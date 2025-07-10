Мои заказы

Вельск: читаем город как открытую книгу

Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
На экскурсии по Вельску можно погрузиться в атмосферу северной провинции.

Гости пройдут по старинным улочкам, полюбуются деревянными домами с резными наличниками и узнают истории о знаменитых людях, живших в Вельске.

В программе
также предусмотрено знакомство с редкими книгами и документами, которые хранят память о прошлом.

Вельск удивит расписными домами мастеров-отходников, фото-инсталляциями и памятником молодому Ломоносову. Участники экскурсии узнают, почему город называют перекрёстком семи дорог и где Николай II пил чай

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏡 Уникальная архитектура
  • 📚 Истории знаменитых людей
  • 🌿 Природные пейзажи
  • 🖼 Фото-инсталляции
  • 🗿 Памятник Ломоносову
Вельск: читаем город как открытую книгу© Елена
Вельск: читаем город как открытую книгу© Елена
Вельск: читаем город как открытую книгу© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Преображенский собор
  • Часовня Кирилла Вельского
  • Памятник молодому Ломоносову

Описание экскурсии

Расписной Вельск. Вы увидите дома, украшенные росписью мастеров-отходников, и восхититесь львом и единорогом на фронтоне деревянного здания.

Набережная без реки. Полюбуетесь бескрайним небом, которое будто обнимает просторы заливных лугов, и поймёте, куда пропала река.

Фото-инсталляции «Вельск: взгляд сквозь время». Перенесётесь в прошлое и рассмотрите Преображенский собор, часовню Кирилла Вельского, бульвар и другие исторические места.

Памятник молодому Ломоносову, шагающему в Москву. Выясните, почему город называют перекрёстком семи дорог.

Интересные истории из жизни купцов, смолокуров и учёных. Узнаете, к примеру, где Александр II пил чай в Вельске и почему был взорван памятник.

в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Вельске
Провели экскурсии для 49 туристов
Вы человек, которого интересует культура и история? Или вам по душе экстрим, новые знакомства и открытия? Тогда вам к нам! Мы проведём экскурсию по залам библиотеки или улицам города, поможем составить экскурсионный маршрут по Вельскому району, проконсультируем и забронируем номера в гостиницах, на турбазах и домах отдыха.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
вера
вера
10 июл 2025
Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.
Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.
Е
Екатерина
6 июл 2025
Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая с такой любовью и глубокими знаниями рассказывала об истории города.
читать дальше

Мы узнали множество интересных фактов о прошлом Вельска, его архитектуре и значимых событиях.

Особенно приятным бонусом стала экскурсия по самой библиотеке в конце программы. Было видно, что это не просто хранилище книг, а настоящий культурный центр с богатой историей и уютной атмосферой.

Огромное спасибо за такую познавательную и душевную экскурсию! Очень рекомендую всем, кто хочет глубже узнать Вельск и его наследие.

Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая с такой любовью и глубокими знаниями рассказывала об истории города.
Г
Гулина
5 мая 2025
В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.
С удовольствием узнали историю возникновения города, интересные жизненные истории жителей города, полюбовались на архитектуру старинных домов. Осталось приятное послевкусие от экскурсии, захотелось ещë раз приехать и прогуляться по городу.
В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.

Входит в следующие категории Вельска

