Деревня Заручевская в Вельском районе - это настоящая сокровищница деревянного зодчества. Здесь можно увидеть резной храм Иоанна Предтечи и Воскресенскую церковь 1720 года.
Впечатляющие деревянные арт-объекты, такие как ветряная мельница и изба бабы Яги, добавляют уникальности этому месту. Подвесной мост через реку Пежму напоминает непальские аналоги. Экскурсия позволяет окунуться в историю и современность деревянного домостроения Поважья
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные деревянные храмы
- 🏛️ Архитектура Нарышкинского барокко
- 🌉 Подвесной мост через реку Пежму
- 🖼️ Загадочные росписи храмов
- 🏡 Деревянные арт-объекты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Резной храм Иоанна Предтечи
- Воскресенская церковь
- Нарышкинское барокко
- Подвесной мост
Описание экскурсии
- Куст старинных деревень с образцами деревянного домостроения.
- Новый деревянный резной храм Иоанна Предтечи.
- Воскресенская церковь 18 века — памятник федерального значения.
- Архитектурный образчик стиля Нарышкинского барокко.
- Деревянные арт-объекты, построенные местными жителями: ветряная мельница, изба бабы Яги, Мост любви и удачи через реку Пежму — аналог подвесных мостов Непала.
- Огромные каменные валуны из лесов Вельского района.
Обсудим:
- Деревянное зодчество Поважья — его историю и современность.
- Архитектуру храмов и загадки расписных небес: уникальную цветовую гамму и нетрадиционные образы.
- Принципы современного домостроения в деревне.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota RAV4 или Honda CR-V.
- Возраст детей — 6+.
- Пешеходная экскурсия предполагает удобную обувь, заход в храмы — платки, летний сезон — головные уборы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Вельске
Провела экскурсии для 86 туристов
Меня зовут Жанна, я влюблённый в свой город житель, профессиональный гид и автор туристических проектов. Ранее педагог и журналист районной газеты. В сфере туризма работаю более 5 лет. Все мои экскурсии динамичные, информативные и весёлые. Педагогический опыт позволяет подстраиваться под путешественников разного возраста. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Входит в следующие категории Вельска
