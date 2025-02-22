С Софья Все очень понравилось, спасибо Альберту за прекрасные два дня!

Виды потрясающие, интересные рассказы о местах и советы о том где вкусно поесть местную кухню, мы остались в диком восторге и с радостью вернемся!

Е Евгения Ездили с Тимуром. Обаятельный молодой человек, интересный рассказчик, аккуратный водитель. А ещё классный фотограф. Сделал нам красивые фото и видео. Очень понравилась экскурсия, решили ещё и в Дигорское ущелье съездить.

Альберт тоже очень внимательный организатор. Каждый раз интересовался, все ли понравилось. Давал советы, отвечал на вопросы. Обещал летом отвезти в южную Осетию).

Советую данного организатора, гида и экскурсию!

Мария Прекрасное начало нового года! Интереснейшее, насыщенное приключение - путешествие к великанам!)

Отлично выстроенный маршрут, множество красивых локаций, и при этом есть время насладиться всей красотой, за которой приехали!)

Огромная благодарность Альберту за организацию, комфортный трансфер, приятное общение! Все время чувствовали заботу, внимательность, желание поделиться красотой родного края!

M Marina Добрый день,

Сначала хотели поменять день экскурсии, потом саму экскурсию, потом в день самой экскурсии приехала нива, а не тойота/лексус, потом стало понятно, что гид просто водитель, в не гид, так как не сильно владеет информацией.

Была вкусная и с красивым видом столовая. Хорошо еще, что признали и взяли не полностью деньги за эту экскурсию. . Альберт Ответ организатора: Жаль, что вы остались разочарованы

Наши машины сломались на что предложил вам не платить вообще ничего

Вы ничего не заплатили

И еще по мимо этого предложил провести экскурсию на следующий день абсолютно бесплатно на лексусе

Дмитрий читать дальше с чем нас вывозил на места, где обычный автобус не пройдет. Забрал и привез прям к подъезду, за что огромное спасибо - прекрасный, эрудированный экскурсовод! Спокойный и уверенный водитель, что очень важно, при проведении автоэкскурсии)) летом планирую приехать к Вам еще, было все супер🔥 Добрый день, Альберт!!! Большое спасибо за организацию экскурсии (Куртатинское ущелье, некрополь и водопады)!!! Удивительно, как за один день мы побывали на многих локаций, автомобиль очень комфортный и проходимый, в связи

Ксения

Большой плюс,что можно насладиться видами в небольшой компании на комфортном транспорте, а историй читать дальше будет с горочкой

Посмотрите на ледник, узнаете насколько близко к городу он остановился, увидите памятник Сергею Бодрову, сделаете шикарные фотографии

Зимой горы особенно загадочны и удивляют погодой, поэтому рекомендую взять с собой и солнечные очки и шапку с перчатками

Но виды стоят того однозначно!

Про гостеприимство Осетии:

с вами будут вести себя как с дорогими друзьями,которые заехали на пироги: все расскажут,все покажут, вкусно накормят!!!

Остались в полном восторге гидом и видами, мои рекомендации! Благодаря нашему гиду- Альберту, выяснила опытным путем,что горы хороши и зимой! Прекрасные, живописные места, приятная компания, занимательные рассказыБольшой плюс,что можно насладиться видами в небольшой компании на комфортном транспорте, а историй

Георгий Если вы ищете экскурсию по Северной Осетии, чтобы увидеть все самое интересное и сочное, вам точно сюда.



Были с гидом Альбертом 23.12.2024. Все на высоком уровне - транспорт, локации, уровень ресторана. Альберт красиво и складно рассказывал о местных культурных особенностях, при этом это не была сухая начитка фактов, а скорее дружеская беседа.



Когда поедут друзья, буду смело рекомендовать им именно эту экскурсию.

Н Николай Великолепная и очень познавательная экскурсионная программа,потрясающие виды которые захватывают дух. комфортабельный автомобиль и прекрасный экскурсовод. обязательно вернёмся в летнее время.

А Анна Хочу выразить благодарность нашему гиду- Альберту, за эту прекрасную поездку. Успели посмотреть: Кармадонское ущелье, городу мертвых, памятник Бодрову и много других мест. Даже покатались на качелях над обрывом. В целом все очень понравилось!

P.S. Самое интересное конечно началось во второй половине дня🤭)

Р Римма Маршрут и экскурсия понравились. Встретили от места проживания, было очень удобно. Места очень красивые! Как и вся Осетия.

Ирина Очень насыщенный маршрут)

Сильно красиво, сильно вкусно!

Такое знакомство с регионом оказалось особенно радушным благодаря Альберту. Очень приятный собеседник и хороший человек)

Рекомендую от всего сердца!

Н Никита Прекрасный маршрут с прекрасным гидом. Были приятно удивлены с супругой красотами Осетии. Очень хороший гид, знает все точки интереса как свои пять пальцев. К тому же, есть возможность посетить бонусную локацию. В целом очень всё понравилось. Рекомендую!

К Ксения

Забрал Алберт от нашего места проживания на своей машине -Лексусе. Проехали по самым красивым и значимым местам: Кормадонскому ущелью и месту где погиб Бодров, побывали читать дальше и видели почти всё арт-объекты:меч в камне, буква ае и колесо. И много прекрасных гор😍😍😍

А так же добавили в маршрут скамейку счастья и не пожалели об этом, неописуемо красивые виды, которые просто завораживают…

Очень рекомендую данную экскурсию❤️‍🔥не пожалели ни разу





А на обед была очень вкусная лывжа и бесподобный пирог с мясом❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Шикарная экскурсия, всё прошло просто восхитительно!Забрал Алберт от нашего места проживания на своей машине -Лексусе. Проехали по самым красивым и значимым местам: Кормадонскому ущелью и месту где погиб Бодров, побывали

Елена Места фантастические