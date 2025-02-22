Групповая экскурсия по Осетии предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и природой региона.
Участники смогут посетить Куртатинское ущелье, знаменитый Даргавский некрополь и захватывающие Мидаграбинские водопады.
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, что позволяет насладиться путешествием в полной мере.
Памятники, арт-объекты и смотровые площадки создадут незабываемые впечатления и подарят множество ярких эмоций
Участники смогут посетить Куртатинское ущелье, знаменитый Даргавский некрополь и захватывающие Мидаграбинские водопады.
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, что позволяет насладиться путешествием в полной мере.
Памятники, арт-объекты и смотровые площадки создадут незабываемые впечатления и подарят множество ярких эмоций
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный исторический маршрут
- 🏞️ Захватывающие природные виды
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📸 Идеальные места для фото
- 🎨 Интересные арт-объекты
Что можно увидеть
- Памятник группе Бодрова
- Ледник Колка
- Смотровая площадка на ледник Мали
- Некрополь
- Арт-объект «Колесо Барсага»
- Мидаграбинский водопад
- Арт-объект «Кинжал аки-наки»
- Голубые озёра
- Арт-объект «Осетинская буква»
- Качели над обрывом
- Башни Курта и Тага
- Памятник «Зеркальный барс»
Описание экскурсии
- Памятник группе Бодрова — место, увековечившее память о кинопроекте, ставшем символом дружбы и единства. Здесь мы насладимся видом на горы и почувствуем дух приключений.
- Ледник Колка — чудо природы, известное ледяными пейзажами. Гид расскажет о природных процессах, формировавших ледник, и о его значении для региона.
- Смотровая площадка на ледник Мали — отсюда открывается захватывающий вид на ледник и окружающие горные пики. Идеальное место для фото на память!
- Некрополь («город мёртвых») — приготовьтесь к обстоятельному знакомству с историей осетинского народа в месте древних захоронений.
- Арт-объект «Колесо Барсага» — загадочная инсталляция привлечёт внимание и вдохновит на размышления о круговороте жизни.
- Мидаграбинский водопад — его мощные потоки и освежающие брызги создают атмосферу сказки.
- Арт-объект «Кинжал аки-наки» — символ силы и борьбы осетинских воинов, этот объект будет представлять интерес для всех любителей истории и культуры.
- Голубые озёра — живописные водоёмы, которые поражают красотой и чистотой.
- Арт-объект «Осетинская буква» — произведение искусства с видом на Шёлковый путь, где объединяются история и современность.
- Качели над обрывом — для искателей острых ощущений!
- Башни Курта и Тага — величественные крепости расскажут о эпохах прошлых тысячелетий, оставивших след в истории региона.
- Памятник «Зеркальный барс» — эффектный и необычный взгляд на символ Осетии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 42 туристов
Живу во Владикавказе с рождения. Очень люблю природу и свои горы. И хочу рассказать вам о них. Показать, насколько они сильные и таинственные. Мы с командой сделаем всё, чтобы вы получили незабываемые эмоции!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Софья
22 фев 2025
Все очень понравилось, спасибо Альберту за прекрасные два дня!
Виды потрясающие, интересные рассказы о местах и советы о том где вкусно поесть местную кухню, мы остались в диком восторге и с радостью вернемся!
Виды потрясающие, интересные рассказы о местах и советы о том где вкусно поесть местную кухню, мы остались в диком восторге и с радостью вернемся!
Е
Евгения
3 фев 2025
Ездили с Тимуром. Обаятельный молодой человек, интересный рассказчик, аккуратный водитель. А ещё классный фотограф. Сделал нам красивые фото и видео. Очень понравилась экскурсия, решили ещё и в Дигорское ущелье съездить.
Альберт тоже очень внимательный организатор. Каждый раз интересовался, все ли понравилось. Давал советы, отвечал на вопросы. Обещал летом отвезти в южную Осетию).
Советую данного организатора, гида и экскурсию!
Альберт тоже очень внимательный организатор. Каждый раз интересовался, все ли понравилось. Давал советы, отвечал на вопросы. Обещал летом отвезти в южную Осетию).
Советую данного организатора, гида и экскурсию!
Мария
8 янв 2025
Прекрасное начало нового года! Интереснейшее, насыщенное приключение - путешествие к великанам!)
Отлично выстроенный маршрут, множество красивых локаций, и при этом есть время насладиться всей красотой, за которой приехали!)
Огромная благодарность Альберту за организацию, комфортный трансфер, приятное общение! Все время чувствовали заботу, внимательность, желание поделиться красотой родного края!
Отлично выстроенный маршрут, множество красивых локаций, и при этом есть время насладиться всей красотой, за которой приехали!)
Огромная благодарность Альберту за организацию, комфортный трансфер, приятное общение! Все время чувствовали заботу, внимательность, желание поделиться красотой родного края!
M
Marina
7 янв 2025
Добрый день,
Сначала хотели поменять день экскурсии, потом саму экскурсию, потом в день самой экскурсии приехала нива, а не тойота/лексус, потом стало понятно, что гид просто водитель, в не гид, так как не сильно владеет информацией.
Была вкусная и с красивым видом столовая. Хорошо еще, что признали и взяли не полностью деньги за эту экскурсию. .
Сначала хотели поменять день экскурсии, потом саму экскурсию, потом в день самой экскурсии приехала нива, а не тойота/лексус, потом стало понятно, что гид просто водитель, в не гид, так как не сильно владеет информацией.
Была вкусная и с красивым видом столовая. Хорошо еще, что признали и взяли не полностью деньги за эту экскурсию. .
Альберт
Ответ организатора:
Жаль, что вы остались разочарованы
Наши машины сломались на что предложил вам не платить вообще ничего
Вы ничего не заплатили
И еще по мимо этого предложил провести экскурсию на следующий день абсолютно бесплатно на лексусе
Наши машины сломались на что предложил вам не платить вообще ничего
Вы ничего не заплатили
И еще по мимо этого предложил провести экскурсию на следующий день абсолютно бесплатно на лексусе
Дмитрий
5 янв 2025
Добрый день, Альберт!!! Большое спасибо за организацию экскурсии (Куртатинское ущелье, некрополь и водопады)!!! Удивительно, как за один день мы побывали на многих локаций, автомобиль очень комфортный и проходимый, в связи
Ксения
5 янв 2025
Благодаря нашему гиду- Альберту, выяснила опытным путем,что горы хороши и зимой! Прекрасные, живописные места, приятная компания, занимательные рассказы
Большой плюс,что можно насладиться видами в небольшой компании на комфортном транспорте, а историй
Большой плюс,что можно насладиться видами в небольшой компании на комфортном транспорте, а историй
Георгий
25 дек 2024
Если вы ищете экскурсию по Северной Осетии, чтобы увидеть все самое интересное и сочное, вам точно сюда.
Были с гидом Альбертом 23.12.2024. Все на высоком уровне - транспорт, локации, уровень ресторана. Альберт красиво и складно рассказывал о местных культурных особенностях, при этом это не была сухая начитка фактов, а скорее дружеская беседа.
Когда поедут друзья, буду смело рекомендовать им именно эту экскурсию.
Были с гидом Альбертом 23.12.2024. Все на высоком уровне - транспорт, локации, уровень ресторана. Альберт красиво и складно рассказывал о местных культурных особенностях, при этом это не была сухая начитка фактов, а скорее дружеская беседа.
Когда поедут друзья, буду смело рекомендовать им именно эту экскурсию.
Н
Николай
15 дек 2024
Великолепная и очень познавательная экскурсионная программа,потрясающие виды которые захватывают дух. комфортабельный автомобиль и прекрасный экскурсовод. обязательно вернёмся в летнее время.
А
Анна
7 дек 2024
Хочу выразить благодарность нашему гиду- Альберту, за эту прекрасную поездку. Успели посмотреть: Кармадонское ущелье, городу мертвых, памятник Бодрову и много других мест. Даже покатались на качелях над обрывом. В целом все очень понравилось!
P.S. Самое интересное конечно началось во второй половине дня🤭)
P.S. Самое интересное конечно началось во второй половине дня🤭)
Р
Римма
6 дек 2024
Маршрут и экскурсия понравились. Встретили от места проживания, было очень удобно. Места очень красивые! Как и вся Осетия.
Ирина
24 ноя 2024
Очень насыщенный маршрут)
Сильно красиво, сильно вкусно!
Такое знакомство с регионом оказалось особенно радушным благодаря Альберту. Очень приятный собеседник и хороший человек)
Рекомендую от всего сердца!
Сильно красиво, сильно вкусно!
Такое знакомство с регионом оказалось особенно радушным благодаря Альберту. Очень приятный собеседник и хороший человек)
Рекомендую от всего сердца!
Н
Никита
22 ноя 2024
Прекрасный маршрут с прекрасным гидом. Были приятно удивлены с супругой красотами Осетии. Очень хороший гид, знает все точки интереса как свои пять пальцев. К тому же, есть возможность посетить бонусную локацию. В целом очень всё понравилось. Рекомендую!
К
Ксения
16 ноя 2024
Шикарная экскурсия, всё прошло просто восхитительно!
Забрал Алберт от нашего места проживания на своей машине -Лексусе. Проехали по самым красивым и значимым местам: Кормадонскому ущелью и месту где погиб Бодров, побывали
Забрал Алберт от нашего места проживания на своей машине -Лексусе. Проехали по самым красивым и значимым местам: Кормадонскому ущелью и месту где погиб Бодров, побывали
Елена
14 ноя 2024
Места фантастические
А
Анжела,
8 ноя 2024
Большое спасибо за отличный день! Приятная, полная впечатлений, насыщенная поездка ❤️
Похожие экскурсии из Владикавказа
скидка
25%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1700012 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109009810₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс и водопады
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.