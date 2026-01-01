Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дня
Начало: Ульяновск
2 янв в 10:00
от 36 800 ₽ за человека
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 2 дня
Начало: Ульяновск
2 янв в 10:00
от 30 400 ₽ за человека
Двухдневный тур «Господа пионеры» в Ульяновск
Начало: Ульяновск, ул. Гончарова,3
Расписание: Экскурсия стартует в 08:30.
22 янв в 17:00
23 янв в 09:00
29 340 ₽ за человека
Улётный Новый год в Симбирске. Тур в Ульяновскую область
Начало: Россия, Ульяновск
3 янв в 10:00
от 19 600 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Ульяновске в январе 2026
Сейчас в Ульяновске в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 19 600 до 36 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Ульяновска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март