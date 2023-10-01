Погулять по историческому центру города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Расскажу, как он спасал великие умы от гибели и как политические ссыльные помогли ему стать культурной столицей Русского Севера.
Почему он признан самым безопасным городом Архангельской области и как это отражается на его современной жизни.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Знаковые места Вельска
Вы увидите Преображенский собор и памятник молодому Ломоносову, бодро шагающему в Москву по почтовому тракту. Познакомитесь со Святым Кириллом Вельским и услышите о творимых им чудесах. На Старой площади посмотрите на красочные ярмарки и узнаете разницу между купцами и торгующими крестьянами. Оцените единственную сохранившуюся земскую станцию и поймёте, для чего вельчане строили дома с мезонинами. А также полюбуетесь шестью купеческими домами и удивитесь свадебным подаркам, которые вельские купцы делали своим избранницам.
Путешествие по эпохам
Я расскажу, какие финно-угорские племена жили здесь в 5–6 веках до н. э., и проведу параллели с современными вельчанами. Познакомлю вас с главной транспортной артерией города и поделюсь легендами старого заливного луга. На примере удельных округов расшифрую значение выражения «царские леса». А также раскрою, как Вельск стал центром смолокурения и льнопроизводства. Как вельчане помогали английскому флоту одерживать морские победы в сражениях, откуда на гербе Вельска бочка и другие интересные факты.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.