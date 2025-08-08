З Зубарев

Огромное спасибо Жанне за чудесную экскурсию и интереснейший рассказ о городе и её жителях. Так как я был с ребёнком 10 лет, то я её заранее попросил немножко изменить подачу материалов чтобы ребёнку было понятно и это было реализовано. 🤝