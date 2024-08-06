2 день

Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программы

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии Вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза. «Всю красу сверканья Севера в свой ледник собрал Морозушко», – говорится в местной сказке. Действительно, ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка.

Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов.

Переезд в гостиницу.

Окончание тура ориентировочно в 18:00.