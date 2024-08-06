В нашем туре это возможно даже летом! Приглашаем побывать у Деда Мороза в резиденции и вотчине и прогуляться по Великому Устюгу. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 апреля по 30 сентября для групп от 4 человек.
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
Заезд в гостиницу «На Валге».
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Обзорная экскурсия по городу с посещением Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где Вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для Вас Великоустюгскими мастерами.
Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка. Завершение программы
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.
В ходе экскурсии Вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине Деда Мороза.
Посещение Ледника Деда Мороза.
Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза. «Всю красу сверканья Севера в свой ледник собрал Морозушко», – говорится в местной сказке. Действительно, ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка.
Посещение зоопарка Деда Мороза.
Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов.
Переезд в гостиницу.
Окончание тура ориентировочно в 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|12 500
|Детский
|11 800
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Гостиничном комплексе "На Валге" в номерах категории "Стандарт"
- Питание по программе: завтрак (1), обед (2), ужин (1)
- Трансфер по экскурсиям и на Вотчину
- Экскурсионное сопровождение гида
- Входные билеты на объекты показа и на Вотчину
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
- Трансфер Котлас - Великий Устюг - Котлас самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату
- Питание, не указанное в туре
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до гостиничного комплекса?
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.
В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В первую очередь хочется поблагодарить коллектив гостиничного комплекса "На Валге" за внимательное отношение, вкусную кухню, приветливое обслуживание. Особенно отметим Ирину Викторовну - главную по СПА- процедурам за профессиональный массаж