересен этот комплекс.

Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века – Хамбо-Ламой Даши-Доржо Итигэловым.

После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.

Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.

У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!

Как только заходишь в здание, где находится истлевшее тело Хамбо-Ламы Итигэлова, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.

После посещения Иволгинского дацана, отправляемся на знакомство со столицей Бурятии – городом Улан-Удэ.

Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.

Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.

Экскурсия пройдет в сопровождении гида.

Сегодня мы посетим площадь советов – парадную площадь города, увидим символ города – необычный памятник Ленину в виде головы.

Высота этой скульптуры достигает 7,7 метров, а весь превышает 42 тонны.

Еще один узнаваемый символ города – великолепный дворец, в котором открыт театр оперы и балета.

Это гордость республики, потому что на Дальнем Востоке больше нет оперного театра подобного уровня.

Здесь регулярно проводят классические спектакли.

Вы увидите Триумфальную арку – видна она издалека.

Ее воздвигли еще в XIX веке в честь визита будущего императора цесаревича Николая Александровича.

У арки интересная история – после разрушения в 1936 году, в 2006 году ее восстановили.

И сейчас гости города любят фотографироваться на ее фоне.

Совсем рядом находится Арбат – главная пешеходная улица города.

На Арбате сохранились самые красивые купеческие дома, здесь же вы увидите необычные современные скульптуры.

Вы побываете на крупном центре торговли XIX века – гостиных рядах.

Впервые их построили деревянными в конце XVIII века.

Увидите первое каменное здание в Улан-Удэ – кафедральный Свято-Одигитриевский собор, выполненный в стиле сибирского барокко.

Святая Одигитрия — покровительница купечества и путешественников, очень символично здесь побывать всем гостям Бурятии!

После экскурсии, вас ждет отдых.

Вы увидите: Иволгинский дацан, скульптура «Голова Ленина», Свято-Одигитриевский собор, площадь Советов, Триумфальная арка, Арбат, гостиные ряды.

Включено в стоимость: экскурсия, гид, проживание, групповой трансфер.

Прибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсияПрибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсияПрибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсияПрибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсияПрибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсияПрибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсияПрибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсия
2 день

Дорога в село Максимиха

После завтрака вы отправитесь в сторону южного берега Баргузинского залива – село Максимиха.

По пути мы заедем в Сретенский монастырь.

Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.

Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.

Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.

Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.

Наш путь пройдет через поселок Турка.

Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.

«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».

Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».

Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и тд.

По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится рядом с Туркой, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.

Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.

Один из самых известных символов Турки – это маяк.

Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.

Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.

Завтра вас ждёт экскурсия по Чивыркуйскому заливу.

Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Максимиха.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.

Дорога в село МаксимихаДорога в село МаксимихаДорога в село МаксимихаДорога в село Максимиха
3 день

Экскурсия по Чивыркуйскому заливу

Утром после завтрака отправляемся в путь.

Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и пойдем в сторону Ушканьих островов.

Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагается самое большое на Байкале лежбище нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.

В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.

К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.

Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.

Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!

Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!

Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.

Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.

Это крупнейший полуостров на Байкале.

Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.

Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.

Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.

В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.

Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.

Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.

Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!

К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.

Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово, Баргузинский залив.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.

Экскурсия по Чивыркуйскому заливуЭкскурсия по Чивыркуйскому заливуЭкскурсия по Чивыркуйскому заливуЭкскурсия по Чивыркуйскому заливу
4 день

Свободный день в Баргузинском заливе

Сегодня по программе у вас запланирован свободный день.

Вы можете посвятить ему отдыху, загорая на пляже, купаясь в Баргузинском заливе.

Также можете дополнить своё путешествие экскурсией в дацан богини Янжимы (оплачивается отдельно).

Ехать 175 км, это около 2,5 часов.

Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!

Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.

Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.

Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.

Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.

Или вы можете съездить на еще одну экскурсию, а точнее доплыть до сердца Байкала – острова Ольхон (оплачивается отдельно).

У вас будет возможность увидеть Байкал с двух противоположных сторон, сделать уникальные фотографии и насладиться потрясающими видами и природой острова!

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день в Баргузинском заливеСвободный день в Баргузинском заливеСвободный день в Баргузинском заливеСвободный день в Баргузинском заливе
5 день

Дорога в Улан-Удэ

Сегодняшний день станет заключительным по туру.

Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.

Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).

Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.

При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.

Здесь мы с вами прощаемся.

Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.

Теперь у вас есть представление о Байкале со стороны Бурятии!

Включено в стоимость: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Улан-Удэ и п. Максимиха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Размещение2-3-местноеДоплата за 1-местное
Стандарт61 00016 000
Комфорт68 00030 000

Варианты проживания

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе

3 ночи

БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе

3 ночи

Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-Удэ

1 ночь

Гостиница «Бурятия», отель «Cагаан Морин», отель «Hostel & Lux VICTORIA», Одон, парк отель «Улан-Удэ», отель «Сибирь», отель «Red river».

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-Удэ

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-Удэ

1 ночь

Отель «Cosmos selection Ulan-Ude», отель «Байкал Плаза», гостиница «Бурятия», ГК «Hunnu», отель «Reston», отель «Чингисхан».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в Улан-Удэ

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Проживание
  • Услуги гида (если указаны)
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие особенности тура?
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;
  • Расчетный час в гостинице примерно в 12:00;
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения;
  • Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка;
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
  • В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании);
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Какая последовательность программы в заезд с 28 июля?

В заезд с 28 июля по 1 августа проводится зеркальная программа тура:

1 день. Прибытие в Улан-Удэ. Дорога в Усть-Баргузин или Максимиху. Ночь в п. Усть-Баргузин или с. Максимиха.

2 день. Экскурсия по Чивыркуйскому заливу. Ночь в п. Усть-Баргузин или с. Максимиха.

3 день. Свободный день в Баргузинском заливе. Ночь в п. Усть-Баргузин или с. Максимиха.

4 день. Дорога в Улан-Удэ. Ночь в Улан-Удэ.

5 день. Экскурсия в Иволгинский дацан. Возвращение в Улан-Удэ. Завершение программы тура

Время начала и окончания тура без изменений

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
А
6 авг 2024
Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
Е
2 авг 2024
Всё отлично организовано!

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

На автобусеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные туры

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