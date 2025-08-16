читать дальше

Во вторник музеи Валдая выходные и нам пошли навстречу, время экскурсии разбили на два дня, чтобы мы смогли побывать и в музее, и увидеть красоты Иверского монастыря. Несмотря на дождь и холод, мы получили массу прекрасных впечатлений от экскурсий. Большое спасибо Наталье Алексеевне, Даше и конечно Оксане за их рассказы об истории Валдая, колоколов и колокольчиков, об Иверском монастыре, о о природе этого маленького уголка нашей прекрасной России! Очень хочется увидеть все это летом!!! Процветания вашему городу!!!