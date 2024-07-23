2 день

Баргузинская долина. Дворец Богини Янжимы

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину.

Долина расположена между Барузинским и Икатским хребтами, место, где формируется и впадает в Байкал река Баргузин, третий по величине приток озера, имеет уникальный микроклимат и рельеф, где одновременно можно видеть горы и леса, реки и озера, заливные луга и болота, степи и песчаные дюны, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.

Обед бурятской национальной кухни.

Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима – покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.

Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.

Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун» (бык-камень), это шаманское место силы.

Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.

Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка.

Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.

Вечером возвращаемся в Максимиху.

Питание: завтрак, обед, ужин.