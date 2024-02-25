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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
Заезд в гостиницу «На Валге».
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Обзорная экскурсия по городу с посещением Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза. Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где Вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для Вас Великоустюгскими мастерами.
Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Посещение Ледника Деда Мороза. Посещение зоопарка
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей. Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память. В ходе экскурсии Вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине Деда Мороза.
Посещение Ледника Деда Мороза.
Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза. «Всю красу сверканья Севера в свой ледник собрал Морозушко», – говорится в местной сказке. Действительно, ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка. Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к… барной стойке с ледяными угощениями.
Посещение зоопарка Деда Мороза.
Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов. В вольерах великоустюгского зоосада обитают обычные для средней полосы и русского севера дикие животные: лисы, рыси, волки, медведи, лоси, олени, бобры, белки.
Переезд в Гостиницу.
Ужин.
Дом Моды Деда Мороза. Завершение программы
Завтрак.
Посещение Дома Моды Деда Мороза – это культурное учреждение и центр создания оригинальной одежды и аксессуаров для главного зимнего волшебника и его свиты. Другие названия дома – «швейное царство», «нарядная сказка».
Свободное время в городе.
Обед.
Выезд из гостиницы.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|18 500
|Детский
|17 300
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице "На Валге" в номерах категории "Стандарт" 3 дня/2 ночи
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Трансфер по экскурсиям и на Вотчину
- Экскурсионное сопровождение гида
- Входные билеты на объекты показа и на Вотчину, в Т.Ч. стоимость мастер-классов и развлекательных программ
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
- Трансфер Котлас (Ядриха) - Великий Устюг - Котлас (Ядриха) самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату
- Питание, не указанное в туре
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до гостиничного комплекса?
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.
В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.