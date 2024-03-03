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Авторский тур
7 дней
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Байкал по Бурятии
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сфотографируетесь на самом длинном песчаном пляже Байкала»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере, в зависимости от погодных условий и других обстоятельств»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
«Вы успеете не только порыбачить, но и совершить настоящий круиз по фантастически красивым местам Байкала со стороны Бурятии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере, в зависимости от погодных условий и других обстоятельств»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Отправимся ловить хариуса и ленка на горные реки и порыбачим с катера и катамарана»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ООльга25 сентября 2023Буддизм. Байкал и БурятияЭкскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
- ННадежда21 августа 2023Буддизм. Байкал и БурятияВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ВВалентина15 августа 2023Буддизм. Байкал и БурятияТур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ЮЮлия22 июля 2023Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
- ШШлюпикова4 июля 2023Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
- ООльга24 марта 2023Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Улан-Удэ в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 авторских туров от 54 800 до 118 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Улан-Удэ на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024