Экспедиция по льду Байкала
Начало: Г. Улан-Удэ
«Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире»
Завтра в 10:00
20 фев в 10:00
90 000 ₽ за человека
Мы будем с вами пересекать Байкал по льду
6 мар в 10:00
10 мар в 10:00
от 90 000 ₽ за человека
Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено)
Полюбоваться разными видами льда, познакомиться с бурятской культурой, принять ванну прямо на берегу
Начало: Аэропорт Байкал, 9:00
«После сытного завтрака отправимся в настоящую экспедицию»
20 фев в 09:00
28 фев в 09:00
90 000 ₽ за человека
