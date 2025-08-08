Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в будние дни в 15:00
10 авг в 15:00
11 авг в 15:00
400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Хранители времени
Посетите Вельскую библиотеку и погрузитесь в атмосферу старинного особняка. Узнайте о редких книгах и истории русской интеллигенции
Начало: Возле библиотеки
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 12:30, во вторник и четверг в 12:30 и 16:00
10 авг в 12:30
11 авг в 12:30
300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Путешествие в деревню Заручевская подарит вам встречу с шедеврами деревянного зодчества и уникальными храмами, сохранившими дух веков
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 8 авг 2025
Очень интересная прогулка- экскурсия! Интересный рассказ, с иллюстрациями и массой интересных фактов. Отличное начало дня.
Большое спасибо!
Спасибо за идеи для других возможных экскурсий! Обязательно воспользуемся информацией.
Большое спасибо!
Спасибо за идеи для других возможных экскурсий! Обязательно воспользуемся информацией.
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М
Дата посещения: 23 июл 2025
Очень интересная экскурсия! Мы очаровались маленьким уютным городом со своей историей!
Огромное спасибо Жанне, что она так увлекла нас любовью к своему городу!
Огромное спасибо Жанне, что она так увлекла нас любовью к своему городу!
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Экскурсия очень понравилась. Позновательно, эмоционально, интересно. Оказывается у Вельска богатая история и она напрямую связана с нынешними жителями города. Сохраняется благодаря инициативе не равнодушных жителей. Рекомендуем знакомиться с историей города С Николаем Владимировичем Кудриным. Большое спасибо за экскурсию.
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Интересно, позновательно, лучший способ познакомиться с Вельском
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А
Экскурсия потрясающая, даже не ожидали что будет настолько интересно, не хотелось покидать таких замечательных людей и саму атмосферную библиотеку, как только будем в Вельске, обязательно придём снова, однозначно рекомендуем к посещению.
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З
Огромное спасибо Жанне за чудесную экскурсию и интереснейший рассказ о городе и её жителях. Так как я был с ребёнком 10 лет, то я её заранее попросил немножко изменить подачу материалов чтобы ребёнку было понятно и это было реализовано. 🤝
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Экскурсия супер!!!
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Были проездом и решили посетить экскурсию. Несмотря на мороз, экскурсия состоялась. Нам очень понравилось! Спасибо нашему гиду! Также нас научили собирать бочки и выдали свидетельство бондаря.
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Т
Огромное спасибо Жанне. Удивительная экскурсия. Насыщенная, интересная.
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В
Спасибо большое нашему гиду Оксане за прекрасную экскурсию, включающую и рассказы о самом Вельске, и увлекательные квесты-задания, и путешествие по
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Всего 35 отзывов в Вельске
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Ответы на вопросы от путешественников по Вельску
Самые популярные экскурсии в Вельске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Вельску в августе 2026
Сейчас в Вельске можно забронировать 4 экскурсии от 300 до 4500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наши экскурсии по Вельску и России предоставляют вам уникальную возможность посетить множество достопримечательностей и насладиться красотой России. Цены начинаются от 300₽ за человека. Забронируйте сейчас и наслаждайтесь путешествием в 2026 году