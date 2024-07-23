Путешествие на Байкал по Бурятии

Акция! Снижение стоимости на заезд с 24 по 28 июня! Стоимость 70 000 рублей вместо 79 000 рублей.

Выгода 9 000 рублей! В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сфотографируетесь на самом длинном песчаном пляже Байкала!
5
3 отзыва
Путешествие на Байкал по Бурятии
Путешествие на Байкал по Бурятии
Путешествие на Байкал по Бурятии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский Дацан. Баргузинский тракт

Начало тура в 9 часов из аэропорта Улан-Удэ.

Гостей, приехавших раньше, забираем из отеля.

Экскурсия в Иволгинский Дацан (монастырь), центр буддизма России.

Обход по территории комплекса, экскурсия, знакомство с феноменом буддийской религии нетленным ламой «Даши Доржо Этигэловым».

Завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана.

Далее проезжаем через город Улан-Удэ, краткая обзорная экскурсия в центре города.

Выезд на Баргузинский тракт, путевая экскурсия к Байкалу, с остановками в сакральных местах («обо» на перевале Пыхта, заимка Хаим на берегу чистой горной реки, Сретенский женский монастырь, памятник природы – скала Черепаха, мыс Крестовый, вход в Баргузинскую долину).

Размещение в современном отеле в селе Максимиха.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Иволгинский Дацан. Баргузинский трактИволгинский Дацан. Баргузинский трактИволгинский Дацан. Баргузинский трактИволгинский Дацан. Баргузинский тракт
2 день

Баргузинская долина. Дворец Богини Янжимы

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину.

Долина расположена между Барузинским и Икатским хребтами, место, где формируется и впадает в Байкал река Баргузин, третий по величине приток озера, имеет уникальный микроклимат и рельеф, где одновременно можно видеть горы и леса, реки и озера, заливные луга и болота, степи и песчаные дюны, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.

Обед бурятской национальной кухни.

Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима – покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.

Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.

Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун» (бык-камень), это шаманское место силы.

Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.

Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка.

Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.

Вечером возвращаемся в Максимиху.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Баргузинская долина. Дворец Богини ЯнжимыБаргузинская долина. Дворец Богини ЯнжимыБаргузинская долина. Дворец Богини ЯнжимыБаргузинская долина. Дворец Богини Янжимы
3 день

Забайкальский национальный парк

Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.

Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам.

Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а донная грязь сапропель обладает целебными свойствами.

Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).

Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!

Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале.

Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.

Водное путешествие на катере по живописным бухтам Чивыркуйского залива.

Обед байкальской кухни на корабле.

В бухте Змеевая желающие принимают ванны в термальных источниках.

Вечером приезжаем в кемпинг на песчаный пляж.

Здесь прямо на берегу Байкала мы попаримся в баньке.

Ужин байкальской кухни, приготовленный на костре, на берегу Байкала.

По программе для туров 24-28 июня и 01-05 июля 2024 вечером возвращаемся в Максимиху.

По программе для туров 11-15 июля 2024 и 13-17 июля 2024 ночуем в палаточном кемпинге на берегу Байкала.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Забайкальский национальный паркЗабайкальский национальный паркЗабайкальский национальный паркЗабайкальский национальный парк
4 день

Экскурсия в дацан Ринпоче Багша

Возвращение в Улан-Удэ.

В городе у нас торжественный обед в национальном кафе, где мы угостимся блюдами бурятской кухни.

Экскурсия в дацан Ринпоче Багша, он находится на возвышенности, со смотровой площадки открывается великолепный вид на весь город Улан-Удэ.

Неспешна прогуляемся по"Тропе долгой жизни" вокруг дацана.

Можно покормить или просто посмотреть на белок.

Найти беседку со своим символом Восточного гороскопа.

Покупка сувениров.

Заселение в отель.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия в дацан Ринпоче БагшаЭкскурсия в дацан Ринпоче БагшаЭкскурсия в дацан Ринпоче БагшаЭкскурсия в дацан Ринпоче Багша
5 день

Отъезд

Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает 2-3-местное проживание.

Вариант размещения зависит от даты заезда:

24-28 июня 20243 ночи глэмпинг «Тайга» (с. Максимиха), 1 ночь отель «Бурятия» (Улан-Удэ)
1-5 июля 20243 ночи отель «Супер» (с. Максимиха), 1 ночь отель «Бурятия» (Улан-Удэ)
11-15 июля, 13-17 июля 20242 ночи глэмпинг «Тайга», 1 ночь палаточный лагерь на берегу Баргузинского залива (кэмпинг в Забайкальском нац. парке). Формат «Барбекю-пати под звездным небом», 1 ночь отель «Бурятия» (Улан-Удэ)

Варианты проживания

Глэмпинг «Тайга»

3 ночи

К проживанию представлены уютные А-фрейм домики, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, ванная комната с душем и комплектом полотенец.

Кухонный уголок оснащен бытовой техникой для приготовления или разогрева пищи, а также обеденной зоной. На территории можно воспользоваться мангалом.

Глэмпинг «Тайга»Глэмпинг «Тайга»Глэмпинг «Тайга»Глэмпинг «Тайга»Глэмпинг «Тайга»

Отель «Супер»

3 ночи

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, отопление, терраса.

Отель «Супер»Отель «Супер»Отель «Супер»Отель «Супер»Отель «Супер»

Глэмпинг «Тайга» и палаточный лагерь (2+1 ночи)

3 ночи

В заезды 11-15 июля, 13-17 июля 2024 предусматривается размещение: 2 ночи в глэмпинге «Тайга» и 1 ночь в палаточном лагере на берегу Баргузинского залива (кэмпинг в Забайкальском нац. парке). Формат «Барбекю-пати под звездным небом».

Проживание в кэмпинговых палатках (высота 2.2м), походные кровати, спальники с бельем), походная баня, электрогенератор для освещения и зарядки. На территории кэмпинга есть туалеты.

Отель «Бурятия»

1 ночь

Отель «Бурятия» расположен в центре Улан-Удэ. На территории отеля есть кафе «Чашка», где гости могут попробовать блюда европейской и национальной кухни. В отеле можно забронировать конференц-залы от 50 до 500 мест для проведения различных мероприятий: тренингов, семинаров, корпоративных вечеринок, кофе-брейков или праздничных банкетов. Гостям доступны и другие услуги, например, беспроводной интернет, гладильная комната, вызов такси и организация трансфера, услуга звонка-будильника, камера хранения и парковка на территории отеля. Безопасность обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением и службой безопасности.

Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Максимиха и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ
  • Трех-четырех разовое питание все дни
  • Все трансферы
  • Дополнительная медицинская страховка на даты тура
  • Экскурсионное обслуживание, въезды на территорию Национального парка, бухты Змеиная, вход на территорию Иволгинского дацана и т. д
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Личный расходы
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 июл 2024
Спасибо за прекрасно проведенное время тура.
Ю
22 июл 2023
Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
Покупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная
Ш
4 июл 2023
Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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