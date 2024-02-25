Святыни северной земли
Вы узнаете историю города, побываете в Соборе Прокопия Праведного и Михайло-Архангельском монастыре, посетите музей древнего искусства и музей рождественской игрушки. А еще съездите в природный заповедник «Опоки» и полюбуетесь береговыми скалами. Заезд возможен в любой день с 1 апреля по 30 сентября 2024 г.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Соборы г. Великий Устюг
Заселение в гостиницу «На Валге».
Обед.
Переезд в город Великий Устюг.
Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.
Посещение Собора Прокопия Праведного.
Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга. Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради. Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.
Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.
Осмотр Собора Иоанна Устюжского.
29 мая (11 июня) 1494 года в Устюге скончался второй популярный местный юродивый Иоанн, который был похоронен на территории Соборной площади между Успенским и Прокопьевским соборами. Спустя несколько лет над гробом Иоанна устюжанин Федор Тутыгин построил церковь во имя Происхождения Честного и Животворящего Креста, с приделом посвященным Иоанну (соборным храмом стала с 1683 года). Эта церковь стала третьей святыней соборного комплекса.
Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.
Свободное время в городе.
Самостоятельный осмотр центральной части города.
Ужин.
Музей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушки
Завтрак.
Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения. Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения. В храме 6 иконостасов ХV111 в. Уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги. Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.
Переезд в Михайло-Архангельский монастырь. Осмотр монастырских строений.
Обед.
Посещение Музея природы.
Интерактивные занятия «Загадки северной природы» Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.
Осмотр церкви Жен Мироносиц. Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.
Ужин.
Природный заповедник «Опоки». Отъезд
Завтрак.
Выезд на экскурсию в природный заповедник «Опоки».
Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки — что на древнерусском языке означает «скалы». Именно этибереговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво — ОПОКИ. Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы. На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник. Он рокочет здесь уже десятки лет: в 1941 году возле деревни Братское искали кварцевый песок, для чего пробурили скважину глубиной около 200 метром, но при бурении наткнулись на артезианскую воду. Пластовые воды здесь оказались под изрядным давлением, отчего вода стала извергаться на поверхность земли фонтаном. Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось — и фонтан стал ниже: 4–5 метров.
Есть в истории Опок и своя печальная страница — «Опокстрой».
В 1940–1947 годах здесь была лагерная зона ГУЛАГА. Заключенные Опоклага строили плотину на Сухоне, чтобы поднять уровень воды на перекате и обеспечить водное сообщение между Белым морем и Мариинской водной системой — Волгобалтом. К весне 1947 года стройка была завершена. Но уже 25 апреля во время половодья своенравная река снесла плотину. Лагерь сразу же ликвидировали.
Обед. Выезд из гостиницы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Стоимость тура на 1 человека составляет:
Взрослый: 13 800 рублей.
Детский (от 4 до 14 лет): 12 400 рублей.
В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиничном комплексе "На Валге" в номере категории "Стандарт" 3 дня/2 ночи
- Питание по программе: завтрак (2), обед (3), ужин (2)
- Стоимость входных билетов на мастер-классы и в музеи по программе
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
- Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
- Личные расходы
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до гостиничного комплекса?
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.