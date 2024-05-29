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Вотсапе, поговорили кто будет нашим гидом. Гид Аслан заехал за нами ровно в 9.30. Заранее тоже написал, что едет. Это очень приятно. Понимаешь, что люди ценят твоё время и нервы 😁 Аслан все нам показал, рассказал. Очень приятный гид: грамотная, красивая речь. С такой любовью рассказал нам о своём крае, что мы обязательно вернёмся в Осетию и на экскурсии все только с этими ребятами) ну а про природу и горы не расскажешь… Это надо видеть каждому!) Спасибо большое)