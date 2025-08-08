1 день

Встреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-Баргузин

Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, чтобы отправиться на знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, где вам подробно расскажут о религии и истории монастыря, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика.

На территории дацана вас также будет ждать сытный завтрак, чтобы подкрепиться перед дорогой на Байкал.

После завтрака отправляемся на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас будет ждать вкусный обед.

Далее едем в поселок Усть-Баргузин, где мы останавливаемся в гостевом доме.

Ужин.

Включено: завтрак в кафе на территории Иволгинского дацана, обед в кафе по дороге на Байкал, ужин в гостевом доме.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160