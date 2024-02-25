Великий Устюг: Свидание с детством

Групповой тур в Великом Устюге
5
3 отзыва
Хотите вернуться в детство и исполнить свою главную мечту о встрече с зимним волшебником? Это возможно даже летом! Приглашаем побывать у Деда Мороза в резиденции и вотчине, прогуляться по Великому Устюгу и посетить зоопарк Деда Мороза. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 апреля по 30 сентября для групп от 4 человек. Узнайте, сколько человек уже записались в группу.
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Зоопарк Деда Мороза
Зоопарк Деда Мороза
Увидите более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов
К Деду Морозу летом
К Деду Морозу летом
Посетите Дом зимнего волшебника, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память
Прогулка по старинному городу
Прогулка по старинному городу
Узнаете, что Великий Устюг был одним из самых богатых и значимых городов Российского государства

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Заезд в гостиницу «На Валге».

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу с посещением Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза. Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где Вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для Вас Великоустюгскими мастерами.

Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей. Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память. В ходе экскурсии Вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза. «Всю красу сверканья Севера в свой ледник собрал Морозушко», – говорится в местной сказке. Действительно, ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка. Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к… барной стойке с ледяными угощениями.

Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов. В вольерах великоустюгского зоосада обитают обычные для средней полосы и русского севера дикие животные: лисы, рыси, волки, медведи, лоси, олени, бобры, белки.

Переезд в Гостиницу.

Ужин.

Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопаркаПосещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка
3 день

Дом Моды Деда Мороза. Завершение программы

Завтрак.

Посещение Дома Моды Деда Мороза – это культурное учреждение и центр создания оригинальной одежды и аксессуаров для главного зимнего волшебника и его свиты. Другие названия дома – «швейное царство», «нарядная сказка».

Свободное время в городе.

Обед.

Выезд из гостиницы.

Дом Моды Деда Мороза. Завершение программыДом Моды Деда Мороза. Завершение программыДом Моды Деда Мороза. Завершение программы

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый18 500
Детский 17 300

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице "На Валге" в номерах категории "Стандарт" 3 дня/2 ночи
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Трансфер по экскурсиям и на Вотчину
  • Экскурсионное сопровождение гида
  • Входные билеты на объекты показа и на Вотчину, в Т.Ч. стоимость мастер-классов и развлекательных программ
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас (Ядриха) - Великий Устюг - Котлас (Ядриха) самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату
  • Питание, не указанное в туре
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
25 фев 2024
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
А
18 янв 2024
Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
О
17 янв 2024
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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