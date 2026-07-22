Экскурсии по пригородам Владикавказа

Погрузитесь в уникальный мир Северной Осетии: высокогорные монастыри, древние крепости и загадочные некрополи ждут вашего визита
Северная Осетия - это край с богатой историей и удивительной природой.
Участники экскурсии посетят Кадаргаванский каньон и Дзивгисскую крепость, а также увидят Аланский Успенский монастырь в Куртатинском ущелье. Даргавский некрополь и читать дальшеуменьшить
Кармадонское ущелье откроют перед вами свои тайны. Путешествие позволит узнать о традициях горцев и особенностях архитектуры региона. Это шанс погрузиться в мир легенд и мифов, а также попробовать блюда местной кухни
Лучшее время для посещения гор, каньонов и ущелий Северной Осетии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться природой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов и красивыми осенними и весенними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кадаргаванский каньон
Дзивгисская крепость
Аланский Успенский монастырь
Даргавский некрополь
Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
История в камне
Вы посетите Кадаргаванский каньон, прогуляетесь по извилистой «тропе чудес» и раскроете тайны неприступной Дзивгисской наскальной крепости. А также заедете в самый высокогорный мужской монастырь России — Аланский Успенский монастырь, расположенный в живописном Куртатинском ущелье. В завершение вас ждут загадочный Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье, место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
С Осетией на «ты»
Северная Осетия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Я расскажу о традициях и культуре горцев, помогу разобраться в тонкостях архитектуры башенных комплексов и раскрою, какая ветвь Шелкового пути проходит по этим местам. А еще поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (100 руб. с человека) и обед (400-500 руб. с человека).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 141 туриста
Всем привет! Меня зовут Георгий, я гид по Северной Осетии и автопутешественник. Обожаю делиться красотами своего края и показывать гостям как популярные, так и малоизвестные места. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
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2
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1
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А
Анастасия
От экскурсии в восторге! только самые положительные эмоции😍 реальность превзошла все ожидания! посетили все ключевые места, спокойно все удалось посмотреть никуда не торопясь, безумно красивые и захватывающие виды, удалось наконец-то читать дальшеуменьшить
переключиться от городской суеты и ни о чем не думать. Большое спасибо Георгию и гиду Юрию 🙏🏼 заказывала экскурсию накануне уже в ночи, Георгий оперативно подтвердил, чему была очень рада! с Юрием было очень легко и весело) отдельное спасибо, что уговорил покататься на качеле, было страшно, но оно того стоило!)
+4
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Ирина
Огромное спасибо Георгию за увлекательную экскурсию по Осетии! мы остались в восторге от всего, начиная с аккуратной езды, интересных рассказов, прекрасным чувством юмора и заканчивая тем, что нас никуда не торопили, делали нам классные фотки и видео! Обязательно увидимся еще не раз на других экскурсиях!
+3
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Элина
Спасибо огромное Георгию за самую красивую экскурсию на Кавказе. Это было невероятно. Такие красивые места по посетили. Было по настоящему страшно красиво, и очень комфортно. Георгий прекрасный собеседник. Если едете в Осетию, бронируйте экскурсии только у Георгия!!!
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Е
Екатерина
Георгий чудесный гид! Ведёт повествование интересно, адекватно публике. Приятный бонус от Георгия: профессиональные фото и видеосъёмка!
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Д
Дарья
Эта была суперэкскурсия!!! Георгий - знаток своего дела, очень опытный и интересный рассказчик. Он знает ответы на все вопросы про горы!!! … Машина комфортная, ЧИСТАЯ!!! Маршрут продуман до мелочей и читать дальшеуменьшить
даже наша просьба его чуть изменить, была встречена Георгием без проблем. Очень много интересных историй и фактов мы узнали от нашего гида!!! Отдельно хочется отметить сервис - незабываемый обед в горах!!! (для этого у Георгия в машине был столик, стулья, посуда, овощи, чай…) Мы все остались очень довольны!!! Рекомендуем Георгия как замечательного человека и знатока своего дела!!! Еще раз большое спасибо!!!!
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Т
Татьяна
Шикарная экскурсия! Спасибо Георгию за прекрасно проведенное время в горах Северной Осетии. Георгий -"профи" своего дела, отличный собеседник, знающий экскурсовод, опытный водитель. На любые наши вопросы он всегда находил исчерпывающий, читать дальшеуменьшить
неформальный ответ. Георгий организовал нам отличный пикник с живописной панорамой на Куртатинское ущелье, где небо сливается с заснеженными вершинами гор и от красоты захватывает дух! Очень грамотно и аккуратно была подана информация про Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье. Мы получили массу положительных эмоций и обязательно вернемся сюда еще раз!
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