Вельск: непридуманные истории

Погулять по историческому центру города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вельск — старинный провинциальный город с девятивековой историей. Я покажу вам его главные достопримечательности.

Расскажу, как он спасал великие умы от гибели и как политические ссыльные помогли ему стать культурной столицей Русского Севера.

Почему он признан самым безопасным городом Архангельской области и как это отражается на его современной жизни.
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
Вельск: непридуманные истории
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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Вельска

Вы увидите Преображенский собор и памятник молодому Ломоносову, бодро шагающему в Москву по почтовому тракту. Познакомитесь со Святым Кириллом Вельским и услышите о творимых им чудесах. На Старой площади посмотрите на красочные ярмарки и узнаете разницу между купцами и торгующими крестьянами. Оцените единственную сохранившуюся земскую станцию и поймёте, для чего вельчане строили дома с мезонинами. А также полюбуетесь шестью купеческими домами и удивитесь свадебным подаркам, которые вельские купцы делали своим избранницам.

Путешествие по эпохам

Я расскажу, какие финно-угорские племена жили здесь в 5–6 веках до н. э., и проведу параллели с современными вельчанами. Познакомлю вас с главной транспортной артерией города и поделюсь легендами старого заливного луга. На примере удельных округов расшифрую значение выражения «царские леса». А также раскрою, как Вельск стал центром смолокурения и льнопроизводства. Как вельчане помогали английскому флоту одерживать морские победы в сражениях, откуда на гербе Вельска бочка и другие интересные факты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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5
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1 окт 2023
Здравствуйте, дорогие мои! Я бывал от Кушки до Владика (3 года служил там на КТОФ). Буду краток: Вельск - спокоен, лаконичен (Я так мужик брутальный)… нежен…. ииии …. он тянет. И я - к нему!!! И не на оборот! Вот в чем фокус!
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