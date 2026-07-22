Экскурсии по пригородам Владикавказа

Северная Осетия - это край с богатой историей и удивительной природой.Участники экскурсии посетят Кадаргаванский каньон и Дзивгисскую крепость, а также увидят Аланский Успенский монастырь в Куртатинском ущелье. Даргавский некрополь и

Кармадонское ущелье откроют перед вами свои тайны. Путешествие позволит узнать о традициях горцев и особенностях архитектуры региона. Это шанс погрузиться в мир легенд и мифов, а также попробовать блюда местной кухни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения гор, каньонов и ущелий Северной Осетии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться природой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов и красивыми осенними и весенними пейзажами.

Сейчас август — это идеальное время.