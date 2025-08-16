Н Наталья История и традиции Валдая (на вашем авто) Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.

Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.

П Павел История и традиции Валдая (на вашем авто) Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!

Очень понравилось!

Н Наталья История и традиции Валдая Очень подробный рассказ о колоколах в музее, а как Евгений Валерьевич звонил, сразу представляешь как ты едешь на тройке или как храм зовёт тебя на службу… Также весьма познавательна была экскурсия в Иверский монастырь. Валдай - Место живописное!

Т Татьяна История и традиции Валдая (на вашем авто) У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!

Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!

Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!

Л Лариса История и традиции Валдая Время экскурсии пролетело незаметно, информация подаётся экскурсоводами легко и интересно. Мы с семьёй в восторге!

Е Екатерина История и традиции Валдая Экскурсия очень понравилась, было познавательно и очень интересно. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Евгению Валерьевичу увлекательное знакомство со сказочным Вадлаем,

Г Галина История и традиции Валдая Мы видели музей колоколов, слушали колокольный звон ездили в иверский монастырь, экскурсовод очень хороший,всё понравилось всё отлично.

Т Татьяна История и традиции Валдая (на вашем авто) Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!

К Константин История и традиции Валдая (на вашем авто) Это трудно назвать просто "экскурсией". Скорее, это музыкально-литературное произведение, исполненное одним актером. Надежда могла бы блистать на сценах больших и малых театров. Но она служит на Валдае, в Музейном колокольном центре. Торопитесь,"счастливых билетов" очень мало.

С Светлана История и традиции Валдая (на вашем авто) Хорошо

Т Татьяна История и традиции Валдая Спасибо большое за прекрасную экскурсию! В музее колоколов все было интересно. Экскурсовод Анна не только хороший рассказчик, но и прекрасный музыкальный исполнитель! Экскурсовод Ольга Владимировна- просто изумительная рассказчица. Информация, переданная ею, очень интересная и рассказана с большой теплотой. Спасибо большое!

Ю Юлия История и традиции Валдая Очень понравилась экскурсия и посещение музея Колоколов. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению. Профессионал своего дела и прекрасный повествователь!