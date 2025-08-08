Мои заказы

Увидеть самое главное в Вельске

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Вельске, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вельск: читаем город как открытую книгу
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
400 ₽ за человека
Вельск: непридуманные истории
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Хранители времени
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
История Вельской библиотеки
Посетите Вельскую библиотеку и погрузитесь в атмосферу старинного особняка. Узнайте о редких книгах и истории русской интеллигенции
Начало: Возле библиотеки
Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Завтра в 12:30
11 дек в 12:30
300 ₽ за человека
Резные кружева деревни Заручевская
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Путешествие в деревню Заручевская подарит вам встречу с шедеврами деревянного зодчества и уникальными храмами, сохранившими дух веков
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    8 августа 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Дата посещения: 8 августа 2025
    Очень интересная прогулка- экскурсия! Интересный рассказ, с иллюстрациями и массой интересных фактов. Отличное начало дня.
    Большое спасибо!
    Спасибо за идеи для других возможных экскурсий! Обязательно воспользуемся информацией.
  • М
    Мария
    23 июля 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Дата посещения: 23 июля 2025
    Очень интересная экскурсия! Мы очаровались маленьким уютным городом со своей историей!
    Огромное спасибо Жанне, что она так увлекла нас любовью к своему городу!
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Огромное спасибо Жанне. Удивительная экскурсия. Насыщенная, интересная.
    Огромное спасибо Жанне. Удивительная экскурсия. Насыщенная, интересная.
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Жанна так интересно придумала формат прогулки и рассказов про город, что даже в ненастную и дождливую погоду-мы не заметили, как пролетело время!
    Жанна так интересно придумала формат прогулки и рассказов про город, что даже в ненастную и дождливую погоду-мы не заметили, как пролетело время!
  • Д
    Денис
    12 августа 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Все понравилось ❤️наш рнкомендасьен🥳🥳🥳💪🐎🐎
    Все понравилось ❤️наш рнкомендасьен🥳🥳🥳💪🐎🐎
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Жанна - потрясающий рассказчик и влюблена в свой город. Это чувство она передала нам. После прогулки и историй ее жителей город ожил в нашем воображении и окрасился всеми цветами.
  • в
    вера
    10 июля 2025
    Вельск: читаем город как открытую книгу
    Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.
    Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Были проездом в Вельске. Почитали про город и решили, что нужно обязательно пройтись по нему с экскурсоводом. И мы не
    читать дальше

    пожалели. Жанна прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек, искренне любящий свой город. Столько интересного мы узнали! Какие интересные люди жили здесь! Какие традиции существуют тут! Как чтят здесь память о тех, кто оставил свой добрый след в развитии города. А какие же тут просторы! Мы пожалели, что не задержались здесь еще!

  • Е
    Екатерина
    6 июля 2025
    Вельск: читаем город как открытую книгу
    Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая
    читать дальше

    с такой любовью и глубокими знаниями рассказывала об истории города. Мы узнали множество интересных фактов о прошлом Вельска, его архитектуре и значимых событиях.

    Особенно приятным бонусом стала экскурсия по самой библиотеке в конце программы. Было видно, что это не просто хранилище книг, а настоящий культурный центр с богатой историей и уютной атмосферой.

    Огромное спасибо за такую познавательную и душевную экскурсию! Очень рекомендую всем, кто хочет глубже узнать Вельск и его наследие.

    Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Очень очень понравилось. Интересно, и легко прошли 2,5 часа. Жанна провела нас по городу и открыла для нас Вельск, его ремесла и его жителей
    Благодарны и очень рекомендуем!!!
    Благодарны и очень рекомендуем!!!
  • С
    Сергей
    23 июня 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Жанна замечательный гид, приятная, обаятельная женщина. Профессионал своего дела: грамотная речь, великолепная эрудиция, легкая подача материала, мгновенно подстраивается под слушателей.
    читать дальше

    Увлекла с первых слов, незаметно прогуляли почти в 2 раза больше обозначенного времени. К концу экскурсии мы были влюблены в этот прекрасный городок. Всем рекомендуем! Прогулка с Жанной никого не оставит равнодушным.

  • Г
    Гулина
    5 мая 2025
    Вельск: читаем город как открытую книгу
    В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.
    С удовольствием узнали историю возникновения города,
    читать дальше

    интересные жизненные истории жителей города, полюбовались на архитектуру старинных домов. Осталось приятное послевкусие от экскурсии, захотелось ещë раз приехать и прогуляться по городу.

    В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Отличная экскурсия. Хорошо выстроенная структура экскурсии, прекрасная подача материала. Жанна отличный, грамотный рассказчик, любящий свой город. Очень увлекательно было слушать и общаться.
  • В
    Виктория
    24 августа 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию. Взглянули с супругом на
    читать дальше

    Вельск по-новому. Он и так красив, но если узнать его историю из уст Жанны, то получится незабываемая интереснейшая картина. Спасибо ♥️

    Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию.
  • К
    Круглова
    15 июля 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.
    Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.
  • Л
    Людмила
    12 июля 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Чудесная очень содержательная экскурсия, великолепный экскурсовод. Жанна влюбила нас в Вельск. Такое ощущение, что она знает абсолютно всё о своём
    читать дальше

    городе и готова ответить на любой вопрос. И ещё один немаловажный фактор - правильная грамотная речь - оставляет самые приятные впечатления от экскурсии. Всем советуем!

  • О
    Оксана
    26 июня 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Как же здорово, что в Вельске есть экскурсовод! Да ещё такой как Жанна🤩
    Погрузила нас в историю города так, что мы слушали открыв рот🤗
    Обязательно расскажу об этом городе всем друзьям и знакомым🤗
    Как же здорово, что в Вельске есть экскурсовод! Да ещё такой как Жанна🤩
  • М
    Марина
    25 июня 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Жанна отличный рассказчик, увлекла нас историей города, интересными фактами. Маршрут посторен логично, очень много нового узнали. Спасибо огромное за экскурсию!!
    Жанна отличный рассказчик, увлекла нас историей города, интересными фактами. Маршрут посторен логично, очень много нового узнали. Спасибо огромное за экскурсию!!
  • И
    Иван
    23 июня 2024
    Вельск: непридуманные истории
    До экскурсии успел осмотреть центральные улицы города самостоятельно, экскурсия Жанны значительно обогатила мои впечатления. Вместо "просто деревянных домов" увидел историю
    читать дальше

    людей и города; узнал, почему дома построены именно так, кто в них жил. Также благодарен Жанне за советы, что посмотреть в городе после экскурсии самостоятельно. Так что однозначно рекомендую.

  • С
    Сергей
    12 февраля 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Моим гидом по Вельску была Жанна. За полтора часа она успела влюбить меня в этот очаровательный провинциальный северный городок с интересными достопримечательностями и красивыми видами на реку Вагу. Всем рекомендую эту экскурсию.

