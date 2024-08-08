1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Дорога в село Максимиха

Старт программы в 10:00.

После прибытия в Улан-Удэ начнется ваше байкальское путешествие.

После сбора группы вы отправитесь в сторону южного берега Баргузинского залива – село Максимиха.

По пути мы заедем в Сретенский монастырь.

Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.

Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.

Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.

Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.

Также путь наш пройдет через поселок Турка.

Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан- Удэ.

«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».

Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».

Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.

По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится перед Туркой, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.

Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.

Один из самых известных символов Турки – это маяк.

Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.

Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.

Завтра вас ждёт экскурсия по Чивыркуйскому заливу.

Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Максимиха, Сретенский монастырь.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.