Вельская центральная библиотека им. Орлова, одна из старейших в Архангельской области, приглашает на экскурсию «Хранители времени».
Гости смогут услышать бой старинных часов, полистать редкие фолианты и увидеть уникальные книжные раритеты. Здание библиотеки, которому более ста лет, поражает своей архитектурой и историей.
Посетители узнают о жизни русской интеллигенции в глубинке и познакомятся с артефактами из личной библиотеки Орловых
Гости смогут услышать бой старинных часов, полистать редкие фолианты и увидеть уникальные книжные раритеты. Здание библиотеки, которому более ста лет, поражает своей архитектурой и историей.
Посетители узнают о жизни русской интеллигенции в глубинке и познакомятся с артефактами из личной библиотеки Орловых
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Историческое здание
- 📖 Редкие книги и артефакты
- 🕰️ Бой старинных часов
- 🖋️ Автографы известных писателей
- 🔥 Действующий камин
Что можно увидеть
- Здание удельного округа
- Зал редкой книги
Описание экскурсии
Здание удельного округа, которому более ста лет, гостеприимно распахнёт перед вами резные двери.
А за ними — парадная лестница, действующий камин, светлые залы и потолки с лепниной. И конечно, старинные фолианты, бережно сохранённые в Зале редкой книги.
Мы расскажем о полуторавековой истории библиотеки в Вельском уезде и судьбе русской интеллигенции в глубинке (как жили, где работали, как воспитывали детей) на примере семьи Александра Федоровича Орлова, имя которого носит библиотека.
Посетим Зал редкой книги с настоящими артефактами — самой маленькой и самой тяжёлой книгами библиотеки, автографами известных писателей и деятелей искусства, а также книгами из личной библиотеки Орловых.
Организационные детали
Экскурсию проведёт гид из нашей команды.
в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Вельске
Провели экскурсии для 49 туристов
Вы человек, которого интересует культура и история? Или вам по душе экстрим, новые знакомства и открытия? Тогда вам к нам! Мы проведём экскурсию по залам библиотеки или улицам города, поможем составить экскурсионный маршрут по Вельскому району, проконсультируем и забронируем номера в гостиницах, на турбазах и домах отдыха.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
2 сен 2025
Спасибо большое нашему гиду Оксане за прекрасную экскурсию, включающую и рассказы о самом Вельске, и увлекательные квесты-задания, и путешествие по библиотеке имени А. Ф. Орлова. Всем советую эту экскурсию! Вас встретят очень дружелюбно, уходить из этого уютного пространства точно не захочется.
М
Мария
25 авг 2025
Спасибо огромное за очень познавательную экскурсию!
Входит в следующие категории Вельска
Похожие экскурсии из Вельска
Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по Вельску
Окунитесь в мир красок на набережной Вельска. Разноцветные очки подарят новые впечатления от северной природы и купеческой архитектуры
Начало: На набережной
Расписание: в субботу в 12:00
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
700 ₽ за человека