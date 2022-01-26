3 ущелья Осетии за один день

Приглашаем вас познакомиться с одним из самых популярных маршрутов Северной Осетии

Индивидуально
для 3 чел.
Приглашаем вас познакомиться с одним из самых популярных маршрутов Северной Осетии и посетить три знаменитых ущелья: Куртатинское ущелье, Даргавский некрополь и Геналдонское ущелье (Кармадон).
3 ущелья Осетии за один день
3 ущелья Осетии за один день
3 ущелья Осетии за один день
3 ущелья Осетии за один день
3 ущелья Осетии за один день
3 ущелья Осетии за один день

Что вы можете увидеть 🤩

  • Кадаргаванский каньон
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Наскальная крепость Дзивгис
  • Некрополь "Город мертвых"
  • Место схода ледника Колка и мемориал погибшим
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы посетим с вами Куртатинское ущелье: старинные села, дзуары и живописный каньон.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии, до наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления. Культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято Успенский мужской монастырь, церковь Святых жен Мироносец и другие интересные исторические и архитектурные памятники.
Совершим путешествие в прошлое Осетинского народа, познакомимся с его историей, обычаями и традициями.
Далее отправимся в селение Даргавс, где находится «Город мертвых». Даргавский некрополь в давние времена был одним из самых крупных осетинских поселений. Ныне от него остались только более девяноста традиционных осетинских склепов, которые по своему пирамидально-ступенчатому перекрытию очень напоминают башни камбоджийского храма Ангкор-Ватт.
Переедем в Геналдонское ущелье. Посетим Кармадон, в котором осенью 2002 года произошла одна из самых крупных гляциальных катастроф, сход ледника «Колка». Под завалами которого осталось 125 человек, среди них была съёмочная группа Сергея Бодрова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • обед (от 600 р за человека)
  • входные билеты в музей - 100 р/ человек
  • сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: от места проживания туриста
Завершение: до места проживания туриста
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

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