Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье

Вы встретите один из самых красивых 🤩 ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами. И, конечно, услышите о трагических событиях 2002 года, когда сошел ледник Колка и погибли многие люди, включая съемочную группу С. Бодрова.

Город 🏙️ мертвых Даргавс

Также вы посетите знаменитый комплекс, расположенный на правом берегу «Красной реки». Поговорим об условиях, благодаря которым сохранился некрополь с почти сотней склепов, и самом городе мертвых как таинственной части древней культуры региона.

Мидаграбинские водопады

В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами, обступающие урочище. По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы. А за каменным барьером прячутся три ледника, дающие им жизнь — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан.

Башни Курта и Тага

На высокой горе Хакун вас будет ждать настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Вы познакомитесь с историей 📖 родовых замков осетин. А также узнаете о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ, к которым возводят свою генеалогию более ста фамилий Северной Осетии.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Не обойдем вниманием и самый высокогорный монастырь России, столь удачно вписавшийся в ландшафт Куртатинского ущелья. Разберем стилистические черты Византии и Алании. И обсудим развитие христианства в первой на территории современной России республике, принявшей новую религию. Еще в 916 году.

Дзивгисские предпещерные замки 🏰

Далее вы осмотрите Дзивгисскую крепость — ныне крупнейшую во всей Осетии, а некогда еще более масштабную. Взглянете на укрепления на других склонах горы ⛰️ и представите впечатляющую систему, связывавшую их в прошлом.

Кадаргаванская теснина

Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес 🌳, остроконечные скалы и теснину скалистого хребта. Подниметесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван и река, как ножом, разрезала горы ⛰️, создав Фиагдонскую расщелину. А над рекой встретите природный нерукотворный «Чертов мост».

🏞 Кроме того, в программе предусмотрено посещение высокогорных качелей — во время катания над пропастью вы сможете испытать всю гамму «адреналиновых» эмоций.

Организационные детали