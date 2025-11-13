Описание тура
Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире.
Благодаря нашему многолетнему опыту мы создали поистине уникальный маршрут, который позволит познакомиться с жемчужиной мира Байкалом! Наш тур проходит по восточному побережью Байкала с его величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйскому заливу.
Представляете, мы будем с вами ПЕРЕСЕКАТЬ БАЙКАЛ ПО ЛЬДУ, знакомиться с местной культурой и традициями, заряжаться энергетикой в Иволгинском дацане - самом известном буддийском монастыре России, будем лазить по ледяным пещерам и искать самые необычные сосульки, будем любоваться прозрачным льдом и даже поваляемся на нем в той самой точке, где под нами будет более 1 600 метров воды, будем принимать ванную из горячего источника прямо на берегу озера и кушать настоящую байкальскую уху, увидим своими глазами мощные торосы и сокуи, будем «бурханить», париться в баньке, встречать закаты и любоваться звездным небом, делать бомбические фотографии и влюбляться по уши в Байкал!
Готовы к самому впечатляющему путешествию в вашей жизни? Мы откроем для вас настоящий Байкал!
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, Усть-Баргузин
Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, чтобы отправиться на знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, где вам подробно расскажут о религии и истории монастыря, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова. Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика. На территории дацана вас также будет ждать сытный завтрак, чтобы подкрепиться перед дорогой на Байкал.
После завтрака отправляемся на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас будет ждать вкусный обед.
Далее едем в поселок Усть-Баргузин, где мы останавливаемся в гостевом доме. Ужин.
Включено: завтрак в кафе на территории Иволгинского дацана, обед в кафе по дороге на Байкал, ужин в гостевом доме. Трансфер. Услуги гида. Проживание в гостевом доме в поселке Усть-Баргузин.
Экспедиция по льду
Сегодняшний день полностью оправдывает название нашего тура: нас ждет настоящая экспедиция! После вкусного завтрака в нашем гостевом доме, все готовы к путешествию!
Мы пересекаем по льду Байкал в самой широкой его части к самой глубокой точке озера!!! Справа по дороге величественные сопки полуострова Святой Нос, слева снежные очертания острова Ольхон.
Это незабываемые эмоции: когда выходишь на прозрачный лед, вокруг на многие километры нет никого, кроме нашей компании, а под ногами сотни метров воды! Сделаем такие фотографии, от которых будет захватывать дух, и сотни лайков обеспечены.
Под ослепительным солнцем, в окружении голубых кристаллов торосов, на льду голубого зеркала, у нас будет горячий полевой обед.
Раскрывать все секреты мы не будем, гарантируем только, что вас будет ждать множество сюрпризов и развлечений, которые вы надолго запомните.
Возвращаемся обратно в поселок Усть-Баргузин, но прежде заезжаем в лагерь на берегу залива, где нас ждет релакс на фоне заката - комплекс водных процедур (горячая баня, ледяная купель, теплая ванна) и ужин байкальской кухни.
Включено: завтрак в гостевом доме на Байкале, полевой горячий обед и чай по дороге, ужин в ледовом лагере. Трансфер. Услуги гида. Проживание в гостевом доме в поселке Усть-Баргузин.
Экскурсия по Чивыркуйскому заливу
Дни на Байкале должны пройти незабываемо: сегодня с раннего утра исследуем побережье на снегоходах! Завтракаем!
Полные сил и бодрости от катания на снегоходах и конечно же, после плотного завтрака, отправляемся на встречу новым приключениям! Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку. Наш гид в туристско-информационном центре национального парка подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию.
И вот мы уже в заповедных местах! Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала – Мягкая Карга: отсюда открываются умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Нашей следующей остановкой будет священное место около речки Буртуй. Здесь установлены две деревянные статуи, поэтому каждый гость должен попросить разрешения у духов на посещение этой местности, сделать подношение.
Ну что, готовы вступить на лед? Тогда вперед! Выезжаем на толстый байкальский лед и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый. Прозрачный лед, гигантские торосы, причудливые сосульки и сокуи – настоящее зимнее королевство, возведенное природой и дедушкой Байкалом.
Сегодня у нас в программе «жаркие процедуры»: ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С. Да-да, прямо на берегу Байкала вы сможете в одном купальнике лежать в горячей ванной, а перед вами будет шикарный вид на скованное льдом озеро.
Обед байкальской кухни, изумительно вкусная запеченная рыбка, приготовленная на костре!
Далее мы делаем остановку в Монахово, чтобы подняться на смотровую площадку, по лестнице из 336 ступеней! Со смотровой площадки можно полюбоваться на Чивыркуйский залив и Баргузинский хребет с высоты.
Трансфер из поселка Усть-Баргузин в посёлок Максимиха. Ужин.
Включено: завтрак и ужин в гостевом доме на Байкале, походный обед. Поездка на снегоходах. Трансфер. Услуги гида. Сбор за посещение национального парка. Проживание в глэмпинг-отеле в поселке Максимиха.
Байкал. Улан-Удэ. Дацан Ринпоче Багша
Сегодня, после завтрака, собираем вещи и выезжаем. Мы едем в очень красивое место и вас будет ждать очередной сюрприз на льду. Пришло время и мы прощаемся с Байкалом… Целуем, обнимаем и фотографируемся)
Трансфер в город Улан-Удэ. После приезда в город у нас будет торжественный обед в национальном кафе, где отведаем сытные блюда бурятской кухни.
Бонусом для любителей запоминающихся и ярких фотосессий - в кафе есть большой выбор национальных бурятских костюмов.
Далее нас ждет рейд по сувенирным и продуктовым магазинам, чтобы накупить себе на память местных "вкусняшек" и подарков. После шопинга мы отвезем всех в отель. Вечером у вас будет свободное время для прогулки по городу.
Включено: завтрак в гостевом доме на Байкале, обед в кафе Улан-Удэ. Трансфер до отеля в Улан-Удэ. Проживание в отеле в центре Улан-Удэ. Услуги гида.
Прощание с Бурятией
Сегодня мы прощаемся с Бурятией! Посе завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.
Мы уверены: каждый из нас в конце этой поездки обзаведется новыми друзьями (и это не преувеличение – мы действительно дружим и общаемся со многими нашими клиентами), узнает многое о культуре и традициях Бурятии, наполнится незабываемыми эмоциями и положительной энергией на год вперед, добавит в свой список несколько новых любимых блюд, сделает тысячи крутейших фотографий и влюбится в Байкал без памяти, обещав вернуться.
Включено: завтрак в гостинице. Трансфер.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах
- 3 разовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня. Ужин в последний день в городе Улан-Удэ оплачивается самостоятельно
- Все экскурсии по программе
- Вход в национальный парк
- Услуги гида-экскурсовода
- Все активности и развлечения (баня, поездки на снегоходе, коньки и многое другое)
- Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
- Купание в горячих источниках на берегу Байкала
- Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит в цену
- Самолет или поезд до города Улан-Удэ, откуда начинается тур
О чём нужно знать до поездки
Теплые вещи: шапка флисовая двойная, теплые перчатки непромокаемые, теплая, непродуваемая куртка, лыжные штаны, термобелье, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, шерстяные носки или термо-носки две пары;
Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
Грелка электрическая для обуви – просушить обувь ночью в гостинице;
Можно взять одноразовые грелки для обуви, рук;
Салфетки влажные для личного пользования;
Пауэрбанк для подзарядки телефона;
Небольшой личный термос, если необходимо;
Комплект одежды для ношения в гостинице, сменная обувь;
Купальник, тапочки резиновые, маленькое полотенце для посещения горячих источников, бани;
Личная аптечка (лекарства, которые принимаете именно Вы);
Паспорт, полис ОМС