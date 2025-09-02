Вельская центральная библиотека им. Орлова, одна из старейших в Архангельской области, приглашает на экскурсию «Хранители времени». Гости смогут услышать бой старинных часов, полистать редкие фолианты и увидеть уникальные книжные раритеты. Здание библиотеки, которому более ста лет, поражает своей архитектурой и историей. Посетители узнают о жизни русской интеллигенции в глубинке и познакомятся с артефактами из личной библиотеки Орловых

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Здание удельного округа, которому более ста лет, гостеприимно распахнёт перед вами резные двери.

А за ними — парадная лестница, действующий камин, светлые залы и потолки с лепниной. И конечно, старинные фолианты, бережно сохранённые в Зале редкой книги.

Мы расскажем о полуторавековой истории библиотеки в Вельском уезде и судьбе русской интеллигенции в глубинке (как жили, где работали, как воспитывали детей) на примере семьи Александра Федоровича Орлова, имя которого носит библиотека.

Посетим Зал редкой книги с настоящими артефактами — самой маленькой и самой тяжёлой книгами библиотеки, автографами известных писателей и деятелей искусства, а также книгами из личной библиотеки Орловых.

Организационные детали

Экскурсию проведёт гид из нашей команды.