Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге

Путешествие в сказку
Приглашаем окунуться в сказку и исполнить свою главную детскую мечту о встрече с зимним волшебником.

В нашем туре это возможно даже летом! Приглашаем побывать у Деда Мороза в резиденции и вотчине и прогуляться по Великому Устюгу. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 апреля по 30 сентября для групп от 4 человек.
5
3 отзыва
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Заезд в гостиницу «На Валге».

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу с посещением Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где Вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для Вас Великоустюгскими мастерами.

Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программы

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии Вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза. «Всю красу сверканья Севера в свой ледник собрал Морозушко», – говорится в местной сказке. Действительно, ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка.

Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов.

Переезд в гостиницу.

Окончание тура ориентировочно в 18:00.

Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программыПосещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программыПосещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программыПосещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программы

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый12 500
Детский 11 800

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

1 ночь

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Гостиничном комплексе "На Валге" в номерах категории "Стандарт"
  • Питание по программе: завтрак (1), обед (2), ужин (1)
  • Трансфер по экскурсиям и на Вотчину
  • Экскурсионное сопровождение гида
  • Входные билеты на объекты показа и на Вотчину
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас - Великий Устюг - Котлас самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату
  • Питание, не указанное в туре
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 авг 2024
Организация была на высшем уровне. Любой вопрос был решаем, менеджер постоянно на связи. Это всегда очень радует.
О
10 июл 2024
Добрый день!

В первую очередь хочется поблагодарить коллектив гостиничного комплекса "На Валге" за внимательное отношение, вкусную кухню, приветливое обслуживание. Особенно отметим Ирину Викторовну - главную по СПА- процедурам за профессиональный массаж
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и другие приятные телу и душе процедуры) От души - большое Вам Спасибо!
Гостиница расположена на выезде из города рядом с поселком. До города 10 минут. Ходят маршрутки или можно вызвать такси. Такси приезжает быстро стоит недорого, от 160 до 200 руб. до центра. Летом туристов немного, можно наслаждаться спокойствием и неспешным прогулками по очень красивой и протяженной набережной вдыхая аромат полевых цветов и липы слушая перезвоны колоколов. Отметили очень чистый воздух здесь!)
Нам предложили очень интересные экскурсии. Понравилась обзорная по городу (спасибо нашему экскурсоводу Алёне) также рекомендуем посетить завод Северная Чернь, где нам показали весь процесс изготовления серебряных изделий и ювелирных украшений и рассказали увлекательную историю предприятия. Также на мастер-классе мы смогли своими руками сделать гравировку на монетке и получить памятные сертификаты и сувенир, сделанный своими руками. Понравилось и детям и взрослым. При заводе есть магазинчик, где можно приобрести красивые украшения и др. предметы из серебра с чернением.
Также у нас в программе было посещение вотчины Деда Мороза. Летом посетителей не так много. Мы смогли все спокойно без суеты посмотреть, поучаствовать в квесте на сказочной тропе, зайти в ледник с изящными скульптурами изо льда, пройти по палатам хозяина резиденции. Ну и конечно, встретиться с Дедушкой Морозом лично)
Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, снять стресс, позаботиться о своем теле, то мы однозначно можем рекомендовать вам СПА- тур в Великом Устюге!

Добрый день!
Т
14 июн 2024
Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!
Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе туры

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