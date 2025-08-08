Мои заказы

К сердцу Байкала по льду. Ольхон

К сердцу Байкала по льду
Мы создали по-настоящему уникальный маршрут, чтобы показать вам подлинную жемчужину мира — Байкал.

Наше путешествие начнётся на восточном побережье с его величественным полуостровом Святой Нос и живописным Чивыркуйским заливом.

В нашем туре
читать дальше

мы будем пересекать Байкал по льду на остров Ольхон, в его сакральное сердце! Нас ждет знакомство с культурой и ледяные приключения.

Будем исследовать таинственные гроты, любоваться прозрачным льдом и причудливыми сокуями, искать самые необычные наледи.

5
3 отзыва
К сердцу Байкала по льду. ОльхонФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
К сердцу Байкала по льду. ОльхонФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
К сердцу Байкала по льду. ОльхонФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-Баргузин

Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, чтобы отправиться на знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, где вам подробно расскажут о религии и истории монастыря, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика.

На территории дацана вас также будет ждать сытный завтрак, чтобы подкрепиться перед дорогой на Байкал.

После завтрака отправляемся на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас будет ждать вкусный обед.

Далее едем в поселок Усть-Баргузин, где мы останавливаемся в гостевом доме.

Ужин.

Включено: завтрак в кафе на территории Иволгинского дацана, обед в кафе по дороге на Байкал, ужин в гостевом доме.

Встреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-БаргузинВстреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-БаргузинВстреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-БаргузинВстреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-БаргузинВстреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-БаргузинВстреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-Баргузин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Остров Ольхон, мыс Хобой

После вкусного завтрака в нашем гостевом доме, все готовы к путешествию на Ольхон!

Мы пересекаем по льду Байкал в самой широкой его части к самой глубокой точке озера!

Мы покорим бескрайнее ледяное поле и мчим к величественному мысу Хобой.

Эти места веками источают невероятную силу, которую чувствует каждый путник.

Это незабываемые эмоции: когда выходишь на прозрачный лед, вокруг на многие километры нет никого, кроме нашей компании, а под ногами сотни метров воды!

Сделаем такие фотографии, от которых будет захватывать дух, и сотни лайков обеспечены.

Мы будто перенесемся на другую планету, где стихии правят бал.

Под нами — хрустальная толща самого глубокого озера мира, пронизанная трещинами сапфирного света.

Нас ждут марсианские пейзажи: хаотические нагромождения бирюзовых торосов, гроты, украшенные хрустальными сокуями, и гигантские, в человеческий рост, сосульки- сталактиты.

И, конечно, незабываемый горячий обед прямо на льду, под бескрайним синим небом — вкус, который не сравнить ни с чем!

Это день чистого восторга, силы и красоты.

Готовьтесь поразить свои чувства!

Вечером заселяемся в гостевой дом в поселке Хужир на Ольхоне.

Включено: завтрак, полевой горячий обед и чай по дороге, ужин.

Остров Ольхон, мыс ХобойОстров Ольхон, мыс ХобойОстров Ольхон, мыс ХобойОстров Ольхон, мыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Катание на хивусе. Остров Огой

Если существует душа у Байкала, то живёт она именно здесь, на Ольхоне.

Знаменитая фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» — это не просто слова для туристов.

Это ключ, отпирающий дверь в самое сердце этого древнего озера, в его сокровенную тайну.

Ольхон — это жемчужина, оправленная в серебро льдов и золото сибирского солнца.

Его ландшафты — это застывшая музыка ветра и воды: песчаные дюны, сосновые рощи, обрывистые скалы, падающие прямо в хрустальную гладь.

И над всем этим царит величественная и загадочная Шаман-скала, молчаливый хранитель бесчисленных легенд и поверий.

Экскурсия к ней — это паломничество к истокам силы, где каждый камень дышит историей.

А после нас ждёт магия движения — головокружительное катание на хивусе.

Это не просто поездка, это полёт на ковре-самолёте над зеркальной гладью Малого Моря.

Мы будем скользить между трещинами сапфирного льда, огибать заснеженные мысы, и наш путь будет лежать до самых Ольхонских ворот.

На этом пути нам встретится остров Огой, как страж из другого измерения, чьи замёрзшие склоны хранят тишину и покой.

И затем — настоящая охота.

Но не за дичью, а за красотой.

Мы устроим фото-охоту за волшебными узорами, которые Байкал сковал в своем льду: мириады застывших пузырьков, похожих на рассыпанное шампанское, или на далёкие галактики, заключённые под ногами.

Будем кататься, смеяться, вдыхать морозный воздух, напоённый чистотой, и делать тысячи снимков на фоне бескрайней белизны.

Включено: завтрак и ужин в гостевом доме, походный обед.

Катание на хивусе. Остров ОгойКатание на хивусе. Остров ОгойКатание на хивусе. Остров ОгойКатание на хивусе. Остров Огой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прощаемся с Ольхоном. Возвращение в Бурятию. Баня и ароматная уха

Этот день подарит нам прощание с Ольхоном — но прощание торжественное, полное величия и света.

Мы увидим Байкал с разных сторон.

Это дух захватывающая панорама: бескрайняя ледяная равнина, уходящая за горизонт, обрамлённая причудливыми скалами и уютными, засыпанными снегом бухточками.

Пейзажи меняются здесь с каждым шагом: вот выветренные ветром заснеженные дюны, а вот уже обрывистый берег, разрисованный узорами наплесков.

Мы держим путь к сердцу ольхонской силы — на мыс Хобой, его самую северную оконечность.

Здесь, на краю земли, чувствуешь себя одновременно крошечным и частью чего-то бесконечно огромного.

Ветер, гуляющий по вершине скалы, рассказывает древние легенды.

И здесь, среди этой космической пустоты и свободы, нас ждёт невероятное ощущение — катание на коньках.

Не просто по катку, а по поверхности самого Байкала, под бескрайним куполом неба, где твои коньки оставляют первые следы на идеальном зеркале мира.

После насыщенного дня нас ждёт путь назад, на бурятскую сторону, в гостеприимный посёлок Усть-Баргузин.

А вечером — награда для тела и души.

Мы заезжаем в уединённый лагерь на берегу залива, где царят тишина и покой.

Нас ждёт ритуал релакса на фоне заката, который багрянцем заливает небо и лёд.

Комплекс водных процедур — это древний круговорот стихий: жаркая, дымящаяся баня, смывающая усталость, стремительный и огненный всплеск адреналина в ледяной купели Байкала и блаженное погружение в горячий чан, где можно парить в тепле, глядя на угасающие краски дня.

Завершающий аккорд: ужин байкальской кухни.

Ароматная уха, приготовленная на живом огне, или другие дары щедрого озера.

Это момент абсолютной гармонии, когда вкус еды, красота природы и теплота компании сливаются воедино, создавая незабываемые воспоминания о Байкале.

Включено: завтрак в гостевом доме, походный обед, ужин в лагере.

Прощаемся с Ольхоном. Возвращение в Бурятию. Баня и ароматная ухаПрощаемся с Ольхоном. Возвращение в Бурятию. Баня и ароматная ухаПрощаемся с Ольхоном. Возвращение в Бурятию. Баня и ароматная ухаПрощаемся с Ольхоном. Возвращение в Бурятию. Баня и ароматная уха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Чивыркуйский залив. Жаркие процедуры. Национальный обед

Сегодня, после завтрака, собираем вещи и выезжаем.

Мы едем в очень красивое место и вас будет ждать очередной сюрприз на льду.

Полные сил и бодрости и конечно же, после плотного завтрака, отправляемся на встречу новым приключениям!

Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку.

Наш гид в туристско-информационном центре национального парка подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию.

И вот мы уже в заповедных местах!

Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала – Мягкая Карга: отсюда открываются умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Нашей следующей остановкой будет священное место около речки Буртуй.

Здесь установлены две деревянные статуи, поэтому каждый гость должен попросить разрешения у духов на посещение этой местности, сделать подношение.

Выезжаем на толстый байкальский лед и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.

Прозрачный лед, гигантские торосы, причудливые сосульки и сокуи – настоящее зимнее королевство, возведенное природой и дедушкой Байкалом.

Сегодня у нас в программе «жаркие процедуры»: ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С.

Да-да, прямо на берегу Байкала вы сможете в одном купальнике лежать в горячей ванной, а перед вами будет шикарный вид на скованное льдом озеро.

Обед байкальской кухни, изумительно вкусная запеченная рыбка, приготовленная на костре!

Трансфер в город Улан-Удэ.

После приезда в город у нас будет торжественный обед в национальном кафе, где отведаем сытные блюда бурятской кухни.

Бонусом для любителей запоминающихся и ярких фотосессий – в кафе есть большой выбор национальных бурятских костюмов.

Включено: завтрак в гостевом доме, походный обед, ужин в кафе Улан-Удэ.

Чивыркуйский залив. Жаркие процедуры. Национальный обедЧивыркуйский залив. Жаркие процедуры. Национальный обедЧивыркуйский залив. Жаркие процедуры. Национальный обедЧивыркуйский залив. Жаркие процедуры. Национальный обед
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Прощание с Бурятией

Сегодня мы прощаемся с Бурятией!

После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.

До новых встреч!

Включено: завтрак в гостинице. Трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:

  • 1 ночь в пос. Устье-Баргузин;
  • 2 и 3 ночь в пос. Хужир;
  • 4 ночь в пос. Усть-Баргузин;
  • 5 ночь в Улан-Удэ.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
140 00018 000

Для семей есть трехместные номера.

Варианты проживания

Баргузинский прибой

2 ночи

Мини-гостиница при ресторане «Баргузинский прибой» расположена в поселке Усть-Баргузин. К услугам гостей бар и общий лаундж.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Усть-Баргузин, в том числе лыжным спортом.

Баргузинский прибойБаргузинский прибойБаргузинский прибойБаргузинский прибойБаргузинский прибойБаргузинский прибой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Лада»

2 ночи

Гостиница ЛАДА в посёлке Хужир на острове Ольхон в центре озера Байкал. Тихое и комфортное проживание в двух километрах от берега рядом с лесом. Компактный посёлок Хужир, в котором есть всё необходимое. Работают все операторы связи, есть супермаркет. Лада находится в тихой и спокойной части посёлка, на улице растёт много деревьев. На территории Лады есть большая русская баня. Уютная столовая, где подаётся вкусное питание от местного повара. Всегда в наличии местные деликатесы.

Отель «Лада»Отель «Лада»Отель «Лада»Отель «Лада»Отель «Лада»Отель «Лада»Отель «Лада»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Байкал Плаза»

1 ночь

4-звездочная гостиница «Байкал Плаза» находится на главной площади Улан-Удэ в 15 минутах езды от международного аэропорта «Байкал» и 5 минутах от железнодорожного вокзала. Для автовладельцев предусмотрена просторная парковка. На территории расположены салон красоты, тренажерный зал, сауна.

В номерном фонде 78 вариантов размещения различной категории и вместимости: от «Стандарта» до «Президентского люкса», где есть все необходимое для проживания и отдыха после долгой дороги. Во всех комнатах имеются удобные кровати, функциональная мебель, телевизор, индивидуальная система кондиционирования. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники, феном и гигиеническими принадлежностями.

Гостям предоставляется возможность попробовать традиционные блюда кухни кочевников в ресторане «Тэнгис», который находится на первом этаже гостиницы, где также есть бар «Лобби» с разнообразным меню напитков на любой вкус.

Отель «Байкал Плаза»Отель «Байкал Плаза»Отель «Байкал Плаза»Отель «Байкал Плаза»Отель «Байкал Плаза»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах
  • 3-хразовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня
  • Все экскурсии по программе
  • Вход в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ
  • Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Сувениры/алкоголь
  • Проживание в Улан-Удэ до или после окончания тура
Место начала и завершения?
Г. Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая обувь: непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, рассчитанная на температурный режим -20… -30 градусов. Спортивные ботинки, сапоги для зимней рыбалки (например, Nordman), валенки с резиновыми галошами, зимние «луноходы» – что будет удобно;
  • теплая одежда: термобелье и термоноски, шапка, теплые перчатки непромокаемые, теплая, непродуваемая куртка, лыжные штаны, шарф, между термобельем и курткой – в идеале флисовая кофта;
  • не забудьте купальник, тапочки резиновые, полотенце для посещения горячих источников и бани;
  • рекомендуем взять: комплект одежды для ношения в гостинице, домашние тапочки, сменную пару обуви;

Дополнительно:

  • солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
  • грелка электрическая для обуви – просушить обувь ночью в гостинице;
  • одноразовые грелки для обуви и тела;
  • салфетки влажные для личного пользования;
  • пауэрбанк для подзарядки телефона и техники;
  • личная аптечка (лекарства, которые принимаете именно Вы);
  • антисептик для рук.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Тур начинается в 9 утра (15 февраля).
Оптимальное время прибытия в аэропорт Улан-Удэ 8:20
Завершается тур в 12 часов дня (20 февраля)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Светлана
8 авг 2025
Организация тура на отлично. Гид выше всяческих похвал: внимательная, заботливая, с хорошим чувством юмора любит свою землю и людей. Питание организовано по всему маршруту качественное.
Ю
Юлия
11 июл 2025
Очень понравилась организация, размещение хорошее, кормили очень сытно и вкусно. Трансфер хороший. Тур так организован, что мы во всех местах были или только со своей группой или с небольшим количеством туристов.
Г
Галина
9 мар 2025
Спасибо большое организаторам данной экспедиции, экскурсоводу Светлане и нашим замечательным водителям😉! Места замечательные, Байкал великолепен и ослепителен, а маленькие радости, которые мы получали по пути следования, придавали нам сил и энергии. Байкал притягивает, завораживает, восхищает и очень дооолго не отпускает!!! 👍👍👍

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие туры из Улан-Удэ

Байкал. Места силы Бурятии
Пешая
На автобусе
7 дней
2 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 мар в 10:00
89 900 ₽ за человека
Экспедиция по льду Байкала
На автобусе
На снегоходах
5 дней
3 отзыва
Экспедиция по льду Байкала
Начало: Г. Улан-Удэ
10 фев в 10:00
12 фев в 10:00
90 000 ₽ за человека
Экспедиция по льду Байкала
5 дней
Экспедиция по льду Байкала
Мы будем с вами пересекать Байкал по льду
10 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 90 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ