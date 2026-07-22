Экскурсии по пригородам Владикавказа

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Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии

Погрузитесь в уникальный мир Северной Осетии: высокогорные монастыри, древние крепости и загадочные некрополи ждут вашего визита
Северная Осетия - это край с богатой историей и удивительной природой.

Участники экскурсии посетят Кадаргаванский каньон и Дзивгисскую крепость, а также увидят Аланский Успенский монастырь в Куртатинском ущелье. Даргавский некрополь и
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Кармадонское ущелье откроют перед вами свои тайны. Путешествие позволит узнать о традициях горцев и особенностях архитектуры региона. Это шанс погрузиться в мир легенд и мифов, а также попробовать блюда местной кухни

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Исторические крепости и монастыри
  • 🗺️ Погружение в культуру Осетии
  • 🍽️ Дегустация местной кухни
  • 📜 Легенды и мифы региона

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения гор, каньонов и ущелий Северной Осетии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться природой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов и красивыми осенними и весенними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии

Что можно увидеть

  • Кадаргаванский каньон
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский Успенский монастырь
  • Даргавский некрополь
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

История в камне

Вы посетите Кадаргаванский каньон, прогуляетесь по извилистой «тропе чудес» и раскроете тайны неприступной Дзивгисской наскальной крепости. А также заедете в самый высокогорный мужской монастырь России — Аланский Успенский монастырь, расположенный в живописном Куртатинском ущелье. В завершение вас ждут загадочный Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье, место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

С Осетией на «ты»

Северная Осетия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Я расскажу о традициях и культуре горцев, помогу разобраться в тонкостях архитектуры башенных комплексов и раскрою, какая ветвь Шелкового пути проходит по этим местам. А еще поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты (100 руб. с человека) и обед (400-500 руб. с человека).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 141 туриста
Всем привет! Меня зовут Георгий, я гид по Северной Осетии и автопутешественник. Обожаю делиться красотами своего края и показывать гостям как популярные, так и малоизвестные места. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
А
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места, спокойно все удалось посмотреть никуда не торопясь, безумно красивые и захватывающие виды, удалось наконец-то
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переключиться от городской суеты и ни о чем не думать. Большое спасибо Георгию и гиду Юрию 🙏🏼 заказывала экскурсию накануне уже в ночи, Георгий оперативно подтвердил, чему была очень рада! с Юрием было очень легко и весело) отдельное спасибо, что уговорил покататься на качеле, было страшно, но оно того стоило!)

От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,+4
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места,
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Ирина
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с аккуратной езды, интересных рассказов, прекрасным чувством юмора и заканчивая тем, что нас никуда не торопили, делали нам классные фотки и видео! Обязательно увидимся еще не раз на других экскурсиях!
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с+3
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с
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Элина
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по посетили. Было по настоящему страшно красиво, и очень комфортно. Георгий прекрасный собеседник. Если едете в Осетию, бронируйте экскурсии только у Георгия!!!
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по
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Е
Георгий чудесный гид! Ведёт повествование интересно, адекватно публике. Приятный бонус от Георгия: профессиональные фото и видеосъёмка!
Георгий чудесный гид! Ведёт повествование интересно, адекватно публике. Приятный бонус от Георгия: профессиональные фото и видеосъёмка!
Георгий чудесный гид! Ведёт повествование интересно, адекватно публике. Приятный бонус от Георгия: профессиональные фото и видеосъёмка!
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Д
Эта была суперэкскурсия!!! Георгий - знаток своего дела, очень опытный и интересный рассказчик. Он знает ответы на все вопросы про горы!!! … Машина комфортная, ЧИСТАЯ!!! Маршрут продуман до мелочей и
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даже наша просьба его чуть изменить, была встречена Георгием без проблем. Очень много интересных историй и фактов мы узнали от нашего гида!!! Отдельно хочется отметить сервис - незабываемый обед в горах!!! (для этого у Георгия в машине был столик, стулья, посуда, овощи, чай…) Мы все остались очень довольны!!! Рекомендуем Георгия как замечательного человека и знатока своего дела!!! Еще раз большое спасибо!!!!

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Т
Шикарная экскурсия! Спасибо Георгию за прекрасно проведенное время в горах Северной Осетии. Георгий -"профи" своего дела, отличный собеседник, знающий экскурсовод, опытный водитель. На любые наши вопросы он всегда находил исчерпывающий,
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неформальный ответ. Георгий организовал нам отличный пикник с живописной панорамой на Куртатинское ущелье, где небо сливается с заснеженными вершинами гор и от красоты захватывает дух! Очень грамотно и аккуратно была подана информация про Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье. Мы получили массу положительных эмоций и обязательно вернемся сюда еще раз!

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