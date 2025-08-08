Наше путешествие начнётся на восточном побережье с его величественным полуостровом Святой Нос и живописным Чивыркуйским заливом.
В нашем туре
Программа тура по дням
Встреча. Иволгинский дацан. Дорога на Байкал. Усть-Баргузин
Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, чтобы отправиться на знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, где вам подробно расскажут о религии и истории монастыря, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.
Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика.
На территории дацана вас также будет ждать сытный завтрак, чтобы подкрепиться перед дорогой на Байкал.
После завтрака отправляемся на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас будет ждать вкусный обед.
Далее едем в поселок Усть-Баргузин, где мы останавливаемся в гостевом доме.
Ужин.
Включено: завтрак в кафе на территории Иволгинского дацана, обед в кафе по дороге на Байкал, ужин в гостевом доме.
Остров Ольхон, мыс Хобой
После вкусного завтрака в нашем гостевом доме, все готовы к путешествию на Ольхон!
Мы пересекаем по льду Байкал в самой широкой его части к самой глубокой точке озера!
Мы покорим бескрайнее ледяное поле и мчим к величественному мысу Хобой.
Эти места веками источают невероятную силу, которую чувствует каждый путник.
Это незабываемые эмоции: когда выходишь на прозрачный лед, вокруг на многие километры нет никого, кроме нашей компании, а под ногами сотни метров воды!
Сделаем такие фотографии, от которых будет захватывать дух, и сотни лайков обеспечены.
Мы будто перенесемся на другую планету, где стихии правят бал.
Под нами — хрустальная толща самого глубокого озера мира, пронизанная трещинами сапфирного света.
Нас ждут марсианские пейзажи: хаотические нагромождения бирюзовых торосов, гроты, украшенные хрустальными сокуями, и гигантские, в человеческий рост, сосульки- сталактиты.
И, конечно, незабываемый горячий обед прямо на льду, под бескрайним синим небом — вкус, который не сравнить ни с чем!
Это день чистого восторга, силы и красоты.
Готовьтесь поразить свои чувства!
Вечером заселяемся в гостевой дом в поселке Хужир на Ольхоне.
Включено: завтрак, полевой горячий обед и чай по дороге, ужин.
Катание на хивусе. Остров Огой
Если существует душа у Байкала, то живёт она именно здесь, на Ольхоне.
Знаменитая фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» — это не просто слова для туристов.
Это ключ, отпирающий дверь в самое сердце этого древнего озера, в его сокровенную тайну.
Ольхон — это жемчужина, оправленная в серебро льдов и золото сибирского солнца.
Его ландшафты — это застывшая музыка ветра и воды: песчаные дюны, сосновые рощи, обрывистые скалы, падающие прямо в хрустальную гладь.
И над всем этим царит величественная и загадочная Шаман-скала, молчаливый хранитель бесчисленных легенд и поверий.
Экскурсия к ней — это паломничество к истокам силы, где каждый камень дышит историей.
А после нас ждёт магия движения — головокружительное катание на хивусе.
Это не просто поездка, это полёт на ковре-самолёте над зеркальной гладью Малого Моря.
Мы будем скользить между трещинами сапфирного льда, огибать заснеженные мысы, и наш путь будет лежать до самых Ольхонских ворот.
На этом пути нам встретится остров Огой, как страж из другого измерения, чьи замёрзшие склоны хранят тишину и покой.
И затем — настоящая охота.
Но не за дичью, а за красотой.
Мы устроим фото-охоту за волшебными узорами, которые Байкал сковал в своем льду: мириады застывших пузырьков, похожих на рассыпанное шампанское, или на далёкие галактики, заключённые под ногами.
Будем кататься, смеяться, вдыхать морозный воздух, напоённый чистотой, и делать тысячи снимков на фоне бескрайней белизны.
Включено: завтрак и ужин в гостевом доме, походный обед.
Прощаемся с Ольхоном. Возвращение в Бурятию. Баня и ароматная уха
Этот день подарит нам прощание с Ольхоном — но прощание торжественное, полное величия и света.
Мы увидим Байкал с разных сторон.
Это дух захватывающая панорама: бескрайняя ледяная равнина, уходящая за горизонт, обрамлённая причудливыми скалами и уютными, засыпанными снегом бухточками.
Пейзажи меняются здесь с каждым шагом: вот выветренные ветром заснеженные дюны, а вот уже обрывистый берег, разрисованный узорами наплесков.
Мы держим путь к сердцу ольхонской силы — на мыс Хобой, его самую северную оконечность.
Здесь, на краю земли, чувствуешь себя одновременно крошечным и частью чего-то бесконечно огромного.
Ветер, гуляющий по вершине скалы, рассказывает древние легенды.
И здесь, среди этой космической пустоты и свободы, нас ждёт невероятное ощущение — катание на коньках.
Не просто по катку, а по поверхности самого Байкала, под бескрайним куполом неба, где твои коньки оставляют первые следы на идеальном зеркале мира.
После насыщенного дня нас ждёт путь назад, на бурятскую сторону, в гостеприимный посёлок Усть-Баргузин.
А вечером — награда для тела и души.
Мы заезжаем в уединённый лагерь на берегу залива, где царят тишина и покой.
Нас ждёт ритуал релакса на фоне заката, который багрянцем заливает небо и лёд.
Комплекс водных процедур — это древний круговорот стихий: жаркая, дымящаяся баня, смывающая усталость, стремительный и огненный всплеск адреналина в ледяной купели Байкала и блаженное погружение в горячий чан, где можно парить в тепле, глядя на угасающие краски дня.
Завершающий аккорд: ужин байкальской кухни.
Ароматная уха, приготовленная на живом огне, или другие дары щедрого озера.
Это момент абсолютной гармонии, когда вкус еды, красота природы и теплота компании сливаются воедино, создавая незабываемые воспоминания о Байкале.
Включено: завтрак в гостевом доме, походный обед, ужин в лагере.
Чивыркуйский залив. Жаркие процедуры. Национальный обед
Сегодня, после завтрака, собираем вещи и выезжаем.
Мы едем в очень красивое место и вас будет ждать очередной сюрприз на льду.
Полные сил и бодрости и конечно же, после плотного завтрака, отправляемся на встречу новым приключениям!
Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку.
Наш гид в туристско-информационном центре национального парка подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию.
И вот мы уже в заповедных местах!
Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала – Мягкая Карга: отсюда открываются умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Нашей следующей остановкой будет священное место около речки Буртуй.
Здесь установлены две деревянные статуи, поэтому каждый гость должен попросить разрешения у духов на посещение этой местности, сделать подношение.
Выезжаем на толстый байкальский лед и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.
Прозрачный лед, гигантские торосы, причудливые сосульки и сокуи – настоящее зимнее королевство, возведенное природой и дедушкой Байкалом.
Сегодня у нас в программе «жаркие процедуры»: ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С.
Да-да, прямо на берегу Байкала вы сможете в одном купальнике лежать в горячей ванной, а перед вами будет шикарный вид на скованное льдом озеро.
Обед байкальской кухни, изумительно вкусная запеченная рыбка, приготовленная на костре!
Трансфер в город Улан-Удэ.
После приезда в город у нас будет торжественный обед в национальном кафе, где отведаем сытные блюда бурятской кухни.
Бонусом для любителей запоминающихся и ярких фотосессий – в кафе есть большой выбор национальных бурятских костюмов.
Включено: завтрак в гостевом доме, походный обед, ужин в кафе Улан-Удэ.
Прощание с Бурятией
Сегодня мы прощаемся с Бурятией!
После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.
До новых встреч!
Включено: завтрак в гостинице. Трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:
- 1 ночь в пос. Устье-Баргузин;
- 2 и 3 ночь в пос. Хужир;
- 4 ночь в пос. Усть-Баргузин;
- 5 ночь в Улан-Удэ.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|140 000
|18 000
Для семей есть трехместные номера.
Варианты проживания
Баргузинский прибой
Мини-гостиница при ресторане «Баргузинский прибой» расположена в поселке Усть-Баргузин. К услугам гостей бар и общий лаундж.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Усть-Баргузин, в том числе лыжным спортом.
Отель «Лада»
Гостиница ЛАДА в посёлке Хужир на острове Ольхон в центре озера Байкал. Тихое и комфортное проживание в двух километрах от берега рядом с лесом. Компактный посёлок Хужир, в котором есть всё необходимое. Работают все операторы связи, есть супермаркет. Лада находится в тихой и спокойной части посёлка, на улице растёт много деревьев. На территории Лады есть большая русская баня. Уютная столовая, где подаётся вкусное питание от местного повара. Всегда в наличии местные деликатесы.
Отель «Байкал Плаза»
4-звездочная гостиница «Байкал Плаза» находится на главной площади Улан-Удэ в 15 минутах езды от международного аэропорта «Байкал» и 5 минутах от железнодорожного вокзала. Для автовладельцев предусмотрена просторная парковка. На территории расположены салон красоты, тренажерный зал, сауна.
В номерном фонде 78 вариантов размещения различной категории и вместимости: от «Стандарта» до «Президентского люкса», где есть все необходимое для проживания и отдыха после долгой дороги. Во всех комнатах имеются удобные кровати, функциональная мебель, телевизор, индивидуальная система кондиционирования. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники, феном и гигиеническими принадлежностями.
Гостям предоставляется возможность попробовать традиционные блюда кухни кочевников в ресторане «Тэнгис», который находится на первом этаже гостиницы, где также есть бар «Лобби» с разнообразным меню напитков на любой вкус.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах
- 3-хразовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня
- Все экскурсии по программе
- Вход в национальный парк
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ
- Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Сувениры/алкоголь
- Проживание в Улан-Удэ до или после окончания тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая обувь: непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, рассчитанная на температурный режим -20… -30 градусов. Спортивные ботинки, сапоги для зимней рыбалки (например, Nordman), валенки с резиновыми галошами, зимние «луноходы» – что будет удобно;
- теплая одежда: термобелье и термоноски, шапка, теплые перчатки непромокаемые, теплая, непродуваемая куртка, лыжные штаны, шарф, между термобельем и курткой – в идеале флисовая кофта;
- не забудьте купальник, тапочки резиновые, полотенце для посещения горячих источников и бани;
- рекомендуем взять: комплект одежды для ношения в гостинице, домашние тапочки, сменную пару обуви;
Дополнительно:
- солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
- грелка электрическая для обуви – просушить обувь ночью в гостинице;
- одноразовые грелки для обуви и тела;
- салфетки влажные для личного пользования;
- пауэрбанк для подзарядки телефона и техники;
- личная аптечка (лекарства, которые принимаете именно Вы);
- антисептик для рук.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.