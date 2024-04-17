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Авторский тур
5 дней
Лёгкий отдых на Байкале
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня в 10:00
30 июня в 10:00
6100057 950₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Горячий Байкал
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
12 июня в 10:00
29 июня в 10:00
4600043 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Байкал по Бурятии
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «5-дневные туры»
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