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Авторский тур
Большая Страна
Путешествие в уездный город Вельск
Вельск - певучий и неспешный, размеренный и плавный, неторопливый
8 июля
18 800₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Вельску»
- ААлла18 июня 2022Спасибо организаторам
- ЮЮлия16 июня 2022Все отлично!
- ААлександр15 июня 2022Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город. Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города. Уезжать не хотелось. Многое ещё не успел посмотреть. Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город. Спасибо большое организаторам тура. Советую посетить тур.