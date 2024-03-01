Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Уникальная, дикая, девственная природа.
Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от тура по Байкалу всего за три дня.
Мы подготовили емкую, но действительно впечатляющую программу с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами, окутанными тайнами, напитанными мощной энергетикой.
Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от тура по Байкалу всего за три дня.
Мы подготовили емкую, но действительно впечатляющую программу с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами, окутанными тайнами, напитанными мощной энергетикой.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Программа тура
Продолжительность: 3 дня/3 ночи 1 день: Знакомство с Байкалом и национальным колоритом Прибытие в аэропорт Улан-Удэ. Встреча с гидом. Получение багажа. Трансфер на Байкал. Заселение в отель «Сосны»* в поселке Горячинск. Завтрак. Далее на берегу Байкала вас ждёт погружение в уникальную культуру и быт местного народа:
Встреча гостей на Байкале в местности «Каменная черепаха» и знакомство с ее легендами, а также традициями, обычаями, сказками и предсказаниями бурятского народа • Приветствие гостей по бурятским обычаям – с хадаком и белой пищей в пиале • Благопожелания на русском и бурятском языках • Прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний хозяйке местности – Каменной черепахе • Фото и видео съемка • Традиционный Байкальский обед • Бурятские народные песни (живой голос) А вечером вы попадете на мистический Шаманский вечер с древними обрядами – он пройдет прямо на берегу величественного Байкала. Вас ждёт:.
- «Три брата» у подножья белого мыса Саган-Хушун – красивые, суровые скалы, связанные с пронзительной драмой трех сыновей и любимой дочери ольхонского шамана.
- Мыс Хобой, или скала – клык, овеянный легендами о завистливой женщине, которую боги превратили в камень.
- знаменитый Чивыркуйский залив • необычайная природа Баргузинского залива и Арангатуйского перешейка • посещение смотровой площадки в местности Монахово • традиционные блюда домашней кухни – вкусно, да еще и с такими пейзажами!
- «главный гвоздь» программы – острова Малый Кылтыгей и Белый камень • фотосессия – снимки будут просто бомбическими!
- Знакомство с миром шаманов и их уникальной философией • Очищение с помощью огня – действенная практика, освобождающая от негативной энергии и дарующая гармонию • Очищение с помощью трав и воды: вся мощь байкальской природы будет помогать вам • Понимание природы через глаза шаманов – вы узнаете, как шаманы видят мир вокруг нас и как научиться быть в гармонии с этим миром • Практики призывания вашего личного духа – помощника и налаживания связи с предками, подношение благодарности предкам • Создание индивидуальных оберегов • Обмен энергией во время традиционного бурятского танца – ёхора Ужин в отеле. Также к вашим услугам – баня, сауна и кафе (за дополнительную плату). 2 день. Загадочный Ольхон: увидеть то, что сложно даже вообразить Завтрак в отеле. Вас ждет:.
- Мыс любви, напоминающий согнутые в коленях ноги женщины. Буряты верят, что мыс помогает в вопросе с зачатием детей. На знаменитом Ольхоне вы не просто увидите Байкал во всем его великолепии. Вы прочувствуете его! Особенностью этого дня станет гадание на байкальских камнях на закате. 3 день. Фантастические виды Байкала Завтрак в отеле. В программе дня:.
- и «вишенка на торте» – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. Ужин в отеле. Трансфер в Улан-Удэ. Важная информация:.
и «вишенка на торте» – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. Ужин в отеле. Трансфер в Улан-Удэ. Важная информация:.
• и «вишенка на торте» – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. Ужин в отеле. Трансфер в Улан-Удэ. Важная информация:
- *На территории отеля «Сосны» вы сможете за доплату посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться на SPA процедурах.
- Рекомендуем взять с собой: летние вещи, ветровку, утепленную куртку, шапочку, две пары удобной обуви, резиновые шлепки, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник. ВНИМАНИЕ: Компания «Кристальный Байкал» не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается. Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
с 1 мая по 30 октября
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5 в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (2 ночи)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Перелёт (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: летние вещи
- Ветровку
- Утепленную куртку
- Шапочку
- Две пары удобной обуви
- Резиновые шлепки
- Крема с SPF-защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 мар 2024
Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
и
инга
17 фев 2024
Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
Е
Елена
30 янв 2024
Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
Н
Николай
30 янв 2024
Мне очень понравился тур, в целом все интересно было, понятно и четко в плане организации. Чистый, теплый отель с комфортом, вежливый персонал с которым можно обговорить детали организационные, экскурсии интересные👍🏻
Э
Эльмира
30 янв 2024
Это была моя мечта когда-нибудь побывать на Байкале❤️Спасибо, что с Вами это стало возможным, спасибо гидам за действительно интересную информацию и прекрасное настроение!
а
алена
30 янв 2024
Мне так понравилось, что даже хотелось побыть подольше и насладиться Байкалом ещё😇 надо было 8ми днеаный тур взять😁Все на высоте
А
Анна
2 янв 2024
Природа на Ольхоне и Чивыркуйском заливе такой красоты, что не передать словами!!! ❤️спасибо вам огромное, что предоставили такую возможность прикоснуться к священным и невероятным местам Байкала
А
Антонина
2 янв 2024
Очень очень понравился тур!!!! 🔥краски природа! Только положительные эмоции. У нас получилась очень классная весёлая команда 🔥
Д
Денис
2 янв 2024
Спасибо за чудесную организацию, мы действительно получили удовольствие от путешествия
М
Матвей
2 янв 2024
Хочу оставить отзыв о своём путешествии на Байкал! Организация на высшем уровне, всё подробно рассказали, на все интересующие вопросы ответили! Прекрасные виды 🔥я восторге
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
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