2 день

Чивыркуйский залив. Горячие источники

Завтрак в гостинице.

Посадка в автомобили УАЗы (только на них мы сможем добраться до горячих источников и гротов Чивыркуйского залива).

Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.

Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места.

А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.

Далее нас ждет обед.

А на самое вкусное — купание в горячих источниках (вход оплачивается отдельно).

Самые клевые фотки на Байкале в купальниках на фоне заснеженных вершин.

Вечером возвращаемся на базу.

Ужин самостоятельно и отдыхаем.

Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года.

Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.

Питание: завтрак, обед.