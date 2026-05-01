Программа тура по дням
Отправление
18:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
18:10 Остановка общественного транспорта Сосновый бор (по ул. Якутская).
18:15 Остановка общественного транспорта «Героя Лядова».
18:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), ул. Школьная, остановка «Фабрика Гознак».
19:40 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Нытву».
20:20 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Очер».
20:40 Выезд из Большой Сосновы от кафе «Казачья застава».
21:30 Выезд из города Воткинск (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленину).
22:30 Выезд из города Ижевск (время местное), ул. Максима Горького, 66 (Собор Александра Невского, со стороны ул. Ленина).
00:10 Выезд из города Можга (время местное), Кафе «Турист», трасса М-7.
01:10 Выезд из Набережных Челнов (время московское). Посадка от ул. Мусы Джалиля, 2А, на остановке напротив автовокзала.
02:00 Выезд из Елабуги (время московское). Посадка по адресу: ул. Чапаева, 76А/2 (Автовокзал).
04:30 Выезд из Казани (время московское). Посадка по адресу: остановка «Футбольный стадион Казань Арена» (проспект Ямашева).
Пешеходная экскурсия по центру Ульяновска и посещение музеев
09:00-10:00 Завтрак в кафе.
10:00 Встреча группы с экскурсоводом (время местное +1 час к Мск).
10:00-11:30 Пешеходная экскурсия по центру города:
- бульвар «Венец»;
- площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина;
- сквер Н. М. Карамзина;
- памятник основателю города Симбирска – Богдану Хитрово;
- вид на Волгу и два моста: «Императорский» и «Президентский».
11:30-12:30 Посещение музея «Симбирская классическая гимназия».
12:30-12:45 Переезд в музей.
12:45-13:45 Дом-ателье архитектора Федора Ливчака.
13:45-14:45 Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске».
14:45-15:00 Переезд на обед.
15:00-16:00Обед в кафе/ресторане в центре города.
16:00-16:15 Трансфер в отель.
16:15 Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Что можно посетить самостоятельно:
- дом-теремок купца С. С. Бокоунина;
- дом-музей В. И. Ленина;
- музей балалайки и Мануфактура БалалайкерЪ;
- совершить прогулку на речном трамвайчике на борту теплохода «Московский»;
- ресторан «Гопак»: традиционные для Симбирска и окрестных деревень блюда.
Музей истории гражданской авиации, Симбирцитовая Зала, историко-мемориальный центр И.А. Гончарова
08:00-09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
09:15 Встреча с экскурсоводом в холле гостинице.
Посадка в автобус с вещами.
09:15-10:00 Переезд в музей авиации с путевой экскурсией.
10:00-11:00 Музей истории гражданской авиации.
11:00-11:30 Возвращение в Ульяновск.
11:30-13:30 Арт-пространство «Симбирцитовая Зала».
13:30-13:45 Переезд в музей.
13:45-15:00 Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова. «И. А. Гончаров. Страницы жизни и творчества».
Экскурсия знакомит с мемориальным пространством купеческого дома, где жила семья Гончаровых, где родился и провел детство писатель, а также рассказывает о петербургском периоде жизни романиста, его службе и творчестве, путешествии на фрегате «Паллада».
В экспозиции представлена уникальная коллекция личных вещей И. А. Гончарова, его родных и близких, а также мебель, предметы быта XIX в., книги, письма, портреты, документы и фотографии, материалы о восприятии романов И. А. Гончарова в современном мире.
15:00-15:15 Переезд на обед.
15:15-16:00 Обед в кафе/ресторане в центре города.
16:00 Выезд в Пермь.
19:30 Ориентировочное время возвращения в Казань (время московское).
21:30 Ориентировочное время возвращения в Елабугу (время московское).
22:15 Ориентировочное время возвращения в Набережные Челны (время московское).
Завершение тура
01:15 Ориентировочное время возвращения в Можгу (время местное).
03:00 Ориентировочное время возвращения в Ижевск (время местное).
04:00 Ориентировочное время возвращения в Воткинск (время местное).
06:00 Ориентировочное время возвращения в Большую Соснову (время местное).
06:20 Ориентировочное время возвращения на остановку общественного транспорта «Отворот на Очер» (время местное).
07:00 Ориентировочное время возвращения на остановку общественного транспорта «Отворот на Нытву» (время местное).
08:00 Ориентировочное время возвращения в Краснокамск (время местное).
08:40 Ориентировочное время возвращения в Пермь (время местное).
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостинице в Ульяновске в 2-местных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека:
|Взрослый
|Пенсионер
|Ребенок до 16 лет
|17 600
|17 100
|16 690
Дополнительное место в автобусе – 7 800 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение в номере – 2 500 руб. /чел.
Дополнительные сутки в отеле – 6 900 руб. /за номер в сутки.
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга. В номерах есть кабельное телевидение и ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, собственная парковка на территории.
В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от Ленинского мемориала, Краеведческого музея им. И. А. Гончарова и Ульяновского драматического театра.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансфер (автобус туристического класса)
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Услуги сопровождающего группы из Перми
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты
- Страховка по проезду в автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура: ужины, питание в дороге
- Доп. услуги
- Личные расходы и сувениры
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для поездки в автобусе:
- плед;
- подушечка;
- кружка;
- шлепанцы, чтобы не затекали ноги;
- спортивные штаны для удобства переезда;
- лекарства по надобности;
- наличные деньги на посещение санитарных зон и питание;
- перекус и питьевую воду.
Для экскурсий:
- фотоаппарат;
- наличные деньги на сувениры и входные билеты (для экскурсий за доп. плату);
- питание;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонтик или дождевик.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какую важную информацию нужно знать?
- В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено с уведомлением за 1 день до выезда.
- В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство – бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.