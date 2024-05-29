Экскурсии в город Мертвых из Хургады

Найдено 33 экскурсии в категории «Город мертвых» во Владикавказе, цены от 2 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
скидка
10%
Групповая
6 часов
1083 отзыва
Популярное предложение
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430 за человека
Северная Осетия по-максимуму
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
153 отзыва
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200 за всё до 4 чел.
Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Индивидуальная
4 часа
99 отзывов
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
292 отзыва
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Древняя земля Осетии: история в веках
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
112 отзывов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300 за человека
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Мини-тур в горы Осетии: самые знаковые места за 4 часа
Индивидуальная
4 часа
136 отзывов
Мини-тур в горы Осетии: знаковые места за 4 часа
Откройте для себя уникальные горные пейзажи Северной Осетии и исторические памятники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендуемое время выезда — 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
7 000 за всё до 4 чел.
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
181 отзыв
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100 за человека
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 9:30
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
11 400 за всё до 4 чел.
Супер-тур по Восточной Алании
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Супер-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305 за всё до 4 чел.
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 400 за всё до 3 чел.
Топ-места Осетии за один день
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топ-места Осетии за один день
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900 за всё до 3 чел.
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Осетия-любовь с первого взгляда
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Осетия-любовь с первого взгляда
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 24 чел.
Макси-тур по Восточной Алании
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Макси-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Осетии
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Осетии
Начало: Ваше место проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 999 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Осетию за 1 день
Индивидуальная
7 часов
33 отзыва
Влюбиться в Осетию за 1 день
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Осетия наизнанку: по Золотому кольцу Осетии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Осетия наизнанку: по Золотому кольцу Осетии
Начало: Место вашего проживания в Осетии
Расписание: Ежедневно с 08.00 с 09.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Три ущелья, Город мертвых и Кармадонские тоннели: мини-тур по Осетии
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Три ущелья, Город мертвых и Кармадонские тоннели: мини-тур по Осетии
Начало: Место вашего проживания в г. Вдадикавказ
Расписание: Каждый день с 08.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - Алания
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 4 чел.
Величественные горы Осетии
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Величественные горы Осетии
Начало: Место Вашего размещения, аэропорт
Расписание: ежедненвно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 6 чел.
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 900 за всё до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии: Кобанское, Даргавсское, Куртатинское
Индивидуальная
7 часов
Три ущелья Северной Осетии: Кобанское, Даргавсское, Куртатинское
Начало: Г. Владикавказ
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Древний аланский город мертвых «Даргавс»
Индивидуальная
2 часа
Древний аланский город мертвых «Даргавс»
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
Начало: Г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
В поисках долины водопадов: Куртатинское ущелье и долина Мидаграбин
Индивидуальная
9 часов
В поисках долины водопадов: Куртатинское ущелье и долина Мидаграбин
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось увидеть большинство знаковых достопримечательностей гостеприимной Северной Осетии в течении одного дня, при этом осматривать
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    всё обстоятельно и неторопливо, слушая и впитывая информацию о той или иной локации, делая при этом отличные фото и видео. За это отдельная благодарность нашему водителю и гиду Георгию. Прекрасное знание истории, обычаев, богатый собственный жизненный опыт, очень тактичное отношение к нам помогли сделать эту экскурсию незабываемой. Спасибо большое, уважаемый Георгий, спасибо Спутник!!! Мы обязательно ещё вернёмся.

  • З
    Зульфира
    29 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
  • А
    Артём
    28 мая 2024
    Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
    Прекрасная экскурсия от гида Михаила, увидели все локации, указанные в программе, услышали о различных обычаях и просто прекрасно провели время
  • Т
    Тамара
    27 мая 2024
    Древняя земля Осетии: история в веках
    Содержательная,интересная экскурсия. Много красивых,значимых мест. Гид Любовь интересно излагает материал. Вкусный обед. Все понравилось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
    Вчера посетили экскурсию «Золотое кольцо» Осетии. От экскурсии осталось множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений и пейзажей! Горы показали себя
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    во все красе! Спасибо нашему гиду Роберту, который четко и лаконично погрузил нас в историю Осетии, подсказывал нам ракурсы, где получились отличные фото! Будем советовать Вашу экскурсию однозначно. Спасибо!

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Мини-тур в горы Осетии: самые знаковые места за 4 часа
    Заказали у Николая 4х часовой мини тур. И остались довольны на все двести процентов) Отличная организация: быстро и чётко отвечали в
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    Вотсапе, поговорили кто будет нашим гидом. Гид Аслан заехал за нами ровно в 9.30. Заранее тоже написал, что едет. Это очень приятно. Понимаешь, что люди ценят твоё время и нервы 😁 Аслан все нам показал, рассказал. Очень приятный гид: грамотная, красивая речь. С такой любовью рассказал нам о своём крае, что мы обязательно вернёмся в Осетию и на экскурсии все только с этими ребятами) ну а про природу и горы не расскажешь… Это надо видеть каждому!) Спасибо большое)

  • И
    Ильназ
    27 мая 2024
    Супер-тур по Восточной Алании
    Хочу выразить огромную благодарность за прекрасный тур. Гид Алихан очень доступно, познавательно рассказывал историю каждой достопримечательности Северной Осетии. Езда была комфортной. Полученные эмоции останутся надолго. Очень доволен экскурсией. Не перестаю влюбляться в Кавказ. Советую для тура на все 100%
  • Б
    Богомолова
    26 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Древняя земля Осетии: история в веках
    Увидели все, что было запланировано. Водитель Александр очень спокойно и безопасно водит машину по непростым дорогам. Гид Зарина всю дорогу
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    рассказывала об истории, традициях, языке, кухне осетинского народа, получили огромный объем информации. Очень интересный был рассказ о леднике Колка и трагедии в Кармадоне в 2002 г. Экскурсия началась и завершилась вовремя, не было бесполезных задержек. Обед был прекрасный. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Город мертвых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
  2. Северная Осетия по-максимуму
  3. Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
  4. Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
  5. Древняя земля Осетии: история в веках
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Город мертвых" можно забронировать 33 экскурсии от 2 300 до 21 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2407 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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