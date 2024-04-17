Авторские 5-дневные туры в Улан-Удэ

Найдено 6 туров в категории «5-дневные туры» в Улан-Удэ, цены от 43 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лёгкий отдых на Байкале
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёгкий отдых на Байкале
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня в 10:00
30 июня в 10:00
6100057 950 за человека
Горячий Байкал
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Горячий Байкал
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
12 июня в 10:00
29 июня в 10:00
4600043 700 за человека
Путешествие на Байкал по Бурятии
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие на Байкал по Бурятии
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
79 000 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000 за человека
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500 за человека
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
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  • Ш
    Шлюпикова
    4 июля 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
  • О
    Ольга
    24 марта 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
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    Особенно стоит отметить организацию и проведение мероприятий на льду Байкала. Это незабываемое время… Мы очень довольны этим туром и рады, что он у нас был. Спасибо всем организаторам тура.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «5-дневные туры»

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  1. Лёгкий отдых на Байкале
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  3. Путешествие на Байкал по Бурятии
  4. Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
  5. За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
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  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
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