Вельск — старинный провинциальный город с девятивековой историей. Я покажу вам его главные достопримечательности. Расскажу, как он спасал великие умы от гибели и как политические ссыльные помогли ему стать культурной столицей Русского Севера. Почему он признан самым безопасным городом Архангельской области и как это отражается на его современной жизни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Вельска

Вы увидите Преображенский собор и памятник молодому Ломоносову, бодро шагающему в Москву по почтовому тракту. Познакомитесь со Святым Кириллом Вельским и услышите о творимых им чудесах. На Старой площади посмотрите на красочные ярмарки и узнаете разницу между купцами и торгующими крестьянами. Оцените единственную сохранившуюся земскую станцию и поймёте, для чего вельчане строили дома с мезонинами. А также полюбуетесь шестью купеческими домами и удивитесь свадебным подаркам, которые вельские купцы делали своим избранницам.

Путешествие по эпохам

Я расскажу, какие финно-угорские племена жили здесь в 5–6 веках до н. э., и проведу параллели с современными вельчанами. Познакомлю вас с главной транспортной артерией города и поделюсь легендами старого заливного луга. На примере удельных округов расшифрую значение выражения «царские леса». А также раскрою, как Вельск стал центром смолокурения и льнопроизводства. Как вельчане помогали английскому флоту одерживать морские победы в сражениях, откуда на гербе Вельска бочка и другие интересные факты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.