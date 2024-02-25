2 день

Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей. Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память. В ходе экскурсии Вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза. «Всю красу сверканья Севера в свой ледник собрал Морозушко», – говорится в местной сказке. Действительно, ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка. Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к… барной стойке с ледяными угощениями.

Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов. В вольерах великоустюгского зоосада обитают обычные для средней полосы и русского севера дикие животные: лисы, рыси, волки, медведи, лоси, олени, бобры, белки.



Переезд в Гостиницу.

Ужин.