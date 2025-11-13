3 день

Экскурсия по Чивыркуйскому заливу

Дни на Байкале должны пройти незабываемо: сегодня с раннего утра исследуем побережье на снегоходах! Завтракаем!

Полные сил и бодрости от катания на снегоходах и конечно же, после плотного завтрака, отправляемся на встречу новым приключениям! Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку. Наш гид в туристско-информационном центре национального парка подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию.

И вот мы уже в заповедных местах! Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала – Мягкая Карга: отсюда открываются умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Нашей следующей остановкой будет священное место около речки Буртуй. Здесь установлены две деревянные статуи, поэтому каждый гость должен попросить разрешения у духов на посещение этой местности, сделать подношение.

Ну что, готовы вступить на лед? Тогда вперед! Выезжаем на толстый байкальский лед и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый. Прозрачный лед, гигантские торосы, причудливые сосульки и сокуи – настоящее зимнее королевство, возведенное природой и дедушкой Байкалом.

Сегодня у нас в программе «жаркие процедуры»: ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С. Да-да, прямо на берегу Байкала вы сможете в одном купальнике лежать в горячей ванной, а перед вами будет шикарный вид на скованное льдом озеро.

Обед байкальской кухни, изумительно вкусная запеченная рыбка, приготовленная на костре!

Далее мы делаем остановку в Монахово, чтобы подняться на смотровую площадку, по лестнице из 336 ступеней! Со смотровой площадки можно полюбоваться на Чивыркуйский залив и Баргузинский хребет с высоты.

Трансфер из поселка Усть-Баргузин в посёлок Максимиха. Ужин.

Включено: завтрак и ужин в гостевом доме на Байкале, походный обед. Поездка на снегоходах. Трансфер. Услуги гида. Сбор за посещение национального парка. Проживание в глэмпинг-отеле в поселке Максимиха.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086