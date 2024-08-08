Тур, после которого у вас сформируется более полное представление о Байкале и останутся яркие эмоции.
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ. Дорога в село Максимиха
Старт программы в 10:00.
После прибытия в Улан-Удэ начнется ваше байкальское путешествие.
После сбора группы вы отправитесь в сторону южного берега Баргузинского залива – село Максимиха.
По пути мы заедем в Сретенский монастырь.
Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.
Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.
Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.
Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.
Также путь наш пройдет через поселок Турка.
Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан- Удэ.
«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».
Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».
Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.
По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится перед Туркой, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.
Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.
Один из самых известных символов Турки – это маяк.
Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.
Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.
Завтра вас ждёт экскурсия по Чивыркуйскому заливу.
Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Максимиха, Сретенский монастырь.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.
Экскурсия по Чивыркуйскому заливу
Утром после завтрака отправляемся в путь.
Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и пойдем в сторону Ушканьих островов.
Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагается самое большое на Байкале лежбище нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.
В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.
К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.
Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.
Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!
Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!
Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.
Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.
Это крупнейший полуостров на Байкале.
Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.
Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.
Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.
В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.
Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.
Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.
Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!
К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.
Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово, Баргузинский залив.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным по туру.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.
Теперь у вас есть представление о Байкале со стороны Бурятии!
Вы увидите: Улан-Удэ. Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Размещение
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Стандарт
|41 000
|8 000
|Комфорт
|44 000
|15 000
Варианты проживания
Гостиницы по тарифу «Стандарт»
БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт»
Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;
- Расчетный час в гостинице примерно в 12:00;
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения;
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка;
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании);
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".