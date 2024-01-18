Летний Байкал - это потрясающие впечатления на всю жизнь! Невероятная и насыщенная 8-дневная программа для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попробовать самое вкусное, узнать самое интересное, а также получить
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Подробная программа тура
Встречаем вас в аэропорту Улан-Удэ. После – завтракаем, немного отдыхаем и едем знакомиться с одним из главных мест силы. 1 день.
Прибытие в Улан-Удэ
Итак, первая остановка – Иволгинский дацан, главный центр буддизма России. Монах проведет экскурсию и расскажет подробнее об обычаях, ритуалах и обрядах. Там же, в Иволгинском дацане, находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова. Феномен в том, что его тело находилось в земле более 70 лет, однако практически не подверглось тлению. Желающие смогут совершить поклонение (если храм, где хранится тело, будет открыт). Также можно дополнительно сходить на прием к ламе-астрологу или лекарю. Кому нужно – приобретут в дацане интересные буддийские сувениры и обереги. После мы отведаем знаменитое блюдо бурятской кухни – буузы. Там, возле дацана, их готовят невероятно вкусно! Затем едем на Байкал. Следующая точка маршрута – поселок Горячинск, который широко известен своими минеральными источниками, целебными грязями, живописными пейзажами и особым воздухом. Там заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем. ВНИМАНИЕ: на территории отеля «Сосны» вы сможете прогуляться по экотропе протяженностью около километра, ведущей прямо к Байкалу. Там же можно будет посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться и согреться на SPA процедурах. 2 день.
Знакомство с Байкалом и погружение в бурятскую культуру
Для начала – хороший завтрак. А после знакомим вас с культурой, традициями и бытом местных жителей. Для этого мы подготовили настоящую этно-программу. Она пройдет в местности «Каменная черепаха»:
- встреча в национальных костюмах по всем обычаям;
- настоящая юрта;
- местные легенды, загадки и предсказания;
- фото и видеосъемка;
- ёхор – солнечный танец бурятского народа;
- байкальский обед;
- бурятские народные песни в живом исполнении;
- вечер бурятских сказок. Ну а после – отдых и сон, ведь впереди не менее насыщенный день! 3 день.
Фантастическая природа Чивыркуя и купание в горячих источниках
Следующий пункт маршрута – Чивыркуйский залив – одно из самых привлекательных мест Священного озера. Здесь вы сможете принять минеральные ванны под открытым небом и увидеть все красоты летнего Байкала. Мы насладимся необычайной природой Баргузинского залива и Арангатуйского перешейка, а также посетим смотровую площадку в местности Монахово, откуда открываются фантастические виды. Там же мы отведаем традиционные блюда домашней кухни – вкусно, да еще и с такими пейзажами! И, наконец, «главный гвоздь» программы. Мы побываем на островах Малый Кылтыгей и Белый камень. И, конечно, устроим фотосессию! Следующий пункт – оздоровительные ванны на открытом воздухе. Для этого переместимся в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. Там нас будут ждать три ванны с водой разной температуры – от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в источниках может помочь в лечении различных заболеваний и просто улучшить настроение. 4 день.
Дворец богини Янжимы и камни с магической силой
Там, где места силы слились воедино с потрясающими горными пейзажами. Итак, наша пятая остановка – Баргузинская долина. Здесь мы посетим Дворец богини Янжимы. Она – богиня искусств, наук, ремесел и мудрости, покровительница материнства, детей и учащихся. К Танцующей Богине идут и едут с самых разных уголков мира. Ей поклоняются творческие люди, а женщины обращаются за помощью в зачатии детей. Следующая точка нашего путешествия – мистический Сувинский Саксонский замок. Причудливые скалы напоминают развалины замка с громадными каменными башнями. Вид просто завораживает! Также вас ждут увлекательные рассказы о легендах этой местности. Внимание, новинка! У подножия скал Сувинского Саксонского замка вы можете восстановить энергию духа и тела при помощи уникальных медитативных практик. Вас ждет:
- ритуал очищения огнем от негативных эмоций, привычек, болезней, блоков;
- создание «камня желаний»;
- наполнение своей мечты мощной энергией гор и рек;
понимание, как решить свои проблемы, как и куда двигаться дальше. Еще одна достопримечательность, созданная самой природой – Ининский сад камней. Вид действительно необычный – огромные глыбы, хаотично разбросанные по абсолютно ровной поверхности. Местные полагают, что камни содержат в себе магическую силу: стоит лишь к ним прикоснуться, и может произойти чудо. Ну и, по традиции, познакомимся с обычаями баргузинских бурят за обедом. 5 день. Загадочный Ольхон:.
увидеть то, что сложно даже вообразить
Новый день обещает быть не менее ярким, чем предыдущие – нам предстоит поездка на знаменитый остров Ольхон, где вас ждут:
- «Три брата» у подножья белого мыса Саган-Хушун – красивые, суровые скалы, связанные с пронзительной драмой трех сыновей и любимой дочери ольхонского шамана.
- Мыс Хобой, или скала – клык, овеянный легендами о завистливой женщине, которую боги превратили в камень.
- Мыс любви, напоминающий согнутые в коленях ноги женщины. Буряты верят, что мыс помогает в вопросе с зачатием детей. На знаменитом Ольхоне вы не просто увидите Байкал во всем его великолепии. Вы прочувствуете его! Ну и, конечно, на Ольхоне нас ждет вкуснейший обед на свежем воздухе и фотосессия – снимки отсюда будут уникальными. 6 день. Отдых и оздоровление в Горячинске.
- Шаманский вечер.
Позади пять насыщенных на эмоции и впечатления дней. Пора немного отдохнуть и перезагрузиться. Настоящий Байкальский релакс на самом знаменитом курорте – Горячинск или в Центре восточной медицины. Массаж, лечебные процедуры, консультация с врачом, прогулки на свежем воздухе – то, что нужно после всех переездов. Лечебно-оздоровительные процедуры на курорте «Горячинск» (за доплату). В этот же день вас ждет «шаманский вечер». Там мы:
- окунемся в историю одной из древнейших религий;
- узнаем о том, кто такие шаманы в современном мире и какое значение для них имеют природа и корни человека;
- проведем практику очищения с помощью огня, а также с помощью трав и воды;
- призовем духа-помощника и наладим связь с предками;
- изготовим оберег;
- узнаем больше об обмене энергией и её значении;
- вместе станцуем ёхор – жизнерадостный танец бурятского народа. 7 день. Возвращение в г.
- Улан-Удэ.
Расслабляемся, оздоравливаемся, заряжаемся энергией, бодростью, и тем же вечером выезжаем в Улан-Удэ. Приезжаем в город, по пути слушая интересные факты из истории столицы Бурятии. Устраиваемся в гостинице «Cosmos Selection»5*. После ужина вас ждет небольшая экскурсия по г. Улан-Удэ:
- Площадь Советов с самой большой головой Ленина в мире.
- Обзорная площадка в дацане «Ринпоче Багша» с потрясающими видами на город и реку Селенга и круг очищения.
- Сувенирные лавки. 8 день. До новых встреч, солнечная и гостеприимная Бурятия! Вот и настал заключительный день программы: завтрак, сбор и трансфер в аэропорт. Важная информация: Рекомендуем взять с собой: ветровку, две пары удобной обуви, резиновые шлепки, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник. ВНИМАНИЕ: Компания «Кристальный Байкал» не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается. Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
с 1 мая по 20 сентября
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|91 400 ₽
|При бронировании 2х мест (размещение 2х местное)
|73 370 ₽
|При бронировании 3х мест (размещение 3х местное)
|70 233 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (6 ночей)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 20 сентября
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: ветровку
- Две пары удобной обуви
- Резиновые шлепки
- Крема с SPF - защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
михаил
18 янв 2024
Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна!
И
Ильнур
7 янв 2024
Только дошли руки написать отзыв. Я не умею много и красиво писать, поэтому буду краток: все супер! На 8 день даже уезжать от вас не хотелось. Спасибо за тур
М
Марина
13 дек 2023
Все было отлично, спасибо! Нам понравилось, дети в восторге, с погодой нереально повезло, накупались, хоть и говорили, что на Байкале вода прохладная. На Чивыркуйском заливе так вообще как парное молоко. И мне очень понравились добрые все такие, приветливые люди у вас в регионе. Отдых получился классным
С
Сергеич
11 дек 2023
Все понравилось, отдельный респект гиду и капитану. Классные, веселые люди)
А
Анна
8 дек 2023
Все остались довольные. Программа интересная, локации красивые. Шаманский вечер тоже очень понравился, я первый раз видела настоящего шамана🙈
О
Олеся
24 ноя 2023
Отличный тур рекомендую!
М
Милана
15 ноя 2023
Мы вернулись уже домой, только сейчас добралась написать отзыв. Я долго выбирала куда поехать отдохнуть и ни разу не пожалела, что выбрала тур на Байкал и вашу организацию. Спасибо, все очень понравилось! Я с удовольствием бы повторила свое путешествие!
А
Анатолий
13 ноя 2023
Классный тур, Байкал действительно заряжает, такой энергетики я нигде не встречал! Все супер!
Е
Екатерина
10 ноя 2023
Благодарю за такой интересный, увлекательный тур. Мы обязательно еще вернемся!!!
К
Камилла
4 ноя 2023
Спасибо за тур! Все было на высоте! Нам всем очень понравилось! и детям, и взрослым! Очень рада, что выбрала именно вашу компанию, все организовано с душой, люди у вас работают такие вежливые, очень приятные. Отдели классные, чистые, уютные, гиды и водители - профессионалы. Мы классно отдохнули, будем вас рекомендовать!
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