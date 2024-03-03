Туры по воде в Улан-Удэ

Найдено 10 туров в категории «Водные развлечения» в Улан-Удэ, цены от 54 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
67 000 за человека
Путешествие на Байкал по Бурятии
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие на Байкал по Бурятии
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сфотографируетесь на самом длинном песчаном пляже Байкала»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
79 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере, в зависимости от погодных условий и других обстоятельств»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
«Вы успеете не только порыбачить, но и совершить настоящий круиз по фантастически красивым местам Байкала со стороны Бурятии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000 за человека
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере, в зависимости от погодных условий и других обстоятельств»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Отправимся ловить хариуса и ленка на горные реки и порыбачим с катера и катамарана»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Тур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
    Покупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобнаяПокупали тур у &quot;Большой Страны&quot; Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная
  • Ш
    Шлюпикова
    4 июля 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
  • О
    Ольга
    24 марта 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
    читать дальше

    Особенно стоит отметить организацию и проведение мероприятий на льду Байкала. Это незабываемое время… Мы очень довольны этим туром и рады, что он у нас был. Спасибо всем организаторам тура.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
  2. Путешествие на Байкал по Бурятии
  3. Знакомство с Байкалом
  4. Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
  5. Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 авторских туров от 54 800 до 118 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Улан-Удэ на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам