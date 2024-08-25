Но даже после того, как турист объедет всё
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
До 8:30 Встреча в аэропорту. Обзорная по г. Иркутску.
Мы заберём вас из аэропорта Иркутска и, перед тем, как отвезти к Байкалу, провезём небольшим экскурсионным маршрутом по столице восточной Сибири.
Гид покажет белоснежную Спасскую церковь – первую каменную городскую постройку. Также вы увидите место, неразрывно связанное с легендарным адмиралом Колчаком, и сибирскую вариацию Арбата XVIII-XIX веков.
13:00 Трансфер в Листвянку.
По окончании короткого исторического экскурса мы покинем город, чтобы буквально через час перед нами предстали водные просторы могучего озера.
14.00 Заселение в отель.
15:30 Обзорная по Листвянке (Байкальский музей, канатная дорога).
После заселения в отель и обеда отправимся на экскурсию в Байкальский лимнологический музей. Он уникален, потому что практически вся его экспозиция посвящена Байкалу. Вас посвятят во все детали: геологическое строение, ландшафты, обитатели берегов и глубин. Кроме того, вы увидите нерп – самых симпатичных и милых байкальских эндемиков.
Пришло время восхититься видами байкальских волн с высоты птичьего полёта. Для этого поднимемся по канатной дороге на высоту в 728,4 м. Она называется Камень Черского. Рядом с вершиной расположена обзорная площадка, с которой открывается захватывающее зрелище: величественный заснеженный хребет Хамар-Дабан, Байкал и исток Ангары.
19:00 Ужин в отеле.
Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
- питание: обед, ужин.
Листвянка - КЖБД - Иркутск
7:30 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер на пирс, посадка на поезд.
Во второй день, после раннего завтрака, мы переправимся через Ангару и в порту Байкал сядем на ретропоезд.* В состав входят современные вагоны, которые возглавляет паровозная тяга. Этот транспорт сделает стандартную поездку настоящим путешествием во времени по эпохе конца XIX - начала XX века. Именно тогда была построена Кругобайкальская железная дорога.
Вам доведётся оценить мастерство талантливых зарубежных и отечественных архитекторов, участвовавших в написании проекта КБЖД. Вы впечатлитесь укрепляющими подпорными стенками с итальянской кладкой, высокими виадуками с идеальными арками и длинными тоннелями с закруглёнными галереями. Также обратите внимание, насколько удачно переплетаются рукотворные сооружения с природными красотами.
20:00 Прибытие в Иркутск и трансфер в отель.
Экскурсия подойдёт к концу вечером на ж/д вокзале Иркутска, откуда мы поедем в отель.
*Обратите внимание: в зависимости от расписания поездов экскурсия может пройти по водному маршруту на катере вдоль береговой линии. Вы рассмотрите все элементы КБЖД в сочетании с богатой природой. Если состоится этот вариант программы, обзорная экскурсия по Листвянке перенесётся на второй день.
21:00 Ужин за свой счет.
- питание: завтрак, обед.
Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер на Ольхон.
Сегодня мы сменим локацию. Буквально через несколько часов после завтрака в отеле вы окажетесь на острове Ольхон — в одном из самых желанных путешественниками мест Прибайкалья.
13:00 Обед в придорожном кафе за свой счет.
По дороге остановимся в придорожном кафе и полакомимся бурятскими буузами.
16:00 Заселение на базу отдыха и обзорная экскурсия.
Сразу после прибытия на остров заселимся в отель и успеем до ужина прогуляться к скале Шаманка. Это самая узнаваемая ольхонская достопримечательность, которая изображена на большинстве памятных фотографий. Место имеет невероятно мощную энергетику из-за проводимых здесь традиционных шаманских ритуалов.
Ещё одна, не менее знаменитая локация расположена рядом — 13 священных столбов Сэргэ, чтобы призываемые шаманом духи могли привязать к ним своих небесных коней.
После прогулки вернёмся обратно в отель, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым насыщенным днём.
19:00 Ужин в отеле.
- питание: завтрак, ужин.
Мыс Хобой
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Старт экскурсии на Хобой.
Мы отправляемся в настоящее Место силы — приготовьтесь испытать глубокие насыщенные эмоции! Здесь каждый сантиметр земли напитан первобытной шаманской энергией.
После завтрака мы сядем на УАЗ-буханку – самый подходящий по меркам местного ландшафта автомобиль, и поедем на мыс Хобой, расположенныйв самой северной точке острова. До некоторого момента локация была священной, и туристы её не посещали, настолько сакральными были выполняемые здесь обряды.
Помимо этого, Хобой является первоклассной обзорной площадкой на самую широкую часть озера, так называемый, «большой Байкал». Именно в этом месте в полной мере ощутим размах могучего озера и его масштабы! Для вас накроют обед прямо на свежем воздухе, чтобы вы могли не отрываться от вида байкальских просторов.
На обратном пути посетим природные памятники: эффектный скальник Три брата и урочище Песчаное, известное своими великолепными дюнами. К ужину прибудем в отель.
17:00 Возвращение на базу отдыха.
19:00 Ужин в отеле включен.
- питание: завтрак, обед, ужин.
Ольхон
9:00 Завтрак в отеле включен.
Этот день будет в вашем полном распоряжении, ведь он свободен от основной программы! Вы можете посетить музей, а затем отведать ольхонскую кухню в одном из местных кафе. Или спуститесь к побережью, чтобы позагорать и покататься на сап-бордах.
Также вы сможете взять в аренду велосипеды или устроить конную прогулку. Если предпочитаете, чтобы мы организовали эти сутки за вас – выберите дополнительную активность при бронировании тура заранее. Наши менеджеры могут предложить экскурсию по южной части острова, водный маршрут к острову Огой или вечернюю прогулку на катере по островам Малого моря.
Прекрасным завершением дня станет незабываемый ольхонский закат. Почему он обязательно неописуемо красив? Да потому что Ольхон — одно из самых солнечных мест на планете.
19:00 Ужин в отеле.
- питание: завтрак, ужин.
Ольхон - п. Усть-Баргузин
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер на катере в п. Усть-Баргузин.
В шестой день тура мы снова изменим своё местоположение и отправимся навстречу новым приключениям. После завтрака в отеле пройдём к береговой линии и сядем на быстроходный катер. На нём обогнём Ольхон и пересечём озеро к противоположному берегу, чтобы причалить в п. Усть-Баргузин.
17:00 Заселение на базу отдыха.
Заселимся в отель и пообедаем, а затем вернёмся на красивейший берег, чтобы до самого вечера наслаждаться неторопливым пляжным отдыхом. Вам нужно хорошо отдохнуть перед предстоящими активными мероприятиями!
19:00 Ужин в отеле.
- питание: завтрак, обед, ужин.
Баргузинская долина
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Экскурсия в Баргузинскую долину, обед-пикник.
Сегодня вас ждёт автомобильная экскурсия по невероятной Баргузинской долине, богатой природными, историческими и культурными знаковыми местами. Эта земля особенно почитаема местными жителями, так как считается родиной матери Чингисхана. Первая остановка — в селе Баргузин, чтобы познакомиться с величавым собором Преображения. После заедем на обед в Улюн: попробуете сочные буузы, хрустящие хуушууры и ароматный бухлёр.
Следующая точка маршрута — дацан «Дворец Богини Янжимы», расположенный у подножия гор Баргузинского хребта. Дворец прославился способностью давать материнство, ради которого сюда съезжается множество людей с разных концов страны.
Ещё один феномен долины – Ининский сад камней. Это необычный комплекс каменных глыб, которые словно выросли из земли. Некоторые булыжники довольно внушительных размеров - порядка 4 м в обхвате. А у подножия Икатского хребта вы увидите живописные скалы, которые неизменно вызывают ассоциации с развалинами древнего замка. Местные нарекли его Сувинским саксонским замком или Cувинской Cаксонией. К ужину вернёмся в отель в п. Усть-Баргузин.
19:00 Ужин в отеле.
- питание: завтрак, обед, ужин.
П. Усть-Баргузин
Доброе байкальское утро! Пора передохнуть от поездок. Предлагаем провести день в своё удовольствие! Напоминаем, что в Усть-Баргузине есть романтичные пляжи для уединённого отдыха, где вы сможете побыть в тишине и спокойствии со своими близкими.
Кстати, байкальский загар держится намного дольше, чем морской. Не упустите возможность получить такой нужный всем витамин D, лёжа на золотистом песке и слушая плеск волн с криками чаек.
П. Усть-Баргузин - Иволгинский дацан - г. Улан-Удэ
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер в Улан-Удэ. Экскурсия в Иволгинский дацан.
В очередной раз сменим обстановку, чтобы получить свежую порцию впечатлений и увидть что-то ранее вам неизведанное! Едем в столицу Бурятии.
13:00 Обед за свой счет.
По дороге посетим Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» —значимое для местной культуры место. Это комплекс-монастырь из очень зрелищных и красочных дацанов, который является центром буддийской традиционной Сангхи всей страны, а также историческим и архитектурным памятником. Во время экскурсии вы прикоснётесь к незримой материи из сплетений буддийской философии и, возможно, приобретёте новые взгляды на жизнь.
Во второй половине дня мы прибудем в Улан-Удэ. Как проведёте вечер: отдохнёте в отеле или прогуляетесь по городу — решайте сами.
17:00 Заселение в гостиницу.
19:00 Ужин за свой счет.
- питание: завтрак.
С. Тарбагатай
09:00 Завтрак в отеле.
10:30 Трансфер в Тарбагатай.
В десятый день путешествия для вас проведут ещё один яркий культурно-исторический экскурс «В гостях у Семейских».
Семейские появились в Сибири во второй половине XVII века, а до этого жили на допетровской Московской Руси. Это представители старообрядчества, носители древнего этноконфессионального кода. ЮНЕСКО нарекла их «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» за скрупулёзно воссозданный русский народный быт.
14:00 Обед у Семейских.
Мы осмотрим музей быта старообрядцев и посетим древне-православный храм, побываем на подворье староверов, увидим их обряды, обычаи. На обед нам накроют стол с блюдами старорусской кухни. После чего мы отправимся в обратную дорогу до Улан-Удэ, где проведём свободный вечер в отеле.
19:00 Ужин за свой счет.
- питание: завтрак, обед.
Улан-Удэ
09:00 Завтрак в отеле.
После пробуждения в заключительный день тура, вы, наконец, можете поддаться приятной усталости от продолжительного и яркого путешествия.
10:00 Трансфер в аэропорт.
Время для неспешных сборов и вкусного завтрака поможет утихомирить мысли о полученных впечатлениях и настроиться на дорогу домой. Трансфер в улан-удэнский аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах по маршруту в номерах с удобствами:
- в Листвянке, отель Крестовая Падь или аналогичного класса;
- в Иркутске, отель «Звезда»;
- на Ольхоне, база отдыха Ольхонские Терема или аналогичного класса;
- в п. Усть-Баргузин, гостиница «Баргузинский прибой» или аналогичного класса;
- в Улан-Удэ, отель «Саган-Морин».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|131000
|Одноместное
|153000
|Скидка для детей до 12 лет
|10% (5% по акции РБ)
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Крестовая Падь» 3
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.
Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.
Ольхонские терема
Баргузинский прибой
Мини-гостиница при ресторане «Баргузинский прибой» расположена в поселке Усть-Баргузин.
К услугам гостей бар и общий лаундж.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi.
Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Усть-Баргузин, в том числе лыжным спортом.
Звезда
Гостиничный комплекс «Звезда» находится в городе Иркутск.
Для гостей подготовлено несколько категорий номеров: Стандарт, Джуниор Сюит, Люкс и Президентский номер. Для детей предусмотрена кроватка. Стильные номера, выполненные в светлых тонах, оснащены всем необходимым: мягкой кроватью, телевизором, письменным столом, собственной ванной комнатой.
Завтрак включен в стоимость, а пообедать и поужинать отдыхающие могут в двух ресторанах, расположенных на территории.
Для тех посетителей, которые приехали на своем автомобиле, есть бесплатная парковка. Для разнообразия досуга отдыхающие могут воспользоваться баней и сауной. Гостиничный комплекс находится в экологически чистом районе города, поэтому рекомендуется совершить пешие прогулки. Центр города - в 4 км. Расстояние до аэропорта - 1,4 км, до железнодорожного вокзала - 5,3 км.
Саган-Морин
Отель «Сагаан Морин» находится в 0,8 км от центра Улан-Удэ, неподалеку от значимых городских мест и объектов инфраструктуры.
Номерной фонд составляют 85 современных номеров. Они различаются по категориям, но все оснащены комфортабельной мебелью, скоростным Wi-Fi и предметами личной гигиены. Из окон верхних этажей шестнадцатиэтажного здания можно полюбоваться великолепной панорамой города.
Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол». В ресторане на втором этаже подаются блюда бурятской национальной кухни.
Рядом знаменитая Площадь Советов. Расположение в пешей доступности от остановок общественного транспорта позволит добраться до любой интересующей достопримечательности, музея или театра. А на территории отеля для гостей доступен тренажерный зал, бассейн и сауна. Расстояние до аэропорта – 11 км, до железнодорожного вокзала – 0,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в Листвянке, отель "Крестовая Падь" или аналогичного классана Ольхоне, база отдыха "Ольхонские Терема" или аналогичного классав Усть-Баргузине, база "Баргузинский прибой" или аналогичного класса
- В Листвянке, отель «Крестовая Падь» или аналогичного класса
- На Ольхоне, база отдыха «Ольхонские Терема» или аналогичного класса
- В Усть-Баргузине, база «Баргузинский прибой» или аналогичного класса
- Трансферы по программе на Мерседес спринтер и на УАЗах по острову Ольхон
- Экскурсия на Хобой на УАЗах
- Экскурсия по КБЖД
- Экскурсия в Баргузинскую Долину на УАЗах
- Билеты на канатную дорогу и музей в Листвянке
- Переход на быстроходном катере: Ольхон - Максимиха
- Программа в с. Тарбагатай
- Экскурсия в Иволгинский дацан
- Обзорная экскурсия по г. Иркутску
- Питание: 10 завтраков, 6 обедов, 8 ужинов
- Сопровождение гида все дни программы
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из Улан-Удэ
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь и носки:
- Беговые кроссовки. Возле озера нет асфальтированных дорог. Берите лёгкую и быстросохнущую обувь. Такая есть в продаже у Asics, Nike, Salomon.
- Шлепанцы. Пригодятся при походе в баню и бассейн, а также в номере. Особых требований нет. Главное, чтобы не скользили.
- Сандалии. Лучше всего подобрать обувь с фиксацией стопы и закрытыми носком. Покупайте модели Salomon с подошвой Contagrip и не прогадаете.
- Треккинговые ботинки. Лёгкость, непромокаемость и хорошая фиксация стопы — вот основные требования к вашим ботинкам. Такие модели продаются у North Face, Keen и Scarpa.
- Носки. Активность клещей в Прибайкалье приходится на май-июль. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
Верхняя одежда:
При выборе курток, штанов, футболок опирайтесь на следующие аспекты:
- полная водонепроницаемость желательно брать ветровки с хорошей защитной мембраной, например, Columbia или Helly Hansen
- ветрозащитные свойства выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock
- «дышащая» ткань одежда, которая будет прилегать к телу тоже имеет большое значение. Возьмите хлопковые футболки и несколько синтетических из материала с системой Dryfit они отводят влагу от кожи и быстро сохнут.
- выносливость ваша одежда должна выдерживать долгие переходы и плохую погоду. Ветровки из лёгкой ткани будут легко отстирываться, а шорты из эластичного материала (например, 4WayStretch) сослужат отличную службу на горном треккинге.
Головной убор:
Байкал очень переменчив. Летом здесь печёт не хуже, чем на южных курортах. Чтобы защититься от солнечного или теплового удара, обязательно берите с собой панаму или бейсболку светлого оттенка. По вечерам или в непогоду, напротив, рекомендуем брать легкие шапки, закрывающие уши от ветра.
Что ещё взять:
- Спортивная сумка или лёгкий рюкзак.
- Солнцезащитные очки с поляризацией света.
- Солнцезащитное средство с высоким SPF.
- Мини-аптечка с повседневными лекарствами.
- Репелленты от клещей и комаров.
- Купальные плавки, купальник.
- Тёплая пижама.
- Налобный фонарик и запасные батарейки.
- Фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Наша компания оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)
На какое время брать билеты?
Если приобретаете билеты в день тура, то нужно прилететь (приехать поездом) в город Иркутск до 8:30 (местного времени), либо прилететь заранее на день раньше и остановиться в гостинице/отеле.
Мы забираем из аэропорта, с ж/д вокзала и из гостиниц (которые находятся в центре города или в районе аэропорта, район солнечный и октябрьский).
Обращаем ваше внимание, в последний день тура мы будем в городе Улан-Удэ.
Какие есть особенности путешествий по Байкалу?
Летний Байкал предлагает большое разнообразие развлечений: водные прогулки, купание в термальных источниках, пешие походы по тайге, треккинг по горным ущельям. К каждой из этих активностей следует подготавливаться с учётом байкальской специфики.
- Средние температуры в июле – августе: от +15 до +25.
- Средняя температура на поверхности Байкала: от +8 до +9.
- Температура воды в отдельных заливах: от +20 до +23.
На Байкале почти нет дорог. Без подходящей обуви вы рискуете получить травму и очень серьёзные мозоли.
Из-за ветра жара не ощущается. Но это не отменяет возможность получить солнечный удар. Особенно это опасно во время подъёма в сопки.
На Байкале не так много насекомых, но опасность клещей и комаров всё равно присутствует.
Мы подготовили список экипировки, который упростит вам сборы и поможет ничего не забыть (см. раздел «Важно знать»).
Обычно летом на Байкале тепло. Но в некоторых локациях по ночам температура опускается достаточно низко. К тому же нельзя забывать про непогоду, которая может застать в самый неподходящий момент.