А Ася Путешествие по востоку Байкала Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Путешествие по востоку Байкала Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Путешествие по востоку Байкала Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

В Виктория Весь Байкал за 4 дня Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

М Мария Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!

и инга Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо

Е Елена Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились

А Андрей Весь Байкал за 4 дня Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Н Наталья Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала читать дальше гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет. В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали