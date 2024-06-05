Индивидуальные экскурсии в Валдае с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Валдае, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
История и традиции Валдая
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
История и традиции Валдая
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
6 000 за всё до 5 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Погрузиться в историю и легенды «столицы озёрного края»
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600 за всё до 2 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
История и традиции Валдая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
История и традиции Валдая
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Расписание: Ежедневно
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Спасибо за интересную экскурсию Ольге Николаевне. Увлеченный, прекрасный гид.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    История и традиции Валдая
    Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    История и традиции Валдая
    Вот мы и побывали в Вапдае, где замечательный гид Надежда Петровна на индивидуальной экскурсии «История и традиции Валдая» устроила нам
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    увлекательное путешествие в прошлое и настоящее этого самобытного городка. Какой профессионализм: стиль подачи, яркая и литературная речь, фантастическая увлеченность свои делом и театрализация действа. Истории и легенды о незабываемом Иверском монастыре, экскурсы в историю в колокольном центре и шоу в музее колоколов. Бываем на разных индивидуальных экскурсиях, но эта запомнится надолго! От души благодарим за позитивный культурный шок!

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    История и традиции Валдая
    Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала
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    про историю, разновидности колоколов и колокольного звона, историю монастыря. Особенно впечатляет демонстрация колокольного звона в музее колоколов. Заказывали дополнительно трансфер из Новгорода, водитель Евгений аккуратно и быстро доставил нас туда и обратно.

  • Л
    Лидия
    30 апреля 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Отличная экскурсия!!! Экскурсовод просто душка. Хотелось слушать и слушать Ольгу Николаевну! Отличное знание материала и истории города и края. Без ее экскурсии Валдай не запал так в душу)
  • О
    Оксана
    28 апреля 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Ольге Николаевне за проведенную экскурсию по Валдаю.
  • А
    Александр
    15 апреля 2024
    История и традиции Валдая
    Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!
  • С
    Светлана
    28 марта 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Экскурсию нам проводила Ольга Николаевна. Рассказ о Валдае и Иверском монастыре был очень интересным! Эмоционально окрашенным, не тривиальным и самое главное познавательным. Огромное спасибо за такую насыщенную экскурсию, теплую беседу и чудесное время, которое мы провели с нашим экскурсоводом.
  • У
    Ульяна
    3 марта 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Отличная экскурсия! Большое спасибо экскурсоводу Ольге! Маленький приятный город с большой историей.
  • Е
    Елена
    9 ноября 2023
    История и традиции Валдая
    Все было отлично, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Валдаю в июне 2024
Сейчас в Валдае в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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