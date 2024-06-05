Индивидуальная
3.5 часа
История и традиции Валдая
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Погрузиться в историю и легенды «столицы озёрного края»
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и традиции Валдая
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Расписание: Ежедневно
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию Ольге Николаевне. Увлеченный, прекрасный гид.
- PPAVEL4 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.
- ММарина28 мая 2024Вот мы и побывали в Вапдае, где замечательный гид Надежда Петровна на индивидуальной экскурсии «История и традиции Валдая» устроила нам
- ООльга11 мая 2024Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала
- ЛЛидия30 апреля 2024Отличная экскурсия!!! Экскурсовод просто душка. Хотелось слушать и слушать Ольгу Николаевну! Отличное знание материала и истории города и края. Без ее экскурсии Валдай не запал так в душу)
- ООксана28 апреля 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Ольге Николаевне за проведенную экскурсию по Валдаю.
- ААлександр15 апреля 2024Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!
- ССветлана28 марта 2024Экскурсию нам проводила Ольга Николаевна. Рассказ о Валдае и Иверском монастыре был очень интересным! Эмоционально окрашенным, не тривиальным и самое главное познавательным. Огромное спасибо за такую насыщенную экскурсию, теплую беседу и чудесное время, которое мы провели с нашим экскурсоводом.
- УУльяна3 марта 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо экскурсоводу Ольге! Маленький приятный город с большой историей.
- ЕЕлена9 ноября 2023Все было отлично, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валдае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Валдаю в июне 2024
Сейчас в Валдае в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Валдае? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024