Мы встретимся в аэропорту и первым делом отправимся обедать. В начале путешествия нас ждёт мемориал памяти и славы в Назрани, где установлены памятники выдающимся ингушам и увековечены важные даты в истории республики.

После переместимся к Магас Тауэр в виде традиционной башни, олицетворяющей единство рода. Под вечер заселимся в отель и поужинаем.