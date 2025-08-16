Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая
Начало: Комсомольский пр., д. 1
«Музейный Колокольный центр Во время экскурсии вы познакомитесь с Колокольным центром, единственным в России музеем, в котором собраны колокола буквально со всего мира»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 августа 2025Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.
- ППавел14 августа 2025Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!
Очень понравилось!
- ННаталья30 июля 2025Очень подробный рассказ о колоколах в музее, а как Евгений Валерьевич звонил, сразу представляешь как ты едешь на тройке или как храм зовёт тебя на службу… Также весьма познавательна была экскурсия в Иверский монастырь. Валдай - Место живописное!
- ТТатьяна17 июля 2025У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!
Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!
Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!
- ЛЛариса17 июля 2025Время экскурсии пролетело незаметно, информация подаётся экскурсоводами легко и интересно. Мы с семьёй в восторге!
- ЕЕкатерина16 июля 2025Экскурсия очень понравилась, было познавательно и очень интересно. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Евгению Валерьевичу увлекательное знакомство со сказочным Вадлаем,
- ГГалина11 июля 2025Мы видели музей колоколов, слушали колокольный звон ездили в иверский монастырь, экскурсовод очень хороший,всё понравилось всё отлично.
- ТТатьяна8 июля 2025Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!
- ККонстантин10 мая 2025Это трудно назвать просто "экскурсией". Скорее, это музыкально-литературное произведение, исполненное одним актером. Надежда могла бы блистать на сценах больших и малых театров. Но она служит на Валдае, в Музейном колокольном центре. Торопитесь,"счастливых билетов" очень мало.
- ССветлана20 января 2025Хорошо
- ТТатьяна5 января 2025Спасибо большое за прекрасную экскурсию! В музее колоколов все было интересно. Экскурсовод Анна не только хороший рассказчик, но и прекрасный музыкальный исполнитель! Экскурсовод Ольга Владимировна- просто изумительная рассказчица. Информация, переданная ею, очень интересная и рассказана с большой теплотой. Спасибо большое!
- ЮЮлия30 декабря 2024Очень понравилась экскурсия и посещение музея Колоколов. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению. Профессионал своего дела и прекрасный повествователь!
- ООксана14 ноября 2024Всё прекрасно, только, наверное, надо заявлять экскурсию не «на машине», а «на ВАШЕЙ машине», чтобы сразу было всё понятно.
