Экспедиция по льду Байкала

Мы будем с вами пересекать Байкал по льду
Описание тура

Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире.
Благодаря нашему многолетнему опыту мы создали поистине уникальный маршрут, который позволит познакомиться с жемчужиной мира Байкалом! Наш тур проходит по восточному побережью Байкала с его величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйскому заливу.
Представляете, мы будем с вами ПЕРЕСЕКАТЬ БАЙКАЛ ПО ЛЬДУ, знакомиться с местной культурой и традициями, заряжаться энергетикой в Иволгинском дацане - самом известном буддийском монастыре России, будем лазить по ледяным пещерам и искать самые необычные сосульки, будем любоваться прозрачным льдом и даже поваляемся на нем в той самой точке, где под нами будет более 1 600 метров воды, будем принимать ванную из горячего источника прямо на берегу озера и кушать настоящую байкальскую уху, увидим своими глазами мощные торосы и сокуи, будем «бурханить», париться в баньке, встречать закаты и любоваться звездным небом, делать бомбические фотографии и влюбляться по уши в Байкал!
Готовы к самому впечатляющему путешествию в вашей жизни? Мы откроем для вас настоящий Байкал!

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, Усть-Баргузин

Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, чтобы отправиться на знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, где вам подробно расскажут о религии и истории монастыря, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова. Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика. На территории дацана вас также будет ждать сытный завтрак, чтобы подкрепиться перед дорогой на Байкал.
После завтрака отправляемся на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас будет ждать вкусный обед.
Далее едем в поселок Усть-Баргузин, где мы останавливаемся в гостевом доме. Ужин.
Включено: завтрак в кафе на территории Иволгинского дацана, обед в кафе по дороге на Байкал, ужин в гостевом доме. Трансфер. Услуги гида. Проживание в гостевом доме в поселке Усть-Баргузин.

2 день

Экспедиция по льду

Сегодняшний день полностью оправдывает название нашего тура: нас ждет настоящая экспедиция! После вкусного завтрака в нашем гостевом доме, все готовы к путешествию!
Мы пересекаем по льду Байкал в самой широкой его части к самой глубокой точке озера!!! Справа по дороге величественные сопки полуострова Святой Нос, слева снежные очертания острова Ольхон.
Это незабываемые эмоции: когда выходишь на прозрачный лед, вокруг на многие километры нет никого, кроме нашей компании, а под ногами сотни метров воды! Сделаем такие фотографии, от которых будет захватывать дух, и сотни лайков обеспечены.
Под ослепительным солнцем, в окружении голубых кристаллов торосов, на льду голубого зеркала, у нас будет горячий полевой обед.
Раскрывать все секреты мы не будем, гарантируем только, что вас будет ждать множество сюрпризов и развлечений, которые вы надолго запомните.
Возвращаемся обратно в поселок Усть-Баргузин, но прежде заезжаем в лагерь на берегу залива, где нас ждет релакс на фоне заката - комплекс водных процедур (горячая баня, ледяная купель, теплая ванна) и ужин байкальской кухни.
Включено: завтрак в гостевом доме на Байкале, полевой горячий обед и чай по дороге, ужин в ледовом лагере. Трансфер. Услуги гида. Проживание в гостевом доме в поселке Усть-Баргузин.

3 день

Экскурсия по Чивыркуйскому заливу

Дни на Байкале должны пройти незабываемо: сегодня с раннего утра исследуем побережье на снегоходах! Завтракаем!
Полные сил и бодрости от катания на снегоходах и конечно же, после плотного завтрака, отправляемся на встречу новым приключениям! Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку. Наш гид в туристско-информационном центре национального парка подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию.
И вот мы уже в заповедных местах! Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала – Мягкая Карга: отсюда открываются умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Нашей следующей остановкой будет священное место около речки Буртуй. Здесь установлены две деревянные статуи, поэтому каждый гость должен попросить разрешения у духов на посещение этой местности, сделать подношение.
Ну что, готовы вступить на лед? Тогда вперед! Выезжаем на толстый байкальский лед и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый. Прозрачный лед, гигантские торосы, причудливые сосульки и сокуи – настоящее зимнее королевство, возведенное природой и дедушкой Байкалом.
Сегодня у нас в программе «жаркие процедуры»: ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С. Да-да, прямо на берегу Байкала вы сможете в одном купальнике лежать в горячей ванной, а перед вами будет шикарный вид на скованное льдом озеро.
Обед байкальской кухни, изумительно вкусная запеченная рыбка, приготовленная на костре!
Далее мы делаем остановку в Монахово, чтобы подняться на смотровую площадку, по лестнице из 336 ступеней! Со смотровой площадки можно полюбоваться на Чивыркуйский залив и Баргузинский хребет с высоты.
Трансфер из поселка Усть-Баргузин в посёлок Максимиха. Ужин.
Включено: завтрак и ужин в гостевом доме на Байкале, походный обед. Поездка на снегоходах. Трансфер. Услуги гида. Сбор за посещение национального парка. Проживание в глэмпинг-отеле в поселке Максимиха.

4 день

Байкал. Улан-Удэ. Дацан Ринпоче Багша

Сегодня, после завтрака, собираем вещи и выезжаем. Мы едем в очень красивое место и вас будет ждать очередной сюрприз на льду. Пришло время и мы прощаемся с Байкалом… Целуем, обнимаем и фотографируемся)
Трансфер в город Улан-Удэ. После приезда в город у нас будет торжественный обед в национальном кафе, где отведаем сытные блюда бурятской кухни.
Бонусом для любителей запоминающихся и ярких фотосессий - в кафе есть большой выбор национальных бурятских костюмов.
Далее нас ждет рейд по сувенирным и продуктовым магазинам, чтобы накупить себе на память местных "вкусняшек" и подарков. После шопинга мы отвезем всех в отель. Вечером у вас будет свободное время для прогулки по городу.
Включено: завтрак в гостевом доме на Байкале, обед в кафе Улан-Удэ. Трансфер до отеля в Улан-Удэ. Проживание в отеле в центре Улан-Удэ. Услуги гида.

5 день

Прощание с Бурятией

Сегодня мы прощаемся с Бурятией! Посе завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.
Мы уверены: каждый из нас в конце этой поездки обзаведется новыми друзьями (и это не преувеличение – мы действительно дружим и общаемся со многими нашими клиентами), узнает многое о культуре и традициях Бурятии, наполнится незабываемыми эмоциями и положительной энергией на год вперед, добавит в свой список несколько новых любимых блюд, сделает тысячи крутейших фотографий и влюбится в Байкал без памяти, обещав вернуться.
Включено: завтрак в гостинице. Трансфер.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах
  • 3 разовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня. Ужин в последний день в городе Улан-Удэ оплачивается самостоятельно
  • Все экскурсии по программе
  • Вход в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Все активности и развлечения (баня, поездки на снегоходе, коньки и многое другое)
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
  • Купание в горячих источниках на берегу Байкала
  • Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит в цену
  • Самолет или поезд до города Улан-Удэ, откуда начинается тур
О чём нужно знать до поездки

  • Теплые вещи: шапка флисовая двойная, теплые перчатки непромокаемые, теплая, непродуваемая куртка, лыжные штаны, термобелье, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, шерстяные носки или термо-носки две пары;

  • Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;

  • Грелка электрическая для обуви – просушить обувь ночью в гостинице;

  • Можно взять одноразовые грелки для обуви, рук;

  • Салфетки влажные для личного пользования;

  • Пауэрбанк для подзарядки телефона;

  • Небольшой личный термос, если необходимо;

  • Комплект одежды для ношения в гостинице, сменная обувь;

  • Купальник, тапочки резиновые, маленькое полотенце для посещения горячих источников, бани;

  • Личная аптечка (лекарства, которые принимаете именно Вы);

  • Паспорт, полис ОМС

Визы
Не нужно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марина
Марина — Тревел-эксперт
Мы сами активные путешественники: любим Байкал и знаем, как лучше его показать! У нас в компании работают люди, которые влюблены в Байкал, обожают путешествовать сами и счастливы поделиться своими знаниями
читать дальше

с другими. Только в нашей команде есть ребята, которые написали самый известный путеводитель по Байкалу для крупнейшего издательства в России «ЭКСМО», пишут статьи о Байкале в различные глянцевые журналы, распространяемые по всей стране, ведут популярные блоги. Мы собрали для вас самые интересные и проверенные лично маршруты и туры. Мы родились на берегах Байкала и с детства изучаем его просторы, поэтому мы не такие офисные работники, которые продают туры, а сами не были на Байкале ни разу. Каждый год мы меняем маршруты, находим новые необычные места, оптимизируем туры, выбираем самые вкусные кафе и самые удобные гостиницы по доступным ценам. Мы работаем на туристическом рынке 10 лет. За это время разработано более 50 авторских туров, принято более 20 000 туристов.

