В Виктория Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

О Ольга Буддизм. Байкал и Бурятия Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.

Н Надежда Буддизм. Байкал и Бурятия Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

В Валентина Буддизм. Байкал и Бурятия Тур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.

Ю Юлия Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

Ю Юлия Путешествие на Байкал по Бурятии Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.

Ш Шлюпикова Путешествие на Байкал по Бурятии Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.