А Александр 5

Отзыв на: Путешествие в уездный город Вельск

Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город. Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города. Уезжать не хотелось. Многое ещё не успел посмотреть. Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город. Спасибо большое организаторам тура. Советую посетить тур.