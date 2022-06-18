Экскурсии по Вельску

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Путешествие в уездный город Вельск
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Путешествие в уездный город Вельск
Вельск - певучий и неспешный, размеренный и плавный, неторопливый
8 июля
18 800 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Вельску»

  • А
    Алла
    18 июня 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в уездный город Вельск
    Спасибо организаторам
  • Ю
    Юлия
    16 июня 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в уездный город Вельск
    Все отлично!
  • А
    Александр
    15 июня 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в уездный город Вельск
    Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город. Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города. Уезжать не хотелось. Многое ещё не успел посмотреть. Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город. Спасибо большое организаторам тура. Советую посетить тур.
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