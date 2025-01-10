Пешие туры-прогулки в Валдае с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Валдае, цены от 18 200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями
Пешая
4 дня
Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями
Перезагрузиться в окружении заповедной природы, побыть наедине с собой и открыться новому
Начало: База отдыха «Валдай ЭкоКлуб» в деревне Короцко, 12...
12 июн в 10:00
54 900 ₽ за человека
Поход по Большой Валдайской тропе
Пешая
4 дня
3 отзыва
Поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Октябрьская железная дорога, станция Бологое-Моско...
12 июн в 10:00
18 200 ₽ за человека
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Пешая
8 дней
3 отзыва
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Тверская область, Бологое
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
45 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Поход по Большой Валдайской тропе
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Поход по Большой Валдайской тропе
    Всё до мелочей было отлично!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Поход по Большой Валдайской тропе
    Организация отличная.

Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Пешеходные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями
  2. Поход по Большой Валдайской тропе
  3. Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Сколько стоит тур в Валдае в марте 2025
Сейчас в Валдае в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 18 200 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Валдае на 2025 год по теме «Пешеходные», 6 ⭐ отзывов, цены от 18200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май