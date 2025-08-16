Мои заказы

Музей уездного города – экскурсии в Валдае

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей уездного города» в Валдае, цены от 1335 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История и традиции Валдая (на вашем авто)
3.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
11 дек в 14:00
12 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Пешая
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
    Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.
  • П
    Павел
    14 августа 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!
    Очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!
    Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!
    Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!
  • К
    Константин
    10 мая 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Это трудно назвать просто "экскурсией". Скорее, это музыкально-литературное произведение, исполненное одним актером. Надежда могла бы блистать на сценах больших и малых театров. Но она служит на Валдае, в Музейном колокольном центре. Торопитесь,"счастливых билетов" очень мало.
  • С
    Светлана
    20 января 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Хорошо
  • О
    Оксана
    14 ноября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Всё прекрасно, только, наверное, надо заявлять экскурсию не «на машине», а «на ВАШЕЙ машине», чтобы сразу было всё понятно.
  • О
    Ольга
    1 ноября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    С нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыкла, что в трикстере экскурсоводы
    отличаются тем, что они больше стараются выстроить диалог, заинтересовать больше, а не только рассказывать и рассказывать. Вот это немного не понравилось у Евгения. Он все знает, много рассказывает, но диалога не выстраивает… совсем

  • Н
    Надежда
    15 октября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Свой отзыв я начну с того, что поблагодарю за прекрасную организацию. Мы приехали в Валдай около 4 часов вечера, понедельник.
    Во вторник музеи Валдая выходные и нам пошли навстречу, время экскурсии разбили на два дня, чтобы мы смогли побывать и в музее, и увидеть красоты Иверского монастыря. Несмотря на дождь и холод, мы получили массу прекрасных впечатлений от экскурсий. Большое спасибо Наталье Алексеевне, Даше и конечно Оксане за их рассказы об истории Валдая, колоколов и колокольчиков, об Иверском монастыре, о о природе этого маленького уголка нашей прекрасной России! Очень хочется увидеть все это летом!!! Процветания вашему городу!!!

  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Здравствуйте.
    Нам очень понравилась и организация и проведение самой экскурсии. С нами работали три экскурсовода и каждый по своему был настолько
    индивидуален, что выделять кого-то, кто лучше совсем не хочется. Интересно, информационно, тепло и душевно.
    Спасибо всем огромное за вашу работу и гостеприимство.

  • Г
    Галина
    27 августа 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась. Несмотря на продолжительность-3,5 часа, очень хорошо запоминается. Экскурсовод Евгений прекрасно ориентируется в материале, рассказал нам массу интересного
    о видах колоколов и колокольного звона, об истории Иверского монастыря. Мы были с детьми-подростками 13 и 17 лет, все очень довольны.

  • Ю
    Юлия
    10 августа 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу Ольге Владимировне! Завершение экскурсии в Иверском Святоозерском монастыре - за это отдельная благодарность.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала
    про историю, разновидности колоколов и колокольного звона, историю монастыря. Особенно впечатляет демонстрация колокольного звона в музее колоколов.
    Заказывали дополнительно трансфер из Новгорода, водитель Евгений аккуратно и быстро доставил нас туда и обратно.

  • А
    Александр
    15 апреля 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!
  • С
    Светлана
    31 марта 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась. Была заминка с экскурсоводом, но Наталья мгновенно всё решила. Спасибо за оперативное решение вопросов. Советую
  • Н
    Наталья
    5 января 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Отличная экскурсия и очень хороший экскурсовод,все было изложено очень емко и квалифицированно. Сам маршрут и тема очень классная. Единственное что
    не понравилось, это то что в конце экскурсии мы почему-то оказались в групповой экскурсии, хотя заказывали и оплачивали индивидуальную, это наша принципиальная позиция, поэтому из Музея колокольчиков мы ушли, не дослушав.

  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Экскурсия замечательная! Наталья не только специалист высочайшего класса, но и прекрасный организатор. Группа у нас была проблемная. Двое пожилых, трое
    молодых (из них один музейный работник со своими запросами), и понятно, что первым нужно было и особое внимание, и особые условия. И к этой компании неожиданно добавилась маленькая собачка! Наталья все сумела так продумать и организовать, что никто не почувствовал себя обделенным вниманием и информацией. Интересная насыщенная программа, комфортный темп, приятное общение. Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым. И, конечно, наша огромная благодарность за самые теплые воспоминания о Валдае.

  • Е
    Елена
    22 августа 2023
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Организованная экскурсия была отличной,хорошие,интересные музеи и монастырь. Огромное спасибо экскурсоводам Елене и Татьяне,прекрасные рассказчицы!
  • Е
    Елена
    18 августа 2023
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Очень интересная и содержательная экскурсия! Погружение в жизнь Русского Севера, история путешествий из Петербурга в Москву, колоколов и колокольчиков. Иверского монастыря. Увлекательный рассказ обаятельной Надежды Петровны.

