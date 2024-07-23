Выгода 9 000 рублей! В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сфотографируетесь на самом длинном песчаном пляже Байкала!
Программа тура по дням
Иволгинский Дацан. Баргузинский тракт
Начало тура в 9 часов из аэропорта Улан-Удэ.
Гостей, приехавших раньше, забираем из отеля.
Экскурсия в Иволгинский Дацан (монастырь), центр буддизма России.
Обход по территории комплекса, экскурсия, знакомство с феноменом буддийской религии нетленным ламой «Даши Доржо Этигэловым».
Завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана.
Далее проезжаем через город Улан-Удэ, краткая обзорная экскурсия в центре города.
Выезд на Баргузинский тракт, путевая экскурсия к Байкалу, с остановками в сакральных местах («обо» на перевале Пыхта, заимка Хаим на берегу чистой горной реки, Сретенский женский монастырь, памятник природы – скала Черепаха, мыс Крестовый, вход в Баргузинскую долину).
Размещение в современном отеле в селе Максимиха.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Баргузинская долина. Дворец Богини Янжимы
Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину.
Долина расположена между Барузинским и Икатским хребтами, место, где формируется и впадает в Байкал река Баргузин, третий по величине приток озера, имеет уникальный микроклимат и рельеф, где одновременно можно видеть горы и леса, реки и озера, заливные луга и болота, степи и песчаные дюны, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.
Обед бурятской национальной кухни.
Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима – покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.
Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.
Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун» (бык-камень), это шаманское место силы.
Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.
Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка.
Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.
Вечером возвращаемся в Максимиху.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Забайкальский национальный парк
Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.
Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам.
Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а донная грязь сапропель обладает целебными свойствами.
Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).
Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!
Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале.
Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.
Водное путешествие на катере по живописным бухтам Чивыркуйского залива.
Обед байкальской кухни на корабле.
В бухте Змеевая желающие принимают ванны в термальных источниках.
Вечером приезжаем в кемпинг на песчаный пляж.
Здесь прямо на берегу Байкала мы попаримся в баньке.
Ужин байкальской кухни, приготовленный на костре, на берегу Байкала.
По программе для туров 24-28 июня и 01-05 июля 2024 вечером возвращаемся в Максимиху.
По программе для туров 11-15 июля 2024 и 13-17 июля 2024 ночуем в палаточном кемпинге на берегу Байкала.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия в дацан Ринпоче Багша
Возвращение в Улан-Удэ.
В городе у нас торжественный обед в национальном кафе, где мы угостимся блюдами бурятской кухни.
Экскурсия в дацан Ринпоче Багша, он находится на возвышенности, со смотровой площадки открывается великолепный вид на весь город Улан-Удэ.
Неспешна прогуляемся по"Тропе долгой жизни" вокруг дацана.
Можно покормить или просто посмотреть на белок.
Найти беседку со своим символом Восточного гороскопа.
Покупка сувениров.
Заселение в отель.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает 2-3-местное проживание.
Вариант размещения зависит от даты заезда:
|24-28 июня 2024
|3 ночи глэмпинг «Тайга» (с. Максимиха), 1 ночь отель «Бурятия» (Улан-Удэ)
|1-5 июля 2024
|3 ночи отель «Супер» (с. Максимиха), 1 ночь отель «Бурятия» (Улан-Удэ)
|11-15 июля, 13-17 июля 2024
|2 ночи глэмпинг «Тайга», 1 ночь палаточный лагерь на берегу Баргузинского залива (кэмпинг в Забайкальском нац. парке). Формат «Барбекю-пати под звездным небом», 1 ночь отель «Бурятия» (Улан-Удэ)
Варианты проживания
Глэмпинг «Тайга»
К проживанию представлены уютные А-фрейм домики, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, ванная комната с душем и комплектом полотенец.
Кухонный уголок оснащен бытовой техникой для приготовления или разогрева пищи, а также обеденной зоной. На территории можно воспользоваться мангалом.
Отель «Супер»
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, отопление, терраса.
Глэмпинг «Тайга» и палаточный лагерь (2+1 ночи)
В заезды 11-15 июля, 13-17 июля 2024 предусматривается размещение: 2 ночи в глэмпинге «Тайга» и 1 ночь в палаточном лагере на берегу Баргузинского залива (кэмпинг в Забайкальском нац. парке). Формат «Барбекю-пати под звездным небом».
Проживание в кэмпинговых палатках (высота 2.2м), походные кровати, спальники с бельем), походная баня, электрогенератор для освещения и зарядки. На территории кэмпинга есть туалеты.
Отель «Бурятия»
Отель «Бурятия» расположен в центре Улан-Удэ. На территории отеля есть кафе «Чашка», где гости могут попробовать блюда европейской и национальной кухни. В отеле можно забронировать конференц-залы от 50 до 500 мест для проведения различных мероприятий: тренингов, семинаров, корпоративных вечеринок, кофе-брейков или праздничных банкетов. Гостям доступны и другие услуги, например, беспроводной интернет, гладильная комната, вызов такси и организация трансфера, услуга звонка-будильника, камера хранения и парковка на территории отеля. Безопасность обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением и службой безопасности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт
- Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Максимиха и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ
- Трех-четырех разовое питание все дни
- Все трансферы
- Дополнительная медицинская страховка на даты тура
- Экскурсионное обслуживание, въезды на территорию Национального парка, бухты Змеиная, вход на территорию Иволгинского дацана и т. д
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Личный расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.