Найдено 3 тура в категории « Термальные источники » в Улан-Удэ, цены от 44 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 6 дней Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни Начало: Аэропорт Улан-Удэ «Высадимся в Змеиной бухте: там можно искупаться в лечебных горячих источниках, температурой 40-45 градусов, и позагорать на пляже» 95 000 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 5 дней Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00 «Обновимся в горячих источниках под открытым небом и насладимся расслабленным отдыхом» 69 000 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 3 дня Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо... «В селе Турка увидим маяк, а в Горячинске искупаемся в термальных источниках» 44 500 ₽ за всё до 4 чел. Все туры Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Термальные источники»

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