Что вы можете увидеть 🤩

Мы посетим с вами Куртатинское ущелье: старинные села, дзуары и живописный каньон.

Ущелье расположено в самом центре горной Осетии, до наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления. Культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято Успенский мужской монастырь, церковь Святых жен Мироносец и другие интересные исторические и архитектурные памятники.

Совершим путешествие в прошлое Осетинского народа, познакомимся с его историей, обычаями и традициями.

Далее отправимся в селение Даргавс, где находится «Город мертвых». Даргавский некрополь в давние времена был одним из самых крупных осетинских поселений. Ныне от него остались только более девяноста традиционных осетинских склепов, которые по своему пирамидально-ступенчатому перекрытию очень напоминают башни камбоджийского храма Ангкор-Ватт.

Переедем в Геналдонское ущелье. Посетим Кармадон, в котором осенью 2002 года произошла одна из самых крупных гляциальных катастроф, сход ледника «Колка». Под завалами которого осталось 125 человек, среди них была съёмочная группа Сергея Бодрова.