Программа тура

Продолжительность: 3 дня/3 ночи 1 день: Знакомство с Байкалом и национальным колоритом Прибытие в аэропорт Улан-Удэ. Встреча с гидом. Получение багажа. Трансфер на Байкал. Заселение в отель «Сосны»* в поселке Горячинск. Завтрак. Далее на берегу Байкала вас ждёт погружение в уникальную культуру и быт местного народа:

Встреча гостей на Байкале в местности «Каменная черепаха» и знакомство с ее легендами, а также традициями, обычаями, сказками и предсказаниями бурятского народа • Приветствие гостей по бурятским обычаям – с хадаком и белой пищей в пиале • Благопожелания на русском и бурятском языках • Прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний хозяйке местности – Каменной черепахе • Фото и видео съемка • Традиционный Байкальский обед • Бурятские народные песни (живой голос) А вечером вы попадете на мистический Шаманский вечер с древними обрядами – он пройдет прямо на берегу величественного Байкала. Вас ждёт:.

«Три брата» у подножья белого мыса Саган-Хушун – красивые, суровые скалы, связанные с пронзительной драмой трех сыновей и любимой дочери ольхонского шамана.

Мыс Хобой, или скала – клык, овеянный легендами о завистливой женщине, которую боги превратили в камень.

знаменитый Чивыркуйский залив • необычайная природа Баргузинского залива и Арангатуйского перешейка • посещение смотровой площадки в местности Монахово • традиционные блюда домашней кухни – вкусно, да еще и с такими пейзажами!

«главный гвоздь» программы – острова Малый Кылтыгей и Белый камень • фотосессия – снимки будут просто бомбическими!

Знакомство с миром шаманов и их уникальной философией • Очищение с помощью огня – действенная практика, освобождающая от негативной энергии и дарующая гармонию • Очищение с помощью трав и воды: вся мощь байкальской природы будет помогать вам • Понимание природы через глаза шаманов – вы узнаете, как шаманы видят мир вокруг нас и как научиться быть в гармонии с этим миром • Практики призывания вашего личного духа – помощника и налаживания связи с предками, подношение благодарности предкам • Создание индивидуальных оберегов • Обмен энергией во время традиционного бурятского танца – ёхора Ужин в отеле. Также к вашим услугам – баня, сауна и кафе (за дополнительную плату). 2 день. Загадочный Ольхон: увидеть то, что сложно даже вообразить Завтрак в отеле. Вас ждет:.

Мыс любви, напоминающий согнутые в коленях ноги женщины. Буряты верят, что мыс помогает в вопросе с зачатием детей. На знаменитом Ольхоне вы не просто увидите Байкал во всем его великолепии. Вы прочувствуете его! Особенностью этого дня станет гадание на байкальских камнях на закате. 3 день. Фантастические виды Байкала Завтрак в отеле. В программе дня:.

и «вишенка на торте» – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. Ужин в отеле. Трансфер в Улан-Удэ. Важная информация:.

и «вишенка на торте» – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. Ужин в отеле. Трансфер в Улан-Удэ. Важная информация:.

• и «вишенка на торте» – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. Ужин в отеле. Трансфер в Улан-Удэ. Важная информация: