На машине 10 часов 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Треккинг к озёрам Красной горы Погулять по величественным алтайским горам и полюбоваться роскошными пейзажами Начало: На ул. Лиственная Расписание: ежедневно в 09:00 10 000 ₽ за человека 8 часов 1 отзыв Групповая до 15 чел. К каскаду Мультинских озёр Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг Начало: У вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственн... Расписание: ежедневно в 09:00 10 000 ₽ за человека Пешая 3 часа Мини-группа до 8 чел. Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе Погулять по горным тропам и полюбоваться живописными видами с опытным инструктором Начало: На ул. Лиственная Расписание: ежедневно в 11:00 600 ₽ за человека

