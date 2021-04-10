Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Лучшее в Северной Осетии за один день

Получить объемное представление о природных богатствах, древних памятниках и истории края

5
1 отзыв
Лиана
Лиана – представитель из Владикавказа
Вы оцените пейзажи скальных каньонов, ущелий, каскадных водопадов, горных рек и альпийских лугов.

Узнаете о загадочном некрополе Даргавс, старинных фортификациях и основателях аристократических семей Осетии.

В самом высокогорном монастыре страны познакомитесь с историей 📖 раннего христианства.

А смельчаки смогут покататься на качелях над пропастью.
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Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье
Вы встретите один из самых красивых 🤩 ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами. И, конечно, услышите о трагических событиях 2002 года, когда сошел ледник Колка и погибли многие люди, включая съемочную группу С. Бодрова.

Город 🏙️ мертвых Даргавс
Также вы посетите знаменитый комплекс, расположенный на правом берегу «Красной реки». Поговорим об условиях, благодаря которым сохранился некрополь с почти сотней склепов, и самом городе мертвых как таинственной части древней культуры региона.

Мидаграбинские водопады
В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами, обступающие урочище. По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы. А за каменным барьером прячутся три ледника, дающие им жизнь — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан.

Башни Курта и Тага
На высокой горе Хакун вас будет ждать настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Вы познакомитесь с историей 📖 родовых замков осетин. А также узнаете о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ, к которым возводят свою генеалогию более ста фамилий Северной Осетии.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Не обойдем вниманием и самый высокогорный монастырь России, столь удачно вписавшийся в ландшафт Куртатинского ущелья. Разберем стилистические черты Византии и Алании. И обсудим развитие христианства в первой на территории современной России республике, принявшей новую религию. Еще в 916 году.

Дзивгисские предпещерные замки 🏰
Далее вы осмотрите Дзивгисскую крепость — ныне крупнейшую во всей Осетии, а некогда еще более масштабную. Взглянете на укрепления на других склонах горы ⛰️ и представите впечатляющую систему, связывавшую их в прошлом.

Кадаргаванская теснина
Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес 🌳, остроконечные скалы и теснину скалистого хребта. Подниметесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван и река, как ножом, разрезала горы ⛰️, создав Фиагдонскую расщелину. А над рекой встретите природный нерукотворный «Чертов мост».

🏞 Кроме того, в программе предусмотрено посещение высокогорных качелей — во время катания над пропастью вы сможете испытать всю гамму «адреналиновых» эмоций.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение комплекса Даргавс — 150 руб. /чел.
  • Питание 🍽️ на маршруте оплачивается отдельно
  • Также экскурсию ⛳ можно провести для группы от 5 до 7 человек за доплату 1000 руб.
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
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1 реальный отзыв

10 апр 2021
Экскурсия очень понравилась, мы были в восторге! Отличный маршрут, захватывающий сразу много достопримечательностей и пролегающий по местам удивительной красоты. Тактичный, профессиональный гид рассказывал обо всем интересно и подробно, никаких ограничений по числу и времени остановок не было. Очень вкусный и сытный обед по пути из блюд национальной кухни.

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Лиана проводит ещё 3 экскурсии

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