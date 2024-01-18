Подробная программа тура

Встречаем вас в аэропорту Улан-Удэ. После – завтракаем, немного отдыхаем и едем знакомиться с одним из главных мест силы. 1 день.

Прибытие в Улан-Удэ

Итак, первая остановка – Иволгинский дацан, главный центр буддизма России. Монах проведет экскурсию и расскажет подробнее об обычаях, ритуалах и обрядах. Там же, в Иволгинском дацане, находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова. Феномен в том, что его тело находилось в земле более 70 лет, однако практически не подверглось тлению. Желающие смогут совершить поклонение (если храм, где хранится тело, будет открыт). Также можно дополнительно сходить на прием к ламе-астрологу или лекарю. Кому нужно – приобретут в дацане интересные буддийские сувениры и обереги. После мы отведаем знаменитое блюдо бурятской кухни – буузы. Там, возле дацана, их готовят невероятно вкусно! Затем едем на Байкал. Следующая точка маршрута – поселок Горячинск, который широко известен своими минеральными источниками, целебными грязями, живописными пейзажами и особым воздухом. Там заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем. ВНИМАНИЕ: на территории отеля «Сосны» вы сможете прогуляться по экотропе протяженностью около километра, ведущей прямо к Байкалу. Там же можно будет посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться и согреться на SPA процедурах. 2 день.

Знакомство с Байкалом и погружение в бурятскую культуру

Для начала – хороший завтрак. А после знакомим вас с культурой, традициями и бытом местных жителей. Для этого мы подготовили настоящую этно-программу. Она пройдет в местности «Каменная черепаха»:

встреча в национальных костюмах по всем обычаям;

настоящая юрта;

местные легенды, загадки и предсказания;

фото и видеосъемка;

ёхор – солнечный танец бурятского народа;

байкальский обед;

бурятские народные песни в живом исполнении;

вечер бурятских сказок. Ну а после – отдых и сон, ведь впереди не менее насыщенный день! 3 день.

Фантастическая природа Чивыркуя и купание в горячих источниках

Следующий пункт маршрута – Чивыркуйский залив – одно из самых привлекательных мест Священного озера. Здесь вы сможете принять минеральные ванны под открытым небом и увидеть все красоты летнего Байкала. Мы насладимся необычайной природой Баргузинского залива и Арангатуйского перешейка, а также посетим смотровую площадку в местности Монахово, откуда открываются фантастические виды. Там же мы отведаем традиционные блюда домашней кухни – вкусно, да еще и с такими пейзажами! И, наконец, «главный гвоздь» программы. Мы побываем на островах Малый Кылтыгей и Белый камень. И, конечно, устроим фотосессию! Следующий пункт – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. 4 день.

Дворец богини Янжимы и камни с магической силой

Там, где места силы слились воедино с потрясающими горными пейзажами. Итак, наша пятая остановка – Баргузинская долина. Здесь мы посетим Дворец богини Янжимы. Она – богиня искусств, наук, ремесел и мудрости, покровительница материнства, детей и учащихся. К Танцующей Богине идут и едут с самых разных уголков мира. Ей поклоняются творческие люди, а женщины обращаются за помощью в зачатии детей. Следующая точка нашего путешествия – мистический Сувинский Саксонский замок. Причудливые скалы напоминают развалины замка с громадными каменными башнями. Вид просто завораживает! Также вас ждут увлекательные рассказы о легендах этой местности. Внимание, новинка! У подножия скал Сувинского Саксонского замка вы можете восстановить энергию духа и тела при помощи уникальных медитативных практик. Вас ждет:

ритуал очищения огнем от негативных эмоций, привычек, болезней, блоков;

создание «камня желаний»;

наполнение своей мечты мощной энергией гор и рек;

понимание, как решить свои проблемы, как и куда двигаться дальше. Еще одна достопримечательность, созданная самой природой – Ининский сад камней. Вид действительно необычный – огромные глыбы, хаотично разбросанные по абсолютно ровной поверхности. Местные полагают, что камни содержат в себе магическую силу: стоит лишь к ним прикоснуться, и может произойти чудо. Ну и, по традиции, познакомимся с обычаями баргузинских бурят за обедом. 5 день. Загадочный Ольхон:.

увидеть то, что сложно даже вообразить

Новый день обещает быть не менее ярким, чем предыдущие – нам предстоит поездка на знаменитый остров Ольхон, где вас ждут:

«Три брата» у подножья белого мыса Саган-Хушун – красивые, суровые скалы, связанные с пронзительной драмой трех сыновей и любимой дочери ольхонского шамана.

Мыс Хобой, или скала – клык, овеянный легендами о завистливой женщине, которую боги превратили в камень.

Мыс любви, напоминающий согнутые в коленях ноги женщины. Буряты верят, что мыс помогает в вопросе с зачатием детей. На знаменитом Ольхоне вы не просто увидите Байкал во всем его великолепии. Вы прочувствуете его! Ну и, конечно, на Ольхоне нас ждет вкуснейший обед на свежем воздухе и фотосессия – снимки отсюда будут уникальными. 6 день. Отдых и оздоровление в Горячинске.

Шаманский вечер.

Позади пять насыщенных на эмоции и впечатления дней. Пора немного отдохнуть и перезагрузиться. Настоящий Байкальский релакс на самом знаменитом курорте – Горячинск или в Центре восточной медицины. Массаж, лечебные процедуры, консультация с врачом, прогулки на свежем воздухе – то, что нужно после всех переездов. Лечебно-оздоровительные процедуры на курорте «Горячинск» (за доплату). В этот же день вас ждет «шаманский вечер». Там мы:

окунемся в историю одной из древнейших религий;

узнаем о том, кто такие шаманы в современном мире и какое значение для них имеют природа и корни человека;

проведем практику очищения с помощью огня, а также с помощью трав и воды;

призовем духа-помощника и наладим связь с предками;

изготовим оберег;

узнаем больше об обмене энергией и её значении;

вместе станцуем ёхор – жизнерадостный танец бурятского народа. 7 день. Возвращение в г.

Улан-Удэ.

Расслабляемся, оздоравливаемся, заряжаемся энергией, бодростью, и тем же вечером выезжаем в Улан-Удэ. Приезжаем в город, по пути слушая интересные факты из истории столицы Бурятии. Устраиваемся в гостинице «Cosmos Selection»5*. После ужина вас ждет небольшая экскурсия по г. Улан-Удэ: