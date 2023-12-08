Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни

Групповой тур во Владикавказе

Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы

Мы приглашаем вас сравнить три культуры Северного Кавказа. Наше путешествие начнётся в Ингушетии — крае каменных башен, сохранившихся со времён Средневековья.

Знакомство с южными регионами продолжится в Северной Осетии: после тура по ущельям мы устроим променад по столице республики Владикавказу.

В завершение побываем в Чечне, где поражающие роскошью мечети соседствуют с урбанистическими небоскрёбами.
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Ближайшие даты:
8
дек
15
дек
2
янв
4
янв
6
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ингушетией

Мы встретимся в аэропорту и первым делом отправимся обедать. В начале путешествия нас ждёт мемориал памяти и славы в Назрани, где установлены памятники выдающимся ингушам и увековечены важные даты в истории республики.

После переместимся к Магас Тауэр в виде традиционной башни, олицетворяющей единство рода. Под вечер заселимся в отель и поужинаем.

Знакомство с ИнгушетиейЗнакомство с ИнгушетиейЗнакомство с ИнгушетиейЗнакомство с Ингушетией
2 день

Ингушские башни

Сегодняшний день посвятим Джейрахско-Ассинскому заповеднику и уникальным памятникам средневековой архитектуры — башенным комплексам. Откроем для себя горную Ингушетию в местечке Эрзи (с перерывом на обед). Здесь увидим окаймлённые оборонительными стенами боевые, полубоевые и жилые башни, а также окутанный легендами хребет Цейлом.

Далее пополним фотоальбомы колоритными кадрами на фоне циклопических жилищ, мавзолеев, святилищ и башен в аулах Эгикхал, Таргим и Хамхи. Затем прикоснёмся к православной истории и побываем в храме Тхаба-Ерды, одном из древнейших в России.

Продолжим путешествие у сторожевых башен «Вовнушки», органично вписанных в скалы, словно их естественное продолжение. После ужина вернёмся отдохнуть в гостиницу.

Ингушские башниИнгушские башниИнгушские башниИнгушские башни
3 день

Северная Осетия

После завтрака отправимся в Северную Осетию. Первым увидим село Даргавс и самый крупный на Северном Кавказе комплекс склепов, который называют «Городом мёртвых». Некрополь начал разрастаться в 14-м веке, был заброшен 5 веков спустя и сегодня включает 95 наземных и полуподземных усыпальниц.

Побываем в Кармадоне — ущелье, где Сергей Бодров снимал свой последний фильм «Связной». Затем поболтаем ножками на качелях, расположенных на обрыве в Фиагдонском ущелье, и услышим легенду о двух братьях, построивших башню Курта и Тага. Отобедав, погуляем по улочкам Владикавказа, разместимся в местном отеле и завершим день ужином.

Северная ОсетияСеверная ОсетияСеверная ОсетияСеверная Осетия
4 день

Чечня

Четвёртый день проведём в окружении архитектурных красот Чечни. Знакомство с регионом начнём с его сердца — города Грозного.

Стартуем у возведённой терскими казаками в 19-м веке православной церкви Михаила Архангела, одного из старейших сохранившихся зданий столицы. Затем полюбуемся мраморной мечетью «Сердце Чечни» с четырьмя минаретами, созданную по подобию Голубой мечети в Стамбуле. После побываем в «Грозном-Сити», где самое высокое здание включает 40 этажей, и прилегающем цветочном парке, который местные называют парком чудес или парком влюблённых.

После обеда оставим вещи в гостинице, а затем отправимся в центр города Аргун. Он известен современной мечетью «Сердце матери», построенной в стиле хай-тек и переливающейся разными цветами благодаря подсветке.

Вечером нас ждёт ещё одно религиозное чудо республики — мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали. Её белоснежные своды и минареты выполнены из греческого мрамора и напоминают индийский Тадж-Махал. Закончим наше путешествие традиционно — возвращением в отель и ужином.

ЧечняЧечняЧечняЧечня
5 день

Отъезд

Плотно позавтракав, собираем вещи. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
Завершение: Аэропорт Магаса или Грозного, после 11:00-12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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