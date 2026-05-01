Ульяновск - город на семи ветрах. Автобусный тур из Перми

Приглашаем вас провести незабываемые выходные в Ульяновске, погрузившись в историю и атмосферу уютного провинциального города. Именно здесь родился великий русский писатель Лев Толстой и легендарный вождь Владимир Ленин.

прозвище Ульяновска — «Город на Семи Ветрах», которое появилось благодаря уникальному географическому положению, где пересекаются воздушные потоки.

Вы прогуляетесь по исторической части города, любуясь архитектурными памятниками, посетите знаменитый музей гражданской авиации и насладитесь видами с набережной Волги.

Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Отправление

18:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

18:10 Остановка общественного транспорта Сосновый бор (по ул. Якутская).

18:15 Остановка общественного транспорта «Героя Лядова».

18:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), ул. Школьная, остановка «Фабрика Гознак».

19:40 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Нытву».

20:20 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Очер».

20:40 Выезд из Большой Сосновы от кафе «Казачья застава».

21:30 Выезд из города Воткинск (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленину).

22:30 Выезд из города Ижевск (время местное), ул. Максима Горького, 66 (Собор Александра Невского, со стороны ул. Ленина).

00:10 Выезд из города Можга (время местное), Кафе «Турист», трасса М-7.

01:10 Выезд из Набережных Челнов (время московское). Посадка от ул. Мусы Джалиля, 2А, на остановке напротив автовокзала.

02:00 Выезд из Елабуги (время московское). Посадка по адресу: ул. Чапаева, 76А/2 (Автовокзал).

04:30 Выезд из Казани (время московское). Посадка по адресу: остановка «Футбольный стадион Казань Арена» (проспект Ямашева).

2 день

Пешеходная экскурсия по центру Ульяновска и посещение музеев

09:00-10:00 Завтрак в кафе.

10:00 Встреча группы с экскурсоводом (время местное +1 час к Мск).

10:00-11:30 Пешеходная экскурсия по центру города:

  • бульвар «Венец»;
  • площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина;
  • сквер Н. М. Карамзина;
  • памятник основателю города Симбирска – Богдану Хитрово;
  • вид на Волгу и два моста: «Императорский» и «Президентский».

11:30-12:30 Посещение музея «Симбирская классическая гимназия».

12:30-12:45 Переезд в музей.

12:45-13:45 Дом-ателье архитектора Федора Ливчака.

13:45-14:45 Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске».

14:45-15:00 Переезд на обед.

15:00-16:00Обед в кафе/ресторане в центре города.

16:00-16:15 Трансфер в отель.

16:15 Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Что можно посетить самостоятельно:

  • дом-теремок купца С. С. Бокоунина;
  • дом-музей В. И. Ленина;
  • музей балалайки и Мануфактура БалалайкерЪ;
  • совершить прогулку на речном трамвайчике на борту теплохода «Московский»;
  • ресторан «Гопак»: традиционные для Симбирска и окрестных деревень блюда.
3 день

Музей истории гражданской авиации, Симбирцитовая Зала, историко-мемориальный центр И.А. Гончарова

08:00-09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров.

09:15 Встреча с экскурсоводом в холле гостинице.

Посадка в автобус с вещами.

09:15-10:00 Переезд в музей авиации с путевой экскурсией.

10:00-11:00 Музей истории гражданской авиации.

11:00-11:30 Возвращение в Ульяновск.

11:30-13:30 Арт-пространство «Симбирцитовая Зала».

13:30-13:45 Переезд в музей.

13:45-15:00 Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова. «И. А. Гончаров. Страницы жизни и творчества».

Экскурсия знакомит с мемориальным пространством купеческого дома, где жила семья Гончаровых, где родился и провел детство писатель, а также рассказывает о петербургском периоде жизни романиста, его службе и творчестве, путешествии на фрегате «Паллада».

В экспозиции представлена уникальная коллекция личных вещей И. А. Гончарова, его родных и близких, а также мебель, предметы быта XIX в., книги, письма, портреты, документы и фотографии, материалы о восприятии романов И. А. Гончарова в современном мире.

15:00-15:15 Переезд на обед.

15:15-16:00 Обед в кафе/ресторане в центре города.

16:00 Выезд в Пермь.

19:30 Ориентировочное время возвращения в Казань (время московское).

21:30 Ориентировочное время возвращения в Елабугу (время московское).

22:15 Ориентировочное время возвращения в Набережные Челны (время московское).

4 день

Завершение тура

01:15 Ориентировочное время возвращения в Можгу (время местное).

03:00 Ориентировочное время возвращения в Ижевск (время местное).

04:00 Ориентировочное время возвращения в Воткинск (время местное).

06:00 Ориентировочное время возвращения в Большую Соснову (время местное).

06:20 Ориентировочное время возвращения на остановку общественного транспорта «Отворот на Очер» (время местное).

07:00 Ориентировочное время возвращения на остановку общественного транспорта «Отворот на Нытву» (время местное).

08:00 Ориентировочное время возвращения в Краснокамск (время местное).

08:40 Ориентировочное время возвращения в Пермь (время местное).

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостинице в Ульяновске в 2-местных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека:

ВзрослыйПенсионерРебенок до 16 лет
17 60017 10016 690

Дополнительное место в автобусе – 7 800 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение в номере – 2 500 руб. /чел.

Дополнительные сутки в отеле – 6 900 руб. /за номер в сутки.

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская»

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга. В номерах есть кабельное телевидение и ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, собственная парковка на территории.

В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от Ленинского мемориала, Краеведческого музея им. И. А. Гончарова и Ульяновского драматического театра.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Трансфер (автобус туристического класса)
  • Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Услуги сопровождающего группы из Перми
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты
  • Страховка по проезду в автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура: ужины, питание в дороге
  • Доп. услуги
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для поездки в автобусе:

  • плед;
  • подушечка;
  • кружка;
  • шлепанцы, чтобы не затекали ноги;
  • спортивные штаны для удобства переезда;
  • лекарства по надобности;
  • наличные деньги на посещение санитарных зон и питание;
  • перекус и питьевую воду.

Для экскурсий:

  • фотоаппарат;
  • наличные деньги на сувениры и входные билеты (для экскурсий за доп. плату);
  • питание;
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонтик или дождевик.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какую важную информацию нужно знать?
  1. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено с уведомлением за 1 день до выезда.
  2. В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство – бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

