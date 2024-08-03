Побываете на самой глубокой точке озера
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ. Переезд к Байкалу
Начало программы в 13:00.
Встреча в центр города, на площади Советов.
Отъезд на озеро Байкал в сторону поселка Усть-Баргузин.
Во время пути, останавливаемся, осматриваем лед в виде пирамид и вулканов.
Такое можно увидеть только с Восточной стороны Байкала.
Причудливые наносы из снега и льда, размером выше человеческого роста.
Что-то наподобие лабиринта, с пещерами и снежными вулканами.
Ежегодно сюда приезжают сотни людей, чтобы посмотреть на такое чудо.
Обед в придорожном кафе (оплата на месте).
К концу светового дня, прибываем на базу отдыха.
За ужином (оплата на месте) делимся впечатлениями и фотографиями.
Ночуем на базе отдыха.
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!
Питание: самостоятельно.
Чивыркуйский залив. Горячие источники
Завтрак в гостинице.
Посадка в автомобили УАЗы (только на них мы сможем добраться до горячих источников и гротов Чивыркуйского залива).
Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.
Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места.
А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.
Далее нас ждет обед.
А на самое вкусное — купание в горячих источниках (вход оплачивается отдельно).
Самые клевые фотки на Байкале в купальниках на фоне заснеженных вершин.
Вечером возвращаемся на базу.
Ужин самостоятельно и отдыхаем.
Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года.
Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.
Питание: завтрак, обед.
Остров Ольхон. Мыс Хобой. Переезд в п. Хужир
Завтрак.
Уникальнейший переезд через весь Байкал!
Мы обязательно остановимся, на отметке самой Большой глубины озера.
Один из самых насыщенных дней на льду Байкала.
Внимание! Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда. Как правило это может быть автомобили класса УАЗ (улучшенные и более комфортные) или катера на воздушной подушке, или другая техника — аэросани, аэролодки и т. п. Техника подбирается, чтоб сделать переезд безопасным.
И так в путь.
По пути обязательно сделаем остановки для фото!
Обед в виде пикника на льду Байкала.
Проезжаем еще немного и мы на Ольхоне.
Любуемся наледями на мысе Хобой и его гротом.
Делаем замечательные фотографии и движемся к поселку Хужир.
Размещение.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
Проводы заката на мысе Шаманка (если при переезде мы уложимся по времени).
Питание: завтрак, обед (пикник).
Лед Байкала. Тажеранские степи. Отъезд
После вкусного завтрака выезжаем с острова Ольхон.
Дорога идет по острову с выездом на лед Байкала.
Ежегодно здесь прокладывают дорогу по льду, которая соединяет Ольхон с материком.
Путь наш дальше лежит среди Тажеранский степей.
По пути мы сделаем остановку, чтоб еще раз попробовать бурятскую кухню.
Приезд в Иркутск.
Завершение программы.
Отъезд с острова Ольхон ориентировочно с 9.00 – 11.00. Точное время сообщается накануне в чате туристам. Переезд до Иркутска занимает 5-7 часов.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместный
|Одноместный
|Эконом
|80 850
|89 100
|Стандарт
|87 500
|102 200
|Улучшенный/джуниор/полулюкс
|100 950
|121 850
Удобства в зависимости от размещения:
- эконом – удобства на этаже или в отдельном помещении;
- стандарт – удобства в номере;
- улучшенный/джуниор/полулюкс – площадь номера чуть больше, обычно есть диван и столик.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
База отдыха в п. Максимиха или п. Усть-Баргузин
Примерные турбазы Синдбад, Байкальский прибой, Кумуткан и другие по наличию мест. Уточняйте ближе к дате заезда.
База отдыха на о. Ольхон
Примерные турбазы Ольхон, Флагман, Тэнгэри и другие по наличию мест. Уточняйте ближе к дате заезда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на турбазах в зависимости от выбранной категории (эконом - удобства на блок, стандарт - в номере)
- Питание по программе:1 день - не включено:2-3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
- 1 день - не включено:
- 2-3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак
- Групповой трансфер по программе
- Сбор за посещение национальных парков и заповедника
- Переезд через Байкал
- Обслуживание инструктора
- Посещение гротов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-удэ и обратно из г. Иркутска
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Экскурсия по г. Иркутск
- Посещение источников
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
10. Стельки-грелки (по желанию).
11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
12. Футболка – 1-2 шт.
13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
15. Купальник - для купания в горячих источниках.
16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
18. Пуховой жилет - по желанию.
19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Какие особенности тура нужно знать?
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой минимально допустимый возраст для участия в туре?
Порога по минимальному возрасту нет, но родители должны сами ориентироваться на ребенка и брать его в путешествие на свое усмотрение: как он переносит 4-5 часовые переезды, грунтовые дороги и т. п.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.