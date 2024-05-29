1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур в горы Осетии: знаковые места за 4 часа
Откройте для себя уникальные горные пейзажи Северной Осетии и исторические памятники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендуемое время выезда — 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 9:30
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Супер-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии за один день
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Осетия-любовь с первого взгляда
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 24 чел.
Индивидуальная
9 часов
Макси-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Осетии
Начало: Ваше место проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Осетию за 1 день
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Осетия наизнанку: по Золотому кольцу Осетии
Начало: Место вашего проживания в Осетии
Расписание: Ежедневно с 08.00 с 09.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три ущелья, Город мертвых и Кармадонские тоннели: мини-тур по Осетии
Начало: Место вашего проживания в г. Вдадикавказ
Расписание: Каждый день с 08.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Величественные горы Осетии
Начало: Место Вашего размещения, аэропорт
Расписание: ежедненвно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три ущелья Северной Осетии: Кобанское, Даргавсское, Куртатинское
Начало: Г. Владикавказ
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний аланский город мертвых «Даргавс»
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
Начало: Г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В поисках долины водопадов: Куртатинское ущелье и долина Мидаграбин
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 мая 2024Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось увидеть большинство знаковых достопримечательностей гостеприимной Северной Осетии в течении одного дня, при этом осматривать
- ЗЗульфира29 мая 2024Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
- ААртём28 мая 2024Прекрасная экскурсия от гида Михаила, увидели все локации, указанные в программе, услышали о различных обычаях и просто прекрасно провели время
- ТТамара27 мая 2024Содержательная,интересная экскурсия. Много красивых,значимых мест. Гид Любовь интересно излагает материал. Вкусный обед. Все понравилось. Спасибо!
- ООльга27 мая 2024Вчера посетили экскурсию «Золотое кольцо» Осетии. От экскурсии осталось множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений и пейзажей! Горы показали себя
- ВВиктория27 мая 2024Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
- ЕЕлена27 мая 2024Заказали у Николая 4х часовой мини тур. И остались довольны на все двести процентов) Отличная организация: быстро и чётко отвечали в
- ИИльназ27 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность за прекрасный тур. Гид Алихан очень доступно, познавательно рассказывал историю каждой достопримечательности Северной Осетии. Езда была комфортной. Полученные эмоции останутся надолго. Очень доволен экскурсией. Не перестаю влюбляться в Кавказ. Советую для тура на все 100%
- ББогомолова26 мая 2024Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
- ЕЕлена26 мая 2024Увидели все, что было запланировано. Водитель Александр очень спокойно и безопасно водит машину по непростым дорогам. Гид Зарина всю дорогу
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Город мертвых»
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