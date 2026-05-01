3 день

Музей истории гражданской авиации, Симбирцитовая Зала, историко-мемориальный центр И.А. Гончарова

08:00-09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров.

09:15 Встреча с экскурсоводом в холле гостинице.

Посадка в автобус с вещами.

09:15-10:00 Переезд в музей авиации с путевой экскурсией.

10:00-11:00 Музей истории гражданской авиации.

11:00-11:30 Возвращение в Ульяновск.

11:30-13:30 Арт-пространство «Симбирцитовая Зала».

13:30-13:45 Переезд в музей.

13:45-15:00 Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова. «И. А. Гончаров. Страницы жизни и творчества».

Экскурсия знакомит с мемориальным пространством купеческого дома, где жила семья Гончаровых, где родился и провел детство писатель, а также рассказывает о петербургском периоде жизни романиста, его службе и творчестве, путешествии на фрегате «Паллада».

В экспозиции представлена уникальная коллекция личных вещей И. А. Гончарова, его родных и близких, а также мебель, предметы быта XIX в., книги, письма, портреты, документы и фотографии, материалы о восприятии романов И. А. Гончарова в современном мире.

15:00-15:15 Переезд на обед.

15:15-16:00 Обед в кафе/ресторане в центре города.

16:00 Выезд в Пермь.

19:30 Ориентировочное время возвращения в Казань (время московское).

21:30 Ориентировочное время возвращения в Елабугу (время московское).

22:15 Ориентировочное время возвращения в Набережные Челны (время московское).

