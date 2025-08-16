Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
11 дек в 14:00
12 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 августа 2025Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.
- ППавел14 августа 2025Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!
Очень понравилось!
- ТТатьяна17 июля 2025У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!
Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!
Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!
- ТТатьяна8 июля 2025Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!
- ККонстантин10 мая 2025Это трудно назвать просто "экскурсией". Скорее, это музыкально-литературное произведение, исполненное одним актером. Надежда могла бы блистать на сценах больших и малых театров. Но она служит на Валдае, в Музейном колокольном центре. Торопитесь,"счастливых билетов" очень мало.
- ССветлана20 января 2025Хорошо
- ООксана14 ноября 2024Всё прекрасно, только, наверное, надо заявлять экскурсию не «на машине», а «на ВАШЕЙ машине», чтобы сразу было всё понятно.
- ООльга1 ноября 2024С нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыкла, что в трикстере экскурсоводы
- ННадежда15 октября 2024Свой отзыв я начну с того, что поблагодарю за прекрасную организацию. Мы приехали в Валдай около 4 часов вечера, понедельник.
- ООльга29 сентября 2024Здравствуйте.
Нам очень понравилась и организация и проведение самой экскурсии. С нами работали три экскурсовода и каждый по своему был настолько
- ГГалина27 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Несмотря на продолжительность-3,5 часа, очень хорошо запоминается. Экскурсовод Евгений прекрасно ориентируется в материале, рассказал нам массу интересного
- ЮЮлия10 августа 2024Отличная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу Ольге Владимировне! Завершение экскурсии в Иверском Святоозерском монастыре - за это отдельная благодарность.
- PPAVEL4 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.
- ООльга11 мая 2024Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала
- ААлександр15 апреля 2024Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!
- ССветлана31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Была заминка с экскурсоводом, но Наталья мгновенно всё решила. Спасибо за оперативное решение вопросов. Советую
- ННаталья5 января 2024Отличная экскурсия и очень хороший экскурсовод,все было изложено очень емко и квалифицированно. Сам маршрут и тема очень классная. Единственное что
- ООльга3 октября 2023Экскурсия замечательная! Наталья не только специалист высочайшего класса, но и прекрасный организатор. Группа у нас была проблемная. Двое пожилых, трое
- ЕЕлена22 августа 2023Организованная экскурсия была отличной,хорошие,интересные музеи и монастырь. Огромное спасибо экскурсоводам Елене и Татьяне,прекрасные рассказчицы!
- ЕЕлена18 августа 2023Очень интересная и содержательная экскурсия! Погружение в жизнь Русского Севера, история путешествий из Петербурга в Москву, колоколов и колокольчиков. Иверского монастыря. Увлекательный рассказ обаятельной Надежды Петровны.
