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Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
«Высадимся в Змеиной бухте: там можно искупаться в лечебных горячих источниках, температурой 40-45 градусов, и позагорать на пляже»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
«Обновимся в горячих источниках под открытым небом и насладимся расслабленным отдыхом»
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
«В селе Турка увидим маяк, а в Горячинске искупаемся в термальных источниках»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Термальные источники»
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