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увлекательное путешествие в прошлое и настоящее этого самобытного городка. Какой профессионализм: стиль подачи, яркая и литературная речь, фантастическая увлеченность свои делом и театрализация действа. Истории и легенды о незабываемом Иверском монастыре, экскурсы в историю в колокольном центре и шоу в музее колоколов. Бываем на разных индивидуальных экскурсиях, но эта запомнится надолго! От души благодарим за позитивный культурный шок!