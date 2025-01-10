Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями
Перезагрузиться в окружении заповедной природы, побыть наедине с собой и открыться новому
Начало: База отдыха «Валдай ЭкоКлуб» в деревне Короцко, 12...
12 июн в 10:00
54 900 ₽ за человека
Поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Октябрьская железная дорога, станция Бологое-Моско...
12 июн в 10:00
18 200 ₽ за человека
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Тверская область, Бологое
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
45 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Пешеходные»
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