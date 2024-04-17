Туры на 3 дня в Улан-Удэ

Найдено 7 туров в категории «3-дневные туры» в Улан-Удэ, цены от 35 300 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
52 800 за человека
Путешествие по востоку Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по востоку Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
41 000 за человека
Весь Байкал за 4 дня
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весь Байкал за 4 дня
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 9200080 850 за человека
Весенний экспресс по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний экспресс по льду Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 мар в 10:00
17 мар в 10:00
67 000 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
35 300 за человека
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Путешествие по востоку Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Путешествие по востоку Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Путешествие по востоку Байкала
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Весь Байкал за 4 дня
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
  • и
    инга
    17 февраля 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
  • Е
    Елена
    30 января 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Весь Байкал за 4 дня
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
    читать дальше

    гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет.

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Весь Байкал за 4 дня
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
  2. Путешествие по востоку Байкала
  3. Весь Байкал за 4 дня
  4. Весенний экспресс по льду Байкала
  5. Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "3-дневные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 35 300 до 80 850 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Улан-Удэ на 2024 год по теме «3-дневные туры», 19 ⭐ отзывов, цены от 35300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам