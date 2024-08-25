1 день

Иркутск - Листвянка

До 8:30 Встреча в аэропорту. Обзорная по г. Иркутску.

Мы заберём вас из аэропорта Иркутска и, перед тем, как отвезти к Байкалу, провезём небольшим экскурсионным маршрутом по столице восточной Сибири.

Гид покажет белоснежную Спасскую церковь – первую каменную городскую постройку. Также вы увидите место, неразрывно связанное с легендарным адмиралом Колчаком, и сибирскую вариацию Арбата XVIII-XIX веков.

13:00 Трансфер в Листвянку.

По окончании короткого исторического экскурса мы покинем город, чтобы буквально через час перед нами предстали водные просторы могучего озера.

14.00 Заселение в отель.

15:30 Обзорная по Листвянке (Байкальский музей, канатная дорога).

После заселения в отель и обеда отправимся на экскурсию в Байкальский лимнологический музей. Он уникален, потому что практически вся его экспозиция посвящена Байкалу. Вас посвятят во все детали: геологическое строение, ландшафты, обитатели берегов и глубин. Кроме того, вы увидите нерп – самых симпатичных и милых байкальских эндемиков.

Пришло время восхититься видами байкальских волн с высоты птичьего полёта. Для этого поднимемся по канатной дороге на высоту в 728,4 м. Она называется Камень Черского. Рядом с вершиной расположена обзорная площадка, с которой открывается захватывающее зрелище: величественный заснеженный хребет Хамар-Дабан, Байкал и исток Ангары.

19:00 Ужин в отеле.

Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.