Экскурсии по пригородам Владикавказа

Что вас ожидает

История в камне

Вы посетите Кадаргаванский каньон, прогуляетесь по извилистой «тропе чудес» и раскроете тайны неприступной Дзивгисской наскальной крепости. А также заедете в самый высокогорный мужской монастырь России — Аланский Успенский монастырь, расположенный в живописном Куртатинском ущелье. В завершение вас ждут загадочный Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье, место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

С Осетией на «ты»

Северная Осетия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Я расскажу о традициях и культуре горцев, помогу разобраться в тонкостях архитектуры башенных комплексов и раскрою, какая ветвь Шелкового пути проходит по этим местам. А еще поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.