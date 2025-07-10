На экскурсии по Вельску можно погрузиться в атмосферу северной провинции.
Гости пройдут по старинным улочкам, полюбуются деревянными домами с резными наличниками и узнают истории о знаменитых людях, живших в Вельске.
В программе
Гости пройдут по старинным улочкам, полюбуются деревянными домами с резными наличниками и узнают истории о знаменитых людях, живших в Вельске.
В программе
5 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Уникальная архитектура
- 📚 Истории знаменитых людей
- 🌿 Природные пейзажи
- 🖼 Фото-инсталляции
- 🗿 Памятник Ломоносову
Что можно увидеть
- Преображенский собор
- Часовня Кирилла Вельского
- Памятник молодому Ломоносову
Описание экскурсии
Расписной Вельск. Вы увидите дома, украшенные росписью мастеров-отходников, и восхититесь львом и единорогом на фронтоне деревянного здания.
Набережная без реки. Полюбуетесь бескрайним небом, которое будто обнимает просторы заливных лугов, и поймёте, куда пропала река.
Фото-инсталляции «Вельск: взгляд сквозь время». Перенесётесь в прошлое и рассмотрите Преображенский собор, часовню Кирилла Вельского, бульвар и другие исторические места.
Памятник молодому Ломоносову, шагающему в Москву. Выясните, почему город называют перекрёстком семи дорог.
Интересные истории из жизни купцов, смолокуров и учёных. Узнаете, к примеру, где Александр II пил чай в Вельске и почему был взорван памятник.
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Вельске
Провели экскурсии для 49 туристов
Вы человек, которого интересует культура и история? Или вам по душе экстрим, новые знакомства и открытия? Тогда вам к нам! Мы проведём экскурсию по залам библиотеки или улицам города, поможем составить экскурсионный маршрут по Вельскому району, проконсультируем и забронируем номера в гостиницах, на турбазах и домах отдыха.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
вера
10 июл 2025
Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.
Е
Екатерина
6 июл 2025
Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая с такой любовью и глубокими знаниями рассказывала об истории города.
Г
Гулина
5 мая 2025
В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.
С удовольствием узнали историю возникновения города, интересные жизненные истории жителей города, полюбовались на архитектуру старинных домов. Осталось приятное послевкусие от экскурсии, захотелось ещë раз приехать и прогуляться по городу.
С удовольствием узнали историю возникновения города, интересные жизненные истории жителей города, полюбовались на архитектуру старинных домов. Осталось приятное послевкусие от экскурсии, захотелось ещë раз приехать и прогуляться по городу.
Входит в следующие категории Вельска
Похожие экскурсии из Вельска
Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
История Вельской библиотеки
Посетите Вельскую библиотеку и погрузитесь в атмосферу старинного особняка. Узнайте о редких книгах и истории русской интеллигенции
Начало: Возле библиотеки
Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Завтра в 12:30
11 ноя в 12:30
300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по Вельску
Окунитесь в мир красок на набережной Вельска. Разноцветные очки подарят новые впечатления от северной природы и купеческой архитектуры
Начало: На набережной
Расписание: в субботу в 12:00
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
700 ₽ за человека