Путешествие по востоку Байкала

Путешествие по Востоку Байкала – это не только водная гладь, но и культура Бурятии. Вас ждет погружение в мир байкальских красот.

Тур, после которого у вас сформируется более полное представление о Байкале и останутся яркие эмоции.
5
3 отзыва
Путешествие по востоку Байкала
Путешествие по востоку Байкала
Путешествие по востоку Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Дорога в село Максимиха

Старт программы в 10:00.

После прибытия в Улан-Удэ начнется ваше байкальское путешествие.

После сбора группы вы отправитесь в сторону южного берега Баргузинского залива – село Максимиха.

По пути мы заедем в Сретенский монастырь.

Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.

Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.

Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.

Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.

Также путь наш пройдет через поселок Турка.

Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан- Удэ.

«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».

Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».

Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.

По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится перед Туркой, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.

Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.

Один из самых известных символов Турки – это маяк.

Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.

Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.

Завтра вас ждёт экскурсия по Чивыркуйскому заливу.

Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Максимиха, Сретенский монастырь.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.

Прибытие в Улан-Удэ. Дорога в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Дорога в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Дорога в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Дорога в село Максимиха
2 день

Экскурсия по Чивыркуйскому заливу

Утром после завтрака отправляемся в путь.

Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и пойдем в сторону Ушканьих островов.

Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагается самое большое на Байкале лежбище нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.

В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.

К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.

Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.

Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!

Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!

Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.

Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.

Это крупнейший полуостров на Байкале.

Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.

Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.

Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.

В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.

Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.

Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.

Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!

К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.

Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово, Баргузинский залив.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.

Экскурсия по Чивыркуйскому заливуЭкскурсия по Чивыркуйскому заливуЭкскурсия по Чивыркуйскому заливуЭкскурсия по Чивыркуйскому заливу
3 день

Дорога в Улан-Удэ

Сегодняшний день станет заключительным по туру.

Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.

Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).

Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.

При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.

Здесь мы с вами прощаемся.

Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.

Теперь у вас есть представление о Байкале со стороны Бурятии!

Вы увидите: Улан-Удэ. Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак.

Дорога в Улан-УдэДорога в Улан-УдэДорога в Улан-Удэ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Размещение2-3-местноеДоплата за 1-местное
Стандарт41 0008 000
Комфорт44 00015 000

Варианты проживания

Гостиницы по тарифу «Стандарт»

2 ночи

БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт»Гостиницы по тарифу «Стандарт»Гостиницы по тарифу «Стандарт»Гостиницы по тарифу «Стандарт»Гостиницы по тарифу «Стандарт»Гостиницы по тарифу «Стандарт»

Гостиницы по тарифу «Комфорт»

2 ночи

Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт»Гостиницы по тарифу «Комфорт»Гостиницы по тарифу «Комфорт»Гостиницы по тарифу «Комфорт»Гостиницы по тарифу «Комфорт»Гостиницы по тарифу «Комфорт»Гостиницы по тарифу «Комфорт»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Проживание
  • Услуги гида (если указаны)
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие особенности тура?
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;
  • Расчетный час в гостинице примерно в 12:00;
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения;
  • Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка;
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
  • В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании);
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
А
6 авг 2024
Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
Е
2 авг 2024
Всё отлично организовано!

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

На автобусеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные туры

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